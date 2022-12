3 de 22

Cualquiera que sepa de belleza es consciente de que, a estas alturas, no se puede estar sin un sérum con Vitamina C, complemento perfecto para una piel luminosa. Bichea el baño de tu amiga, y si ves que le falta, este es una opción perfecta, con activos de última generación como la vitamina C pura estable, que reduce las manchas en la piel, unifica el tono y ayuda a sintetizar de forma natural el colágeno. Además, como lleva ácido hialurónico, es súper hidratante. Eso sí, no olvides recomendar a la persona que se lo regales que lo use SIEMPRE con un protector solar durante el día.