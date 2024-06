Este es el autobronceador favorito de Victoria Beckham: fácil de aplicar y no queda la piel naranja

Estar bronceado de una manera saludable, uniforme y en cualquier época del año es una de las máximas a conseguir por cualquiera a la que le guste tener un tono dorado en su piel. Sin embargo, ni es sano tomar el sol en exceso ni normalmente se tiene la suerte de poder disfrutar de tiempo para hacerlo.

Hasta ahora. Sabemos cuál es uno de los secretos mejor guardados de una de los grandes iconos del mundo de la moda. Y es que, Victoria Beckham es una usuaria frecuente de este producto autobronceador que le hace lucir esa piel tan radiante durante todo el año.

La diseñadora se ha declarado fan del último lanzamiento de Ultra Dark Violet de la marca St Tropez, la firma de autobronceadores número uno en Reino Unido. No es para menos, su formulación aporta un bronceado natural y uniforme que pocos productos de este estilo ofrecen.

Beckham no duda en aplicar este autobronceador de última generación por todo su cuerpo sin preocuparse por posibles manchas en la piel. Gracias a su base violeta que aporta la tecnología Dual Tan, el producto proporciona un subtono natural, evitando las antiestéticas manchas anaranjadas en cualquier parte del cuerpo.

Conseguir un tono de piel bronceado y bonito durante todo el año ya no te costará tanto. Si eres de las que no renuncia a lucir carne ni en invierno, has encontrado tu aliado perfecto.

El autobronceador favorito de Beckham

No es de extrañar que este autobronceador sea el más vendido en Inglaterra. Su textura ligera, tipo mousse, consigue que su aplicación no resulte costosa y su absorción, además, te deja un agradable tacto en la piel.

Además de la última tecnología que se ha utilizado para su composición, el Ultra Dark Violet de St Tropez estimula la melanina de la piel. Estos consiguen que los micronutrientes activen nuestro bronceado, acelerando su proceso de manera natural.

David y Victoria Beckham, bronceados, en un evento. E.E.

Lo mejor es que este autobronceador ha salido al mercado con un color que no deja de sorprender. Tiene un tono muy oscuro perfecto para irnos guiando conforme vamos extendiéndolo sobre la piel para saber qué zonas han quedado cubiertas y cuáles no.

Este novedoso sistema es uno de los componentes que hacen que el Ultra Dark Violet sea uno de los mejor valorados y favoritos de mujeres tan influyentes como Victoria Beckham. Aplicar de forma uniforme el producto, consiguiendo que no queden manchas naranjas, es todo un logro.

Ultra Dark Violet Mousse Autobronceador de St Tropez y guante aplicador. E.E.

Podrás encontrarlo en cualquier perfumería, también de España. Su precio oscila entre los 35 y 44 euros según la tienda donde lo adquieras.

Aplicar correctamente el autobronceador

No hay excusas para no ponerte esa falda que tanto te gusta o el top de tirantes que te has comprado recientemente. Ya puedes estar morena sin tener que haber estado tomando el sol previamente.

Si has decidido hacerte con el Ultra Dark Violet de St Tropez no seas ansiosa y prepara previamente tu piel para lucir su mejor versión. Aunque este producto es una apuesta segura para un moreno bonito, siempre se recomienda exfoliar tu piel antes de su aplicación.

Mujer con piernas bronceadas. iStock

Elige un exfoliante corporal que poco invasivo, que proteja tu piel. A continuación, aplica tu crema hidratante de confianza, ejerciendo cierta presión mientras masajeas la zona deseada para así también mimarte en tu rutina de belleza. Estos pasos conseguirán que tengas un bronceado más duradero y bonito.

Para aplicar el autobronceador de St Tropez (y cualquier otro), se recomienda utilizar un guante que facilite su expansión evitando que las manos queden manchadas, especialmente entre los huecos de los dedos y las muñecas.

Mujer bronceada tomando el sol junto a la piscina. iStock

La marca recomienda que, ocho horas después de la aplicación del autobronceador aclaremos la zona tratada. Para un bronceado más natural con 30 minutos tendrás suficiente; en caso de que quieras un tono sutil, mantén el producto menos tiempo.