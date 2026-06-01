Maribel e Ingrid, las mujeres tras el universo MARTE: "El objetivo no es 'hacer masajes' y ya, sino ayudar a las personas a sentirse mejor"

Siempre se ha dicho que hay vida en Marte. Desde que oímos su nombre por primera vez, nos imaginamos el cuarto planeta del sistema solar como ese desierto rojo, surcado por antiguos cráteres, en el que podrían habitar seres hipotéticos como alienígenas o, en mi caso, como los pequeños habitantes de color verde de la película Planet 51.

Durante años, el cine y la ciencia nos han enseñado a mirar hacia arriba pensando que quizá allí exista otra forma de vida, distinta a la nuestra y muy alejada del ruido de la Tierra. Sin embargo, la realidad es que ningún ser humano ha viajado a Marte todavía y, según la NASA, hasta el 2040 no se estiman las primeras misiones tripuladas al planeta.

Lo curioso es que, sin necesidad de coger una nave espacial, hay quienes han conseguido trasladar esa sensación a pleno centro de Madrid. No con astronautas ni laboratorios futuristas, sino a través del bienestar, el masaje y la desconexión emocional. Así nació MARTE, un universo creado por Maribel Lucas e Ingrid Flores que propone algo tan sencillo —y tan poco habitual hoy— como parar.

MARTE, un universo para alejarse de la Tierra

MARTE no se presenta como un centro de masajes al uso. Ni siquiera como un spa urbano convencional. Maribel e Ingrid hablan de "universo", de "espacio" y de "viaje", porque la experiencia empieza mucho antes de tumbarse en la camilla.

La intención, cuentan sus fundadoras a Magas, era crear un lugar que funcionase como un cambio de atmósfera en medio de la ciudad, un refugio capaz de alejarnos durante unas horas del exceso de estímulos con el que convivimos diariamente.

El concepto se entiende todavía mejor cuando se conoce la historia de quienes están detrás. MARTE nace de la unión de dos mundos muy distintos, pero profundamente complementarios.

Por un lado está Maribel Lucas, especialista en bienestar y masaje con más de una década de experiencia y, por otro, Ingrid Flores, vinculada al diseño de interiores y a la sensibilidad estética de los espacios.

Juntas construyeron un proyecto donde el masaje y el entorno tienen la misma importancia, porque para ellas el bienestar no depende únicamente de la técnica, sino también de todo lo que ocurre alrededor.

La iluminación tenue, los silencios, los colores, la temperatura de las salas, los materiales o incluso la forma de recibir al cliente están pensados para generar una sensación envolvente. "El masaje debe ser la estrella y el espacio el cosmos que lo acoge", explican ellas mismas.

Detrás de este proyecto hay también una historia muy personal. Ingrid convivía a diario con los dolores y la fatiga que le provocaba el lupus, y fue precisamente buscando un alivio real como terminó en la camilla de Maribel.

Después de probar numerosos centros y técnicas, encontró en ella una forma completamente distinta de entender el cuidado corporal. No se trataba de aplicar un protocolo idéntico para todo el mundo, sino de escuchar qué necesitaba cada persona en ese momento concreto.

Esa idea es, de hecho, una de las bases fundamentales de MARTE. Allí no existen los masajes rígidos ni las experiencias cerradas sino que, antes de empezar, cada cliente pasa por una especie de aterrizaje previo donde el equipo entiende cómo se encuentra física y emocionalmente.

Porque, como ellas mismas explican, muchas veces llegamos al masaje todavía atrapados en el ritmo frenético del día a día. Por eso, en MARTE, la experiencia no empieza ni termina en la camilla, sino que también cuidan el antes y el después para que la desconexión sea real.

Ingrid Flores y Maribel Lucas.

En un mundo donde el bienestar a veces parece una industria más, obsesionada con las modas rápidas y los remedios milagrosos, en el universo de MARTE prefieren bajar las revoluciones.

Ellas no creen en los parches de última hora, sino en la constancia y en aprender a escucharnos antes de que el cuerpo diga basta. "No queremos ser solo un sitio bonito o una moda wellness", confiesan, convencidas de que, al final, la gente nota perfectamente cuándo un proyecto nace del corazón y de una experiencia real.

Por eso, proponen algo que en una ciudad como Madrid suena casi a rebeldía: parar antes de estar al límite. De ahí nace su filosofía del "antes". ¿Por qué esperar a las vacaciones o a una boda estando ya agotados, en lugar de regalarnos esa calma para disfrutar el camino?

