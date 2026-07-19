Víctor del Valle, peluquero sevillano: "Después de los 60, esta es mi técnica favorita para integrar las canas y parece joven"

Las canas han dejado de ser un tema tabú para muchas mujeres, pero eso no significa que todas quieran lucirlas al natural. Mientras algunas las convierten en parte de su estilo, otras buscan formas de integrarlas en la melena sin recurrir al clásico tinte permanente ni someter el cabello a retoques constantes.

Es por ello que cada vez son más los expertos que apuestan por técnicas de coloración menos agresivas y con un acabado mucho más natural. Una de ellas son las llamadas coloraciones ácidas, un tratamiento habitual en los salones de peluquería de alta gama.

Según el estilista y pelquero Víctor del Valle, esta técnica tan demandada permite difuminar las canas sin castigar la fibra capilar. El objetivo no es ocultarlas por completo, sino conseguir que se mezclen con el resto del cabello de forma armoniosa, evitando el efecto bloque de color que suele dejar el tinte tradicional.

Las canas aparecen cuando el cabello deja de producir melanina, el pigmento responsable de su color. Aunque muchas personas las relacionan únicamente con el envejecimiento, también pueden surgir a edades tempranas por factores genéticos, hormonales o incluso por el estrés.

Hasta hace pocos años, la solución más habitual era recurrir a los tintes permanentes. Sin embargo, este tipo de coloraciones requieren abrir la cutícula del cabello mediante agentes oxidantes para introducir el pigmento, un proceso que puede resecar la melena y obliga a retocar con frecuencia la raíz.

Coloración ácida

Según explica Víctor del valle, esta técnica "actúa como un barniz que envuelve el cabello". En lugar de modificar la estructura interna del pelo, los pigmentos se depositan sobre su superficie creando un velo de color que suaviza el contraste entre las canas y el resto de la melena.

El resultado es mucho más ligero y luminoso. Los cabellos blancos adquieren reflejos que se integran con el tono natural sin perder movimiento ni transparencia.

Precisamente esa es una de las razones por las que esta técnica está ganando protagonismo entre quienes buscan un acabado discreto y elegante. Más brillo, menos mantenimiento y sin efecto raíz

Otra de las grandes ventajas de este tratamiento es que no genera una línea de crecimiento tan evidente como ocurre con los tintes permanentes. Al no producirse un cambio radical de color, el nacimiento de nuevas canas resulta mucho menos visible y los retoques pueden espaciarse durante más tiempo.

Además, las fórmulas utilizadas suelen estar libres de amoníaco y de otros agentes oxidantes agresivos, por lo que respetan mucho más la salud de la fibra capilar.

Según los especialistas, muchas personas perciben incluso una mejora en el aspecto del cabello después de la aplicación. La coloración ayuda a sellar la cutícula, aportando una melena más suave, brillante y con un tacto sedoso.

En mujeres que tienen pocas canas, el efecto es especialmente natural. Los mechones blancos quedan matizados sin desaparecer completamente, lo que evita el aspecto artificial que en ocasiones producen los tintes convencionales.

El corte de pelo importa

Para potenciar todavía más ese acabado rejuvenecedor, Víctor del Valle recomienda combinar las coloraciones ácidas con un corte de pelo que aporte movimiento y volumen.

Su apuesta es el bixie, un estilo que fusiona dos de los cortes más demandados de los últimos años: el bob y el pixie.

Gracias a sus capas suaves y a su longitud intermedia, este corte consigue enmarcar el rostro, aportar textura al cabello y ofrecer una imagen más fresca sin necesidad de grandes cambios.

Otra de sus ventajas es su versatilidad. Se adapta fácilmente a rostros redondos, alargados, cuadrados u ovalados y funciona tanto en cabellos lisos como ondulados.

La combinación de un color natural que difumina las canas y un corte con movimiento permite conseguir una melena mucho más luminosa y actual, sin renunciar a la salud del cabello.

Frente a las coloraciones tradicionales, las técnicas ácidas se consolidan como una de las grandes tendencias en peluquería para quienes desean convivir con las canas sin esconderlas por completo.