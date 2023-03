Cómo conseguir que la primera cita no sea un desastre: estas 3 claves nunca fallan

Tanto si buscas algo esporádico y ocasional, como si lo que te gustaría es encontrar a la persona con la que compartir tus gustos y pasiones, estos consejos te serán siempre útiles porque en ambos casos el inicio es el mismo: la primera cita.

Conseguir que el esperado primer encuentro sea un éxito a veces parece toda una misión imposible, pero, gracias a estas sugerencias, será más sencillo. Indispensable: ir con ganas y mostrar buena voluntad. Si además le añadimos la habilidad de hacer propuestas, todo irá sobre ruedas.

Lee con atención estas claves que te abrirán las puertas del éxito.

El sitio ideal

Una de las grandes dudas que nos perturba es dónde debemos citarnos para dar rienda suelta en este primer contacto. Lo primero que se nos puede venir a la mente, si queremos acelerar el proceso y que sea cómodo para nosotros, será proponerle a la persona una cena en casa.

Esta opción puede resultar un acto muy comprometido para la otra persona y hacer que lo rechace. Quedar para cenar en un restaurante es algo que se podría hacer en una segunda o tercera cita, pero sigue siendo demasiado serio para este primer encuentro.

La primera vez es una ocasión perfecta para tener una cita más ligera y desenfadada proponiendo salir de tapas y/o unas copas. Los afterwork y las coctelerías están muy de moda, actuando como el lubricante social que hará fluir nuestra cita ideal.

Si alguien se queda con ganas de más conversación después de picotear, pasar a tomar unas copas será señal de que ninguno de los dos quiere dar fin a este encuentro.

Menos es más

Cuidado con la duración de la cita, a veces “menos es más”. No alargar la cita demasiado, considerando algo promedio una hora y media, sería lo más indicado para no terminar cayendo en temas banales. Con esta clave es más probable no perder el interés y dar la oportunidad de otros encuentros en los que demos más de nosotros.

Debemos ser honestos, expresar qué queremos y qué buscamos desde el principio para evitar errores. Tampoco es necesario narrar toda tu historia en un día, hay que tener presente que quizás no os volváis a ver, por lo que ten presente no compartir aspectos que comprometan tu intimidad con alguien que acabas de conocer.

Siendo prácticos, hoy en día la vida ajetreada del adulto no da de sí como para repartir el fin de semana entre todos los planes y compromisos que pueden surgir, por lo que esta alternativa será ideal para agendar un rato entre semana y hacer que sea más sencillo para ambos estar disponibles.

Dentro de los pros que encontramos es que si algo estuviera yendo mal, al día siguiente tienes al pretexto de que hay que madrugar y, en caso de que esté fluyendo la cosa, la opción de repetir será viable. Lograremos el resultado esperado: una primera cita exitosa.

Respeta su tiempo

Aunque no estés quedando con la futura madre o padre de tus hijos, intenta ser puntual. Y si llegas aunque sea 10 minutos tarde, avisa. Mostrar cuidado y empatía por la persona y por su tiempo demostrará que eres una persona madura y responsable. Quizás las dos cualidades más deseadas hoy en día.

Y, por último, tan importante como el resto: sé realista. Es tan solo una cita que lo más probable es que hayas concertado a través de una app para ligar, no los noventa minutos más importantes de tu vida, ni te presentas al puesto de tus sueños.

Si la cita no va bien no pasa nada, habrá otras ocasiones y con estos sencillos pasos, las probabilidades de que pueda salir bien aumentan. Recuerda que estáis ahí para conocer a una persona que podría acabar en una relación de pareja, o no. Intenta probar estos consejos para que la próxima primera cita sea todo un éxito.

