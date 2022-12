'All I Want For Christmas' y otros villancicos cantados por mujeres para celebrar la Navidad

¡Ya llegó la Navidad! La época más mágica del año ha vuelto llenando las calles y los hogares de ilusión.

Un año más, volvemos a escuchar todos esos villancicos que no dejan de traernos a la mente buenos recuerdos. Estas melodías nos acompañarán en unas fechas tan señaladas en las que nos reuniremos con familiares y amigos.

Sin duda All I Want For Christmas de Mariah Carey, todo un himno de la Navidad, volverá a sonar con fuerza. Se trata de un tema coescrito por la cantante que salió en 1994 como sencillo principal de su cuarto álbum 'Merry Christmas'. Pero ¿conoces más villancicos cantados por mujeres? ¡Te contamos nuestros favoritos!

Siete villancicos cantados por mujeres

Santa Claus llegó a la ciudad de Laura Pausini

Sabes mi amor, pórtate bien / No debes llorar, sabes por qué / Santa Claus llegó a la ciudad. En 2016, la icónica cantante italiana Laura Pausini lanzó el álbum 'Laura Navidad' que incluyó temas como Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Lista para bailarlo?

Un año más de Mecano

Ana Torroja, entonces cantante en la banda pop española, Mecano, daba voz a Un año más, el tercer sencillo (doble) del grupo que se publicaba en el álbum 'Descanso dominical' (1988). Esta canción navideña habla de una Nochevieja en la capital en la que se unen todos los españoles: Entre gritos y pitos los españolitos / Enormes

bajitos/ Hacemos por una vez / Algo a la vez.

Let It Snow de Kylie Minogue

En 2010, la cantante australiana lanzó 'A Kylie Chistmas' en el que incluyó su versión de la popular canción Let It Snow! de Sammy Cahn y Jule Styne (1945). Tanto esta como Santa Baby fueron cantadas en el Rockefeller Center con una escenografía navideña. Diez años después, Kylie Minogue se metió en el estudio unos días para grabar una nueva versión junto Steve Anderson.

Santa Tell Me de Ariana Grande

En 2014, Ariana Grande lanzó Santa Tell Me, canción que escribió junto a Ilya Salmanzadeh y Savan Kotecha. La cantante estadounidense estrenó el tema con un videoclip que incluyó hasta tomas falsas.

The Christmas Song de Gloria Estefan

Gloria Estefan, la artista cubano-estadounidense, lanzó en 1993 el álbum 'Chistmas Through Your Eyes'. Este incluyó grandes temas como The Christmas Song y otros clásicos como Let it snow.

Además, este año, la cantante y su familia quieren sonar más que nunca. Padres, hija y nieto han unido sus voces en 'Estefan Family Christmas', un disco de diecisiete canciones, disponible desde el 13 de octubre.

Jingle Bells de Barbra Streisand

Jingle bells, jingle bells / Jingle all the way. Es imposible no asociar esta melodía con la Navidad. La legendaria Barbra Streisand lanzó una extraña y emocionante versión de Jingle Bells (1967) que se caracteriza por una interpretación de ritmo muy rápido.

Christmas in New York de Lea Michele

En 2019, Lea Michele, conocida por su papel en Glee, lanzó su disco 'Christmas in the City'. En este versiona clásicos villancicos y se lanza con el suyo propio Christmas in New York, que tiene un claro toque Broadway.

Ahora que te hemos contado unos cuantos villancicos cantados por mujeres, ¿tienes ya tu playlist lista para esta Navidad?

