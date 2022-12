"Porque me lo merezco": las mejores ideas para hacerte un regalo a ti misma esta Navidad

La Navidad ya está aquí y un año más ha vuelto a llenar las calles de alegría y esperanza. Es el momento del año en el que emerge la ilusión, especialmente la de los más pequeños que esperan atentos la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos o Papá Noel.

Estos volverán a recorrer miles de hogares para dejar a quienes se hayan portado bien uno o varios regalos.

Ahora bien, estos no siempre aciertan o no siempre llegan el día que mejor nos viene. Por eso, desde MagasIN hemos elaborado una lista con propuestas para que te regales a ti misma en esos momentos de "porque me lo merezco".

Un respiro en un spa

The Organic Spa.

Uno de los mejores regalos que, sin duda, puedes hacerte a ti misma es una sesión de mimos en un spa.

Desde MagasIN te proponemos que pases por The Organic Spa, un santuario de salud, belleza y bienestar único en España, donde todo lo que te toca es orgánico y respetuoso con el medioambiente. Se trata de un Dry Spa Urbano donde solo trabajan con las mejores terapeutas de Tailandia.

¿Por qué no te dejas mimar con los tratamientos individuales (o para dos) en una increíble suite de lujo?

Calorcito y comodidad

Pijama de la colección 'La vecina rubia' de Women'secret.

¿Qué mejor regalo que un pijama calentito para este frío invierno con, además, un mensaje de La Vecina Rubia?

En Women'secret puedes encontrar este de pantalón largo y camiseta de manga larga, cuyo tejido de terciopