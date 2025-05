Leire Barrutia, experta en piel: "Si te preocupa el envejecimiento del cuello, empieza por el protector solar"

A medida que se cumplen años, es habitual que los signos de la edad comiencen a mostrarse en nuestra piel, por lo que nunca está de más conocer una serie de recomendaciones para poder combatirlos y que se luzca la mejor apariencia posible. Ahora, de la mano de la dermatóloga Leire Barrutia (@dermisphere), podemos conocer los mejores tips para que el cuello envejezca lo mejor posible.

Es frecuente que se olvide de cuidar la piel de la zona del cuello, pero si te preocupa que puedan aparecer arrugas por el propio paso del tiempo, conviene tener en cuenta sus consejos. Para empezar, la experta recalca la importancia de prevenir su fotoenvejecimiento, es decir, el envejecimiento que produce el sol en esta piel.

Esta se da con mayor rapidez que en la cara por dos cosas: la primera, porque en el cuello tenemos una dermis muy delgadita, una capa intermedia de la piel, con pocas fibras de colágeno y elastina, por lo que esto se pierde con una mayor facilidad. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que es una zona en la que habitualmente se olvida de usar protección solar.

Se suele prestar mucha atención al rostro, pero no tanta al cuello, lo que puede que se olvide de proteger, aunque en ocasiones el problema surge porque no se quiere aplicar en esa zona por alguna razón, como que no se manche la ropa. Por este motivo, se puede recurrir a diferentes fotoprotectores ligeros que no dan problema con la ropa porque se absorben rápido y que además pueden llevar ingredientes antiedad.

Consejos de Leire Barrutia para la piel del cuello

El segundo consejo de Leire Barrutia pasa por incorporar a la rutina unos ingredientes cosméticos para esta zona del cuerpo, que son los péptidos, que ayudan a estimular la formación de colágeno en la piel y, además, tienen mucha capacidad para captar agua, por lo que consiguen hidratar la piel en profundidad. Además, se toleran bien, lo que es muy importante porque se trata de una zona de piel muy sensible.

Esto hace que en ocasiones no acepte demasiado bien el retinol o la vitamina C, lo que lleva a que sea mejor optar por los péptidos tanto en la rutina de mañana como en la rutina de noche del cuello. Esto no quiere decir que en esta zona de la piel no haya que poner retinol o vitamina C, que sí que son recomendables, pero eligiendo retinol a concentraciones relativamente bajas y sin utilizarlo todas las noches, sino 2-3 noches a la semana en lugar de los péptidos.

Con respecto a la vitamina C, lo mismo, se puede aplicar la vitamina C pura en esa zona para estimular más la formación de colágeno, pero habrá que empezar poco a poco y, a medida que se aprecie que la piel lo tolere, se puede aplicar primero la vitamina C y después los péptidos, para en tercer lugar, aplicar el protector solar por la mañana.

Para finalizar, la Dra. Leire Barrutia insiste en la importancia de saber que existen tratamientos con los que también se puede ayudar a mejorar más la piel de esta zona, como es el caso del ácido hialurónico o los inductores de colágeno, así como otras técnicas para poder revitalizar más esta piel.

Aunque es cierto que los tratamientos en el cuello no suelen tener los mismos resultados que en el rostro por las peculiaridades de esta piel por las particularidades de esta piel, si se hace una buena rutina cosmética, con un tratamiento preventivo con protector solar y uso de estas técnicas, se puede ayudar a que el cuello envejezca lo mejor posible.

Consejos para mantener joven la piel del cuello

La piel del cuello requiere de tantos cuidados como la piel del rostro, sobre todo si tenemos en cuenta que esta piel es la primera en comenzar a envejecer. Esto se debe, como dice la experta, en que tiene una piel más fina y con menos glándulas sebáceas, por lo que pierda con mayor rapidez su elasticidad y firmeza, en comparación con la piel del resto del cuerpo.

Además de tener en cuenta sus consejos, es aconsejable tener en cuenta otras recomendaciones para su cuidado: