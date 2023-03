Este es el sérum de vitamina C favorito de la reina Letizia: ilumina y difumina las arrugas

¿Quién no usa un sérum como rutina de belleza? Si tú eres de las que aún no ha incorporado este paso en tu rutina, ya va siendo hora de ello. Este producto tiene múltiples ventajas para la piel y no solamente para que tenga un mejor aspecto.

Cada uno de ellos cumple con una función específica y es para un tipo de piel, por lo que debes saber qué es lo que necesita tu piel antes de aplicar uno de ellos. En este artículo, te contamos cuáles son los mejores sérums para la piel, ¡incluso el que utiliza la Letizia en su día a día!

El sérum con vitamina C que usa Letizia

Todos nos sorprendemos cada vez que la reina aparece en público y es que, para ella, la edad no pasa. ¡Y no nos extraña! Según afirma la revista Mujer Hoy, su rutina de belleza es de las más completas que se pueden llevar a cabo. Ahora sí, muchos de los productos que usa son asequibles, por lo que tú también puedes conseguir la piel radiante que luce Letizia.

Para empezar, Letizia usa un aceite facial por la noche, al que acompaña un contorno de ojos, antiarrugas y una base de maquillaje antiedad. ¿Qué tienen en común todos estos productos? Que son de la marca Sisley, una de las mejores valoradas en el mercado. Ahora, también ha añadido a su rutina el sérum de vitamina C un tanto especial, ya que contiene un 15 % de Vitamina C pura combinada con el ácido ferúlico. Este ácido mejora los efectos que la Vitamina C tiene sobre la piel.

Así, este sérum CE Ferulic de Skincueticals protege la piel frente a los factores ambientales a la vez que mejora la apariencia de las líneas de expresión. Al mismo tiempo, este sérum actúa contra las arrugas y la pérdida de firmeza y, lo mejor de todo, es que su efecto es instantáneo. Además de todos estos beneficios, este sérum también tiene propiedades antiinflamatorias, así como también logra frenar el envejecimiento. Ahora, ya sabes por qué luce tan joven Letizia, por mucho que pasen los años.

Otros sérums antienvejecimiento

Sérum Ordinary

Este sérum es de los más interesantes, sobre todo, por su precio que es bastante asequible comparado con otras marcas. Está formulado con el mismo compuesto que el que usa la reina, el ácido ferúlico y también incluye un porcentaje de Resveratrol. Con todo, este sérum te ofrece una fórmula de lo más potente para el cuidado de tu piel, sobre todo para las pieles normales que necesitan un extra de hidratación. Y, antienvejecimiento, ¡claro!

Sérum de Sesderma

Sesderma es otra marca que puede presumir de tener uno de los sérum mejor valorados del mercado. Su fórmula incluye el mismo ácido ferúlico, además de vitamina C, E, A, floretina y aceite de jojoba. Este sérum previene el envejecimiento, ya que minimiza los daños causados por la deshidratación.

Sérum Endocare

Otro sérum a tener muy en cuenta es el de la marca Endocare. Este sérum también tiene el ácido ferúlico en su formulación, así como otros ingredientes que consiguen una piel más luminosa y saludable como la Vitamina C y la Vitamina E. No solamente previene y trata el envejecimiento, sino que también protege la piel del sol.

¿Por qué es importante el sérum en la piel?

Como ya te hemos mencionado, el sérum es un producto para el cuidado de la piel que se utiliza para proporcionar una dosis concentrada de ingredientes activos a la piel. Es una parte importante de la rutina de cuidado de la piel, ya que puede ayudar a abordar problemas específicos de la piel y mejorar su apariencia y salud en general:

Proporciona ingredientes activos concentrados: los sérums suelen contener una alta concentración de ingredientes activos que pueden penetrar en las capas más profundas de la piel. Esto los hace más efectivos que otros productos para el cuidado de la piel, como cremas hidratantes.

los sérums suelen contener una alta concentración de ingredientes activos que pueden penetrar en las capas más profundas de la piel. Esto los hace más efectivos que otros productos para el cuidado de la piel, como cremas hidratantes. Aborda problemas específicos de la piel: debido a su alta concentración de ingredientes activos, los sérums son útiles para abordar problemas específicos de la piel, como arrugas, manchas oscuras, acné y sequedad.

debido a su alta concentración de ingredientes activos, los sérums son útiles para abordar problemas específicos de la piel, como arrugas, manchas oscuras, acné y sequedad. Hidrata y nutre la piel: muchos sérums contienen ingredientes hidratantes y nutritivos que ayudan a mantener la piel suave y flexible. Estos ingredientes pueden incluir ácido hialurónico, vitamina C, vitamina E, antioxidantes y péptidos.

muchos sérums contienen ingredientes hidratantes y nutritivos que ayudan a mantener la piel suave y flexible. Estos ingredientes pueden incluir ácido hialurónico, vitamina C, vitamina E, antioxidantes y péptidos. Ayuda a mejorar la textura y apariencia de la piel: los sérums mejoran la textura y apariencia de la piel al reducir la apariencia de arrugas, líneas finas y manchas oscuras. También pueden ayudar a reducir la inflamación y el enrojecimiento en la piel.

¿Cómo escoger un buen sérum?

Para asegurarte de escoger un buen sérum, te recomendamos que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

Conoce tu tipo de piel: elige un sérum que esté formulado para tu tipo de piel, ya sea seca, grasa, mixta o sensible. Si tienes la piel sensible, busca un sérum que contenga ingredientes suaves y no irritantes.

elige un sérum que esté formulado para tu tipo de piel, ya sea seca, grasa, mixta o sensible. Si tienes la piel sensible, busca un sérum que contenga ingredientes suaves y no irritantes. Considera tus preocupaciones de la piel: si estás buscando abordar problemas específicos de la piel, como arrugas, manchas oscuras o acné, busca un sérum que contenga ingredientes activos que sean efectivos para tratar esos problemas.

si estás buscando abordar problemas específicos de la piel, como arrugas, manchas oscuras o acné, busca un sérum que contenga ingredientes activos que sean efectivos para tratar esos problemas. Busca ingredientes activos efectivos: los sérums pueden contener una variedad de ingredientes activos, como ácido hialurónico, vitamina C, retinol, niacinamida y péptidos. Investiga los ingredientes activos que son efectivos para tus preocupaciones de la piel y busca un sérum que los contenga.

Como ves, el sérum es importante para el cuidado de la piel, ya que proporciona una dosis concentrada de ingredientes activos, aborda problemas específicos de la piel, hidrata y nutre la piel, y ayuda a mejorar la textura y apariencia de la piel.