Para ellas, cuidarse no debería ser ese premio de consolación que nos concedemos solo cuando el cuerpo ya ha colapsado, sino un hábito cuidado y constante para acompañarnos en el día a día.

"Vivimos con mucha culpa alrededor del descanso. Parece que parar hay que 'merecerlo'".

Y es que, cuando te permites frenar, algo cambia por dentro. Muchos cruzan la puerta buscando simplemente aliviar un dolor de espalda o desconectar del trabajo, pero se llevan a casa algo mucho más profundo.

Maribel e Ingrid explican que, en cuanto el cuerpo baja las revoluciones y el sistema nervioso se equilibra, todo lo demás se recoloca: empezamos a respirar de otra manera, pensamos con más claridad y las emociones se calman.

Hay quienes salen de la camilla sintiéndose más ligeros, otros con la mente totalmente enfocada y la mayoría con la maravillosa sensación de haber recuperado, por fin, la paz después de mucho tiempo.

Dentro de ese universo, uno de los elementos más diferenciales es el Masaje con Meditación Inmersiva, conocido como MMI®. Se trata de una experiencia donde combinan masaje manual con sonido binaural, voz y audio inmersivo 360 grados.

Aunque pueda parecer algo tecnológico o futurista, la intención nunca fue "sustituir el contacto humano", sino potenciar la relajación mental en una época donde al cerebro le cuesta muchísimo apagarse.

"Dejamos de exigirle a nuestro cerebro que piense, haga o controle. Las frecuencias binaurales y las ondas sonoras que se escuchan nos ayudan a guiarlo hacia estados mucho más calmados, reduciendo el ruido mental y favoreciendo una desconexión muy profunda que acaba reflejándose también en el cuerpo", explican las fundadoras, "cuando la mente baja revoluciones, el cuerpo también lo hace".

A partir de ahí, MARTE ha ido creando rituales propios que se alejan bastante del masaje tradicional. Uno de los más llamativos es Kosk Sense, basado en el tacto consciente y las sensaciones sutiles, que muchas personas describen como hipnótico.

Otro es Vibratium, donde los cuencos y las vibraciones sonoras generan estados de relajación muy profundos, especialmente en quienes son más sensibles al sonido.

Sin embargo, el masaje que mejor representa su filosofía es precisamente el que lleva el nombre del espacio: Marte. Una experiencia de 120 minutos completamente personalizada donde cada cliente construye el masaje según lo que necesita ese día.

Puede combinar masaje facial y corporal, incorporar cuencos tibetanos, maderas orgánicas o diferentes aceites y tratamientos. Todo gira alrededor de la escucha y de la adaptación.

Precisamente por eso, los beneficios de pasar por sus manos van mucho más allá de aliviar una contractura puntual. Al no haber dos cuerpos ni dos días iguales, el impacto de cada sesión se transforma por completo.

Un día puedes necesitar ayuda para soltar la tensión muscular, mejorar la circulación o bajar una inflamación , y al siguiente, lo que tu cuerpo te pide a gritos es aliviar la fatiga mental, resetear el sistema nervioso o, simplemente, regalarte esa sensación de calma profunda que hoy en día parece casi imposible de encontrar en mitad de la rutina.

De hecho, ni siquiera llaman "masajistas" a las personas que forman parte de su equipo. Prefieren hablar de "artesanas del bienestar", porque consideran que el masaje es un oficio profundamente intuitivo y sensible, imposible de mecanizar. "Creemos profundamente en el poder de las manos", explican.

La experiencia tampoco termina cuando acaba el masaje. Después llega la Sala Cosmos, un espacio pensado para aterrizar poco a poco antes de volver a la calle y al ritmo habitual de Madrid.

Allí los clientes pueden ducharse, tomar una infusión, leer, escribir o simplemente permanecer unos minutos más en silencio. La idea es evitar esa sensación tan habitual de pasar de una relajación profunda al ruido exterior en cuestión de segundos.

Al final, quizá eso es exactamente lo que han conseguido Maribel Lucas e Ingrid Flores con MARTE: recordarnos que el bienestar no siempre tiene que llegar después del agotamiento. Que cuidarse no debería ser una recompensa ocasional ni una moda estética, sino una necesidad cotidiana.

Y que, aunque todavía falten años para viajar al planeta rojo, a veces sí es posible salir un rato de la Tierra sin moverse de Madrid.