Sofía Vergara (54): "El aceite de coco es clave en mi rutina. Lo uso todas las noches desde que soy pequeña"

A sus 53 años, Sofía Vergara sigue siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión y también un referente cuando se habla de belleza. La actriz colombiana puede presumir de una piel cuidada, una melena brillante y una imagen que apenas parece haber cambiado con el paso del tiempo.

Lejos de recurrir únicamente a tratamientos sofisticados, Vergara también apuesta por trucos sencillos y productos que cualquiera puede incorporar a su rutina. Algunos de sus secretos de belleza son tan fáciles de seguir que, incluso, pueden encontrarse en cualquier hogar.

Entre todos ellos hay uno que la actriz considera especialmente versátil: el aceite de coco. Vergara asegura que lo utiliza "para todo", aunque uno de sus usos favoritos está relacionado con el cuidado del cabello y con ese brillo que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

El aceite de coco para un cabello más brillante

El aceite de coco es un aceite vegetal derivado de la pulpa del coco maduro. Se extrae mediante métodos de prensado en frío o en caliente que conservan perfectamente sus nutrientes y propiedades. Un procedimiento que ha conseguido que sea tan popular en la cocina, cosmética e incluso en la medicina tradicional.

De todas sus propiedades, su uso para el cuidado capilar ha sido el que más ha conquistado a expertos y profesionales. Y es que, gracias a sus vitaminas, como la A, D, E y K y sus minerales como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, es un fantástico remedio casero para cuidar el cabello, incluso aquel que se encuentra en peor estado.

Gracias a su textura, sus extraordinarias propiedades y su delicado aroma, el aceite de coco es una estupenda alternativa para reemplazar los acondicionadores comerciales.

A diferencia de otros productos, el aceite de coco no contiene ninguna sustancia química agresiva, sino que está repleto de compuestos naturales que fortalecen la raíz del cabello y le devuelven el brillo perdido.

"Es como una hidratante natural que no tiene químicos y eso es buenísimo. Además, el aceite de coco sirve para todo, te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, ¡en todas partes!", explicó Vergara.

Su contenido en antioxidantes previene la descomposición de la melanina en la corteza del cabello. De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.

#aceitedecoco ♬ sonido original - Women’s Health España @womenshealthspain Sofía Vergara y el aceite de coco son un match perfecto, y como ella misma explicó hace unos tiempo en una entrevista es un producto que nunca falta en su neceser de belleza 🥥 Hoy, con motivo de su 52 cumpleaños, hemos querido recuperar este momentazo de la actriz y ver algunos de los beneficios y cualidades del aceite de coco según los expertos: - Cuenta con propiedades antioxidantes - Ayuda a fortalecer el sistema inmune - Mejora los niveles de colesterol y favorece tanto la digestión como la circulación intestinal - Aumenta la sensación de saciedad. - Tiene un efecto reparador y revitalizante en la piel y el cabello, que protege y nutre en profundidad Tienes el artículo completo sobre los beneficios y mitos del aceite de coco en el link de la bio 🔗 🎥: Jimmy Kimmel Live #sofiavergara

De esta manera se retiene mejor el color y potencia la integridad del mismo, por lo que este producto puede disimular y neutralizar las canas que pueden surgir con el paso del tiempo.

Otro de los usos del aceite del coco para el pelo consiste en controlar el frizz o encrespamiento. De hecho, este producto protege tu melena de las agresiones externas, como el calor y los rayos UV, evitando su debilitamiento y maltrato.

Son precisamente todos estos beneficios los que hacen que la actriz y modelo haga uso de ello habitualmente. Según explicó al medio citado, la actriz y modelo se aplica aceite de coco en cabello seco "todas las noches antes de dormir".

Cómo usar el aceite de coco en el pelo

El error más común al usar este tipo de aceites es aplicarlos sin conocer tu tipo de pelo ni la técnica adecuada, lo que puede provocar justo el efecto contrario al deseado: apelmazamiento, sensación grasa y pérdida de volumen.

Para evitarlo, el farmacéutico recomienda seguir estos pasos según tu objetivo:

Como mascarilla prelavado (ideal para cabellos secos o dañados)

Aplica una pequeña cantidad de aceite de coco virgen extra y prensado en frío (es el de mayor calidad) de medios a puntas.

Déjalo actuar entre 15 y 30 minutos.

Luego, aplica directamente el champú sobre el aceite (sin mojar el cabello antes), masajea bien y aclara.

Este truco ayuda a proteger la fibra capilar durante el lavado, incluso si el champú contiene sulfatos.

(ideal para cabellos secos o dañados) Aplica una pequeña cantidad de aceite de coco virgen extra y prensado en frío (es el de mayor calidad) de medios a puntas. Déjalo actuar entre 15 y 30 minutos. Luego, aplica directamente el champú sobre el aceite (sin mojar el cabello antes), masajea bien y aclara. Este truco ayuda a proteger la fibra capilar durante el lavado, incluso si el champú contiene sulfatos. Como sérum de acabado (solo para puntas)

Usa muy poca cantidad y aplícala solo en las puntas secas, nunca en la raíz.

Es ideal para domar el encrespamiento y cerrar las puntas abiertas.

(solo para puntas) Usa muy poca cantidad y aplícala solo en las puntas secas, nunca en la raíz. Es ideal para domar el encrespamiento y cerrar las puntas abiertas. Como mascarilla intensiva (una vez cada 15 días)

Perfecta para cabellos muy dañados o con puntas quebradizas.

Aplícala de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo.

Déjala actuar entre 20 y 30 minutos y aclara muy bien, incluso con doble lavado si es necesario.

En cuanto a la frecuencia con la que se debe usar el aceite de coco, dependerá de tu tipo de pelo. En cabellos secos o encrespados, la recomendación es hacerlo una o dos veces por semana; mientras que un pelo graso o fino, con hacerlo cada 15 días, o tan solo, cuando creas que lo necesitas, será suficiente.