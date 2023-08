El verano supone una pequeña revolución en nuestra rutina de belleza. El sol, el contacto con el agua del mar o el cloro, entre otros, tienen consecuencias directas en el aspecto y la salud de nuestra piel y de nuestro cabello.

A la hora de protegerse de los rayos de sol, no solo cabe tener en cuenta el protector solar. El cuidado "postexposición" es tan más importante o más a la hora de cuidar nuestra piel. Los aftersun tienen, en este sentido, un papel fundamental. "Los aftersun son productos que tienen una alta concentración de principios activos para refrescar, calmar y reparar la dermis tras la exposición al sol.

Además, con estos productos para después del sol también lograrás reparar el daño oxidativo, combatir la deshidratación y la inflamación, embellecer tu piel y realzar el bronceado durante más tiempo, eso sí, debe tener buenos ingredientes humectantes, que ayuden a retener la humedad y aptos para todas las pieles, incluso las más sensibles y reactivas, como puede ser el aloe vera", explican los expertos de Collistar.

¿Cuándo aplicarlos? "Lo ideal es aplicárselo después de una ducha templada, para no cambiar de golpe la temperatura corporal y no dejar pasar mucho tiempo desde que te has tomado el sol", añaden. Desde magasIN, seleccionamos 10 buenas referencias, ordenadas de asequibles a premium, para preservar tu piel después de la exposición.

