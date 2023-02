Tres regalos originales que transforman San Valentín en 'San Querer a todos'

En Estados Unidos, hace casi medio siglo que la fiesta de San Valentín ya no tiene esa connotación exclusivamente hacia el amor de pareja. La antigua costumbre para esa fecha era regalar flores y bombones, y escribir una tarjeta de felicitación (conocidas como "valentines") deseando Happy Valentine's day.

Durante el siglo XX se llegaron a enviar en EE. UU., en torno al 14 de febrero, millones de tarjetas de San Valentín, pero la mitad de ellas no se entregaban o mandaban a la pareja, sino a miembros de la familia como los abuelos, los tíos o los primos.

Además, dentro de las actividades escolares se incluyó el que los niños de primaria llevaran ese día sus propias tarjetas para intercambiar con todos sus compañeros de clase. Y, como también llevaban una para sus profesores, los docentes se convirtieron en las personas que más tarjetas de San Valentín reciben cada año.

Con la llegada de Internet y los teléfonos inteligentes, cambió la forma de crear y enviar mensajes de felicitación: ahora triunfan los memes y stickers que se envían por WhatsApp e incluso se mandan mensajes y vídeos por las redes sociales.

Pero continúa —y aumenta cada año— la tendencia a felicitar, no solo a la pareja, sino también a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos... cualquier persona a la que le quieras demostrar el cariño que le tienes. Aquí tienes tres ideas originales para hacerlo con estilo.

Vino Nomeolvides

Vinos Nomeolvides, de izda. a dcha.: rosado garnacha, blanco viura, blanco Chardonnay y tinto garnacha.

Con nombre de flor diminuta que simboliza la amistad y el amor eterno, y de la que muchas historias y leyendas se cuentan, nada mejor que un buen caldo para brindar por alguien especial para nosotros.

Su significado es similar en muchos idiomas (forget me not, ne m’oubliez pas, non ti scordar di me, vergeet mit nietje, não me esqueças, vergissmeinnicht, neforgesumino, no m’oblidis, oroilore...) y lleva el mismo mensaje: "Yo no te olvido y te llevo conmigo en el recuerdo".

Este vino, además, es fruto de una historia de amor. La de Tomás Santos Irujo, un pamplonica licenciado en Biología por la Universidad de Navarra, que quiso continuar su formación y se marchó a Tarragona para cursar la Licenciatura de Enología en la Universidad Rovira i Virgili.

Allí fue donde conoció a su mujer, Silvia, también enóloga. Ambos decidieron emprender su vida laboral en Navarra, así que Tomás retornó a su tierra, donde han formado su familia.

Tomás fue técnico de viticultura de un gran grupo de Bodegas durante tres años, realizando el seguimiento de los viñedos de distintas Denominaciones de Origen Españolas: Rioja, Ribera del Duero, Navarra y Rueda. Y luego fue Director en una bodega de la D. O. Navarra durante 10 años.

Allí elaboraba, entre otros, vinos de agricultura ecológica y soñaba con hacer el suyo propio. Hasta que visitó la Finca Cantera de Santa Ana, catorce hectáreas en el Valle del Ebro, en el corazón de un lugar privilegiado conocido desde hace siglos como el Monte de las viñas.

“Conocía esta bodega desde hace muchos años y sabía del gran potencial del terreno para vinos de alta gama. Un día visité la finca y esta imagen me cautivó”, explica Tomás.

El lema de la bodega es: "Somos suelo, Moncayo y cierzo". Un suelo de aluvión y tierra caliza. De drenaje rápido y fresco en el fondo. Excepcional para la viticultura. Y el Cierzo, ese viento frío y seco del noroeste. "Cuando sopla hace sanas nuestras uvas y frescas nuestras noches", comenta Silvia, que trabaja codo con codo en la bodega con Tomás.

Y todo ello, a la sombra del majestuoso Moncayo, máxima cumbre del sistema Ibérico, que "nos protege atrapando las nubes y fríos atlánticos. Su imponente tamaño y su halo de monte sagrado crean un paisaje singular, casi mágico", añade.

Poda en verde, aclareos, vendimia seleccionada, maceraciones, fermentación

maloláctica en barrica, maduración en roble y en botella, el paso del tiempo… son algunas de las herramientas que utilizan para elaborar sus vinos, que están muy ricos, decir de los entendidos ¡y no son caros!

"Nos esforzamos por una viticultura de calidad, apasionada y responsable. Nuestra producción es limitada ya que elaboramos exclusivamente las uvas de la finca: Chardonnay, Syrah, Garnacha tinta, Merlot, Cabernet Sauvignon y Tempranillo", explica Tomás.

"Trabajamos la viña con pasión y respeto al terruño. Mediante suaves laboreos y sin más riego que el natural de la lluvia. Las condiciones de este ecosistema y una intensa labor manual (poda en verde, aclareos, selección…), nos permiten un cultivo sostenible y responsable", cuenta este apasionado del vino.

Elaboraciones tradicionales y cuidadosas, teniendo siempre muy en cuenta las características de cada añada.

