¿Por qué el filtro "Bold Glamour" ha incendiado las redes?

El debate acerca del uso de los filtros que siempre ha estado presente. Sin embargo, la evolución de estos hace que entre en juego un nuevo dilema: ahora no puedes ni siquiera percibirlos.

[Cinco propuestas de la MBFW para no repetir modelo en una boda de día]

Últimamente hemos podido ver cómo los filtros se han democratizado. Hay de todos los tipos: unos que te envejecen, que cambian el color de tu pelo, que te añaden complementos... Sin embargo, entre todos ellos hay uno en específico que ha causado un enorme revuelo.

La llegada de “Bold Glamour” ha hecho que las redes sociales se incendien. Y no es para menos. Este filtro de Tik Tok realizado con una avanzada inteligencia artificial es tan realista que no hay forma de averiguar si se trata o no de la verdadera cara de la persona.

Ni moviendo la mano sobre el rostro, ni ocultando la mitad de él con el pelo, ni haciendo muecas. Nada hace que el filtro se mueva, como ocurre en otras versiones.

¿Cómo cambia tu cara “Bold Glamour”?

Oscurece y da forma a tus cejas, te aclara y da brillo a tus ojos, te proporciona unas frondosas pestañas, elimina el acné y las arrugas dándote de una piel perfecta, aumenta tus labios y perfila tus facciones como si de una cirugía estética se tratase.

Los usuarios de las redes advierten del peligro que este filtro supone para las adolescentes. Expresan el miedo de que se lo prueben y que sientan que tienen que alcanzar ese imposible estándar de belleza.

Denuncian que la utilización de este tipo de filtros debería ser ilegal, pues contribuyen al declive de la salud mental como resultado del uso de las redes sociales y manifiestan la necesidad de cambiar el rumbo de estas.

Millones de personas se han grabado probando el filtro y mostrando la diferencia con su cara al natural para evidenciar que no embellece, sino que deforma tus facciones. Las reacciones de sorpresa inundan todas las páginas de “para ti” de la aplicación.

Y asoman las primeras consecuencias: el trend de maquillaje que recrea este filtro ya es tendencia en Tik Tok. Reconocidos perfiles intentan imitar la metamorfosis que proporciona “Bold Glamour” con cosmética y enseñan paso a paso cómo hacerlo.

Casi el 30% del público de Tik Tok es menor de 18 años, según un informe del grupo de marketing Rebold. Los consumidores de la app manifiestan su preocupación por los efectos que puede tener este tipo de filtros en la salud mental de las menores.

Las consecuencias psicológicas de las redes sociales en adolescentes han sido objeto de estudio desde sus inicios. Numerosos informes revelan que la realidad deformada y los inalcanzables cánones de belleza que estas aplicaciones reflejan pueden desembocar en síntomas depresivos, trastornos de alimentación o ansiedad.

Sigue los temas que te interesan