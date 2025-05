La salud es posible: descubre cómo la medicina integrativa te ayudará a descubrir “qué te pasa ahí abajo”

Soy Teresa Pastor, uróloga y autora de ¿Qué me pasa ahí abajo? Di adiós a las infecciones de orina con la medicina integrativa. Vivo y trabajo en Suiza, rodeada de montañas y de naturaleza, un entorno que me inspira cada día a buscar el bienestar físico y emocional.

Llevo años dedicándome a tratar ciertas patologías urológicas crónicas, como las infecciones de orina de repetición o el dolor pélvico crónico. Por vergüenza o desconocimiento, no se habla a menudo de estas dolencias. A muchas mujeres se les ha hecho creer que es normal vivir así, pero no lo es.

Este libro nació fruto de la frustración: por no tener suficiente tiempo para hablar con mis pacientes y no conseguir ayudarlas. Tras haber fracasado numerosas veces basándome en las pautas propuestas por la medicina convencional, un día descubrí la integrativa.

Para abordarlo desde este otro ángulo, tuve que dedicar muchas horas y esfuerzo al estudio. ¡Fue casi como empezar una nueva carrera universitaria! Pero, finalmente, comprendí el efecto que tiene el entorno y estilo de vida sobre nuestra salud.

Recordé que el cuerpo humano funciona como una unidad, no como una multitud de órganos que no tienen relación los unos con los otros. Desde entonces, enseño a mis pacientes a preservar su salud física y emocional.

Al no tener suficiente tiempo para hablar de todo esto en consulta, hace un par de años decidí hacer un folleto informativo de unas 15-20 páginas. Me puse a escribir y escribir, ¡y me salió un libro! Supongo que tenía más cosas que contar de las que imaginé en un primer momento… Así que, en lugar de ofrecerlo solo a quien acudía a mi consulta, decidí hacerlo público, pues estaba segura de que podría ayudar a muchas personas.

Está dividido en dos partes. La primera explica cómo funcionan el sistema urinario y digestivo, el suelo pélvico, qué es la microbiota, y qué tóxicos nos afectan, entre otros temas. La segunda propone estrategias para mejorar nuestra salud general y urinaria. Encontrarás consejos sobre estilo de vida, nutrición, tóxicos, suplementación, cuidados, etc.

Los capítulos se acompañan de dibujos y esquemas para facilitar la comprensión. Además, las partes más técnicas están diferenciadas. Así, las que no deseen informaciones tan precisas podrán saltárselas. Aunque el libro aborda las infecciones urinarias, en realidad, las estrategias que propone pueden ayudar a cualquiera que desee mejorar su salud a nivel holístico.

Mi intención es poder llegar a mucha gente y ayudar a través de la divulgación científica. Por eso, además del libro, creé el proyecto Urolistic, que propone muchas herramientas para mejorar nuestros hábitos.

Y, para las personas más atrevidas, organizamos estancias de varios días en Suiza, que permiten un abordaje mucho más personalizado de los problemas de salud. Hace años, mis pacientes me enseñaron que no necesitaban un médico paternalista ni un mago con una varita mágica, y comprendí que había otra manera de ayudarlas: el empoderamiento.

La salud es posible y espero que mi libro y el proyecto Urolistic puedan ayudarte a comprender lo que “te pasa ahí abajo” y a encontrar soluciones.