"Perseguimos sacar a relucir lo mejor de cada variedad. El proceso y los tiempos son distintos para cada una de ellas; fermentaciones, maceraciones, maduración en roble, reposo en botella… pero una cosa sí es común en todos nuestros vinos, el mimo con el que se trabajan".

Su vino se puede comprar en la web y si te enamora, el siguiente regalo puede ser ir a conocer la finca, un paseo por el viñedo (con Tomás como guía de excepción) y visita a bodega explicando todos los detalles de la elaboración, con posterior degustación de tres vinos y pequeño aperitivo.

Tu esencia, en un frasco

Una de las fragancias personalizadas de 'Flavia Slow Fragances'.

Regalar un perfume es una de las primeras ideas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en alguien a quien decirle "te quiero", pero lo que sí es verdaderamente original es regalar un aroma personalizado pensando en esa persona especial, que puede ser de la familia, o estar entre nuestros seres queridos por el motivo que sea.

Flavia Slow Fragrances es una firma de fragancias naturales hechas a mano por Flavia Büngers, para quien su marca es un sueño hecho realidad y una declaración de amor a los aromas. Porque los olores llegan a nuestro cerebro y rescatan recuerdos de personas a las que quisimos y de lugares en los que fuimos felices.

Los aromas, además, dicen mucho de nosotros. Flavia puede personalizadas ad hoc para cada persona, pero también crear un aroma especial para una empresa o evento, lo que últimamente se ha puesto de moda gracias al 'marketing olfativo', pero que en Flavia es el resultado de "creer en la Belleza y en el poder de las pequeñas cosas".

Un proyecto de 'artesanía olfativa' en el que mezcla los extractos de las flores con mucho cariño y al contenido añade un enfrascado en diseño italiano y un original packaging que puede incluir su brick o cajas personalizadas con preciosos papeles.

Los productos de Flavia Slow Fragances vienen en una original 'caja' en forma de tetra brick.

Flavia Slow Fragances es también fruto del amor de esta medio italiana medio española por el Mediterráneo "y al instinto más salvaje y capaz de hacernos viajar en el tiempo y en el espacio...".

Amante desde niña de los perfumes (ya creaba sus alquimias con las plantas del jardín de la villa de sus abuelos), aprende a desarrollar su don olfativo. Sus extractos o esencia vienen de una pequeña isla siciliana, Pantelleria, donde una mujer alemana realiza todo el proceso de extracción con sus propias manos.

"Por eso los aromas son tan naturales y tan mediterráneos. Y se alejan completamente de los olores químicos y llenos de alcohol, a los que estamos acostumbrados y anestesiados", explica Flavia.

"En ellos se distinguen cada una de las notas internas, que pueden ser desde cítricas, florales, de plantas aromáticas, o de maderas, en base a las peticiones de la personalización, pero todas son únicas", afirma.

El ingrediente más pedido por todos sus clientes, es el de la sal marina. "Y el más usado para dar esa sensación de paz que todos buscan, es el cedro, que representa el puro sabor mediterráneo".

Cedro tiene, precisamente, la fragancia que ha bautizado como L'Amore, y que incluye también limón, jazmín, flores de naranja amarga italiana y muguet. Todo ello, baila entre conchas, perlas y coral, que Flavia introduce en sus originales frascos que, a su vez, van dentro de cajas envueltas en sedas italianas.

"Mi deseo es que cada persona o empresa encuentre su propia fragancia, para cada momento de vida, o de por vida", concluye Flavia. Sin duda, es otra forma de mostrarle a alguien que es único o única para nosotros con la que, de paso, "se apoya la artesanía, los pequeños negocios, los procesos naturales...".

Chuches sanas

chuche

Si hay un 'placer culpable' es el de comer chuches, por la cantidad de azúcar que suelen llevar. Hasta que llegó Wonkandy, una empresa familiar sevillana que selecciona y elabora de forma artesanal golosinas naturales o gominolas saludables para adultos.

La idea fue de la pareja de empresarios Andrés Perez Valseca y Fátima Pereyra, que fueron pioneros en crear productos de sabores naturales extraídos de frutas, sin azúcar y sin gluten, están trabajando para ofrecer la mayor variedad posible de artículos veganos.

Tras una década, ya exportan a países como Korea, Japón, Filipinas, Australia, Europa, UK, Canada, EE. UU., México, etc… Su compromiso es cuidar el proceso de fabricación y sus ingredientes, para garantizar que sean libres de grasas transgénicas, sin colorantes artificiales ni manipulados genéticamente.

Las chuches de Wonkandy en forma de corazón son perfectas para San Valentín.

Hace más de dos años, además, se embarcaron en una nueva aventura: Wonkandy Nutrition, nutricosmética o complementos alimenticios en formato de chuche o gominola (las hay incluso con forma de osito).

Una línea de productos, en formato masticable, que hoy incluye ocho fórmulas aprobadas por especialistas médicos, adaptadas a todo tipo de necesidades y con sabores deliciosos.

Así de paso, le decimos a ese alguien especial que se cuide un poco. Y San Valentín es un momento tan bueno como cualquier otro para ello.

