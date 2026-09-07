Paula Aroca, maquilladora: para una mirada más joven y natural en pieles maduras, no utilices máscara de pestañas

Si existe un producto de belleza que haya sido, sea y seguramente será imprescindible para muchas en su neceser, esa es la máscara de pestañas. Alarga, curva, las tiñe, es resistente al agua... son tantas sus ventajas que muchas no imaginan salir de casa sin al menos una capa de rímel.

No obstante, llevamos tiempo advirtiendo una clara tendencia. Algo que ya pudimos apreciar en la Gala Met 2025 o en el pasado Festival de Cannes, y que esta temporada, muchas celebrities como Zendaya o Ester Expósito, han apostado por una mirada limpia, sin pestañas postizas ni volumen exagerado.

La clave no es otra que una nueva técnica que ya está revolucionando las alfombras rojas, las redes sociales, los tocadores profesionales y nuestras rutinas de belleza. El ghost lash va a dar mucho que hablar.

El principal truco de esta técnica, según Aroca, es muy sencillo: dar protagonismo a otras zonas del rostro. En lugar de destacar las pestañas, el foco está en una piel saludable, unos labios con color natural y una expresión armoniosa.

Obtendrás un resultado único gracias a una belleza delicada, limpia y muy favorecedora, perfecta para el verano o para quienes buscan un look sofisticado y natural.

'Ghost lash'

Paula Aroca, maquilladora profesional, portavoz de Druni y referente en el sector de la belleza, lo tiene claro: "Se trata de embellecer la mirada sin depender del rímel".

La experta añade que "es una técnica minimalista, pero con intención. El objetivo es conseguir una mirada luminosa, abierta y natural, sin que parezca que llevas maquillaje", explica.

Esta tendencia forma parte del movimiento clean girl y del tan deseado makeup no-makeup, donde menos es más.

No se trata de renunciar al maquillaje, sino de jugar con otras zonas del rostro para redirigir la atención, suavizar la expresión y conseguir un efecto de ojos grandes sin necesidad de aplicar ni una gota de máscara.

Mirada más grande

Aunque pueda parecer una técnica sin complicaciones, hay una estrategia detrás de este maquillaje natural. Paula Aroca comparte los pasos clave para dominar la tendencia ghost lash:

Línea de las pestañas

Darle estructura al ojo es esencial para que no se vea apagado. "Puedes usar un lápiz de ojos marrón o una sombra suave aplicada justo en la raíz de las pestañas superiores. La idea es definir sin endurecer la mirada", aconseja Aroca.

Un truco profesional es difuminar ligeramente la línea con un pincel pequeño, logrando una transición suave que aporte profundidad sin parecer maquillada. Pestañas rizadas

Puede parecer un detalle menor, pero el rizador de pestañas se convierte en tu mejor aliado cuando prescindes del rímel. “Levanta la mirada, abre el ojo y da la sensación de más longitud, sin necesidad de producto”, señala la experta.

La clave está en realizar el rizado con suavidad y en varias posiciones (base, medio y puntas) para una curvatura más natural y duradera. Sérum fortalecedor

En lugar de maquillar, cuida. Aplicar un sérum con péptidos o activos que estimulan el crecimiento no solo mejora la salud de las pestañas, sino que les da ese brillo y grosor que hace que se vean más intensas al natural.

"Unas pestañas bien cuidadas reflejan luz y tienen un acabado pulido, incluso sin maquillaje", apunta Aroca. Una inversión inteligente si quieres apostar por el look ghost lash a largo plazo. Céntrate en el resto del rostro

Aquí está la verdadera magia del truco. Si no maquillas los ojos de forma intensa, desvía la atención al resto del rostro.

Según la maquilladora, un buen colorete en crema (que imite el rubor natural), una base ligera y luminosa, y un labial semimate en tonos rosados o rojizos son suficientes para lograr un efecto buena cara inmediato. El equilibrio entre piel, labios y cejas hace que la mirada no necesite máscara para destacar.

Maquillaje sin rímel

A medida que las tendencias de belleza evolucionan hacia lo natural, esta técnica se convierte en una apuesta segura.

No solo es cómoda, fresca y elegante, también favorece a todos los tipos de rostro y estilos. Además, permite descansar a nuestras pestañas del uso diario de productos y desmaquillantes agresivos.

La mirada sin máscara ya no es sinónimo de "desarreglada", sino de una nueva forma de entender la belleza: más real, más consciente, más libre.

Para quienes buscan un maquillaje rápido y fácil, pero con efecto.

Para pieles sensibles o personas con ojos propensos a irritaciones.

Para quienes quieren destacar otros rasgos del rostro (labios, pómulos, cejas).

Para las amantes del estilo clean girl y el look effortless.

Solo necesitas un buen rizador, un lápiz marrón suave, un sérum fortalecedor y tus productos favoritos para rostro y labios. Cambiar la forma en que maquillamos los ojos puede transformar por completo nuestro estilo… y quizá te descubras más guapa que nunca, sin una gota de rímel.

¿Lo mejor de todo? Tu mirada seguirá siendo el centro de atención, pero de una forma nueva, fresca y totalmente natural. Como dice Aroca, "la técnica ghost lash es una manera de potenciar la belleza real sin esconderla detrás del producto".