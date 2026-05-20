Cuida tu pelo en verano para no cortar por lo sano en septiembre: colágeno bebible, aceite capilar y fotoprotección

Cuando se atisba el verano a lo lejos, todo son risas. De un momento a otro, el cerebro adulto recuerda la creatividad y la inventiva propias de la infancia cuando se imagina disfrutando frente al mar o junto a la piscina. De repente, casi se siente la brisa vespertina del estío que logra que se concilie la siesta a pesar de las temperaturas.

No obstante, cuando llega septiembre esas semanas aderezadas con los clásicos "pero si no pasa nada", "son sólo unos días" o "anda, no te cortes, que estás de vacaciones" pasan factura.

Sin duda, las semanas alejadas de determinadas responsabilidades están precisamente para eso, pero aunque se esté en el sur, conviene no perder el norte. Y esto aplica también a las rutinas de belleza.

Para que la vuelta al cole —oficinas, la escuela adulta— se antoje más llevadera y no implique un "tenemos que cortar por lo sano" —o al menos no tanto—, merece la pena hacer un poco de esfuerzo y cuidar del cabello incluso en esos meses en los que todo parece pesar menos.

En declaraciones a este vertical por el Día Internacional del Cabello, Lucía Castro, directora de la Escuela Harpo y maquilladora y peluquera profesional, hablaba de que para mantener la melena en el mejor estado posible habría que contemplar tres prácticas fundamentales:

En primer lugar, la limpieza del cuero cabelludo. "La salud nace en la raíz. Es vital usar un champú adecuado que elimine el exceso de grasa —si es necesario— y residuos sin agredir la barrera natural de la piel. Es la base para que el pelo crezca fuerte", destacaba.

Por otro lado, mencionaba la necesidad de hidratar de medios a puntas. "Se da una pérdida de agua y flexibilidad constantemente. El uso de un buen acondicionador y una mascarilla es innegociable para evitar el encrespamiento y prevenir que las fibras se vuelvan quebradizas", comentaba.

Y por último también hablaba del término protección, algo que se vuelve más indispensable si cabe cuando hay una mayor exposición solar.

"Ya sea frente al calor de las herramientas térmicas (planchas, secadores) o frente a agentes externos (sol, cloro), cuidar la cutícula es lo que evita que el daño se vuelva irreversible", puntualizaba.

Una chica con la melena rizada. En este tipo de casos es recomendable utilizar rutinas personalizadas como el método 'curly'. Foto de Huha Inc. en Unsplash

En este apartado hay que recomendar encarecidamente el uso de fotoprotectores capilares. Si bien es cierto que cada vez existe una mayor concienciación para con el uso de la loción tópica y su reaplicación, no sucede lo mismo con este tipo de propuestas para el cabello, ya que son más desconocidas.

Más ayuda

Cuando la palabra suplementos plaga conversaciones de barra de bar y reuniones de prescriptoras de belleza, merece la pena sacar a colación las propiedades del colágeno bebible.

El producto habitualmente se presenta hidrolizado —es decir, se ha roto la molécula de proteína utilizando agua y enzimas—para una absorción más rápida y eficiente. Su toma beneficia la salud capilar desde el interior actuando en tres niveles.

En primer lugar, supone una materia prima para la queratina, la proteína estructural que representa entre el 85% y el 90% de la composición del pelo. Aporta aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para fabricarla.

Por otro, fortalece la dermis, la capa de la piel donde se encuentran los folículos pilosos. Al mantener esta base firme y elástica, se previene el debilitamiento y la caída capilar.

Y otorga una armadura antioxidante, ya que combate los radicales libres causados por la acción del sol, la contaminación o el estrés. ¿El resultado? La protección de las células del cabello del envejecimiento prematuro.

Además de estos detalles, has de tener en cuenta que estas propuestas suelen venir reforzadas con biotina, zinc y vitamina C, nutrientes que potencian el brillo y el crecimiento.

Sin embargo, también hay que hacer aquí un comentario que contiene altas dosis de realidad: tal y como aclaran en multitud de ocasiones expertos en dermocosmética, el efecto del colágeno en el pelo no se aprecia hasta los dos o tres primeros meses de comenzar a tomarlo.

Esto se debe a que los aminoácidos se distribuyen por prioridad biológica, es decir, van a los órganos y articulaciones primero. No obstante, y acudiendo a la sabiduría popular, la paciencia es la madre de la ciencia. Y en las rutinas de cuidados y bienestar, el componente del tiempo es esencial.

Un buen equipo

Hay marcas que llevan el buen hacer por bandera y Cantabria Labs es una de ellas. Aunque puede que sea más conocida por su línea de protección solar —Heliocare 360º—, también hay espacio para el cuidado del cabello entre sus formulaciones de la mano de Iraltone.

De cara al verano hay cuatro productos que no se deberían perder de vista. Por una parte, una rutina capilar de tres sencillos pasos y por otro lado, un booster.

En el momento de relax del baño hace acto de presencia un trío infalible: Barrier Confort Champú, Restore Acondicionador y Sublime Aceite capilar.

El primer producto tiene propiedades reparadoras que refuerzan la función de barrera y limpian de forma delicada para que el pelo crezca fuerte y resistente. Como detalle extra, está enriquecido con niacinamida —uno de los términos que arrasa en belleza—, conocida por su capacidad calmante, ideal ante la acción del sol y el cloro.

Barrier Confort Champú, de Iraltone, disponible en PromoFarma por 17,09 € (antes 20,99 €). Cantabria Labs

Por otro lado, Restore Acondicionador protege la fibra capilar, sellando la cutícula y previniendo el frizz, a la par que aporta brillo y suavidad. Esto último se hace notable tras su primer uso. En su composición aparece también la queratina vegana.

Restore Acondicionador, de Iraltone. Se encuentra a la venta en en PromoFarma por 17,49 € (antes 20,99 €). Cantabria Labs

Y por último, Sublime Aceite capilar, un extra que se debería colar en el neceser y colocarse en una zona privilegiada en el tocador o ducha. Se puede emplear en el cabello húmedo o seco, preferentemente de medios a puntas. Conviene repartirlo bien y tras dejarlo actuar durante unos minutos, cepillar para que el pelo no se apelmace.

Sublime Aceite capilar, de Iraltone, a la venta en PromoFarma por 20,23 €. Cantabria Labs

Supone una dosis de brillo y sus efectos se notan casi que de un momento a otro. Igualmente, mejora la fuerza y la resistencia capilar tras el uso de tratamientos térmicos y herramientas de calor.

Para cerrar este bloque, resulta interesante hablar de otro suplemento. En este caso, para el cuidado de la melena, Iraltone tiene dos propuestas, pero en el contexto del verano es especialmente interesante lo que promete —¡y consigue!— Hair Efflu Booster, un bebible que se puede tomar en el desayuno o a media mañana.

Hair Efflu Booster, de Iraltone, disponible en PromoFarma por 38,34 €. Iraltone

Previene la caída estacional del cabello y también los cambios que se sufren por cuestiones hormonales y estrés. Y es que las vacaciones, a veces, también pueden suponer un quebradero de cabeza nada deseable, por lo que, como de costumbre, y sobre todo en términos de salud, más vale prevenir que curar.

El verano sólo debería dejar huella —y buena— en la memoria, no en el pelo. Cuidar de él es hacerlo también de una misma, una inversión económica y, por supuesto, en bienestar, porque una rutina sencilla puede marcar la diferencia cuando septiembre llame a la puerta. ¡No sólo de tendencias vive la melena!