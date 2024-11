El alimento que fulmina las canas según la nutricionista Paula Martín Clares: sano y natural

La aparición de canas, aunque se trate de un proceso natural asociado al envejecimiento, causado por la disminución progresiva de melanina, el pigmento responsable del color de nuestra piel y cabello, preocupa o acompleja a una gran parte de la población.

A medida que envejecemos, los folículos capilares producen menos melanina, lo que da lugar a la aparición de los famosos pelos grises o plateados. Sin embargo, cuando el encanecimiento ocurre de manera prematura o más acentuada, puede estar relacionado con una deficiencia de ciertos micronutrientes esenciales.

Según la nutricionista Paula Martín Clares (@farmanutriconsejo), experta en Farmacia, Nutrición y Dermofarmacia, esta deficiencia nutricional puede acelerar el proceso de encanecimiento y es importante abordarla adecuadamente para mantener la salud capilar.

"Cuántas veces le habré dicho de pequeña a mi madre: Me encantaría tener el pelo largo, mamá. Y cuántas respuestas fueron: Pues tienes que comer más. Si no, no vas a tener nunca el pelo fuerte y largo. Y cuánta razón tenía", relata en una entrevista con Europa Press.

Tal y como explica la experta, un deficiente aporte de zinc, hierro, cobre, vitamina D, folato, vitamina B12 y/o selenio hacen que el cabello envejezca más rápido y aparezcan las canas antes. De ahí que, tal y como advierte la nutricionista, sea fundamental completar nuestra dieta con nutrientes que proporciona una dieta equilibrada.

Qué produce las canas

Existen múltiples alimentos que son altamente beneficiosos para retrasar los signos de envejecimiento, en este caso, las canas. Pero es fundamental que entre esos compuestos se incluye la biotina, el zinc, el hierro, y las vitaminas A, B, C y E.

De lo contrario, "La carencia de proteínas o de hierro tienen como consecuencia el crecimiento de un cabello débil y fino. La falta de queratina, por otra parte, retrasa el crecimiento del pelo y hace que el existente sea más débil".

La explicación se encuentra en la composición del cabello, repleto, en su totalidad, por proteínas de queratina, lo que implica que se deba consumir este nutriente en cantidades adecuadas para favorecer este crecimiento. "Su deficiencia no sólo puede retrasar que crezca, sino que también puede provocar su caída", advierte Martín Clares.

Es por ello que, complementar correctamente la alimentación no solo previene la aparición de alopecia cuando no es por motivos genéticos o por una enfermedad, sino que reducirá la aparición de canas.

Fuentes de ácidos omega-3. iStock

"Para ello debemos tomar alimentos con una gran fuente de hierro, que garantiza el aporte de oxígeno al bulbo y contribuye a la pigmentación. También alimentos ricos en cobre, que contribuye a la síntesis de melanina y nos ayuda a mantener un buen color de pelo", aclara Martín Clares.

La experta recomienda igualmente consumir "alimentos ricos en zinc, en calcio, y en vitaminas del grupo B (biotina), que nos ayudan a mantener el cabello joven y saludable durante más tiempo".

El alimento que termina con las canas

Lo más recomendable para evitar y retrasar la aparición de canas es tomar productos que contengan betacarotenos y vitaminas del grupo A, que "participan en la estimulación de la melanina y, por ende, nos ayudan a evitar la decoloración prematura del pelo", subraya la especialista.

Paula Martín Clares identifica, no solo uno, sino cinco alimentos principales que debemos consumir para retrasar la aparición de las canas. Estos son el salmón, las sardinas, el brócoli, las espinacas, y la zanahoria.

En su libro La salud de tu piel está en lo que comes [Zenith], subraya que es "muy importante" cuidar nuestra alimentación para tener un cabello sano y fuerte, dando a nuestro cuerpo los alimentos necesarios y garantizando el aporte suficiente de las proteínas, vitaminas y minerales que necesita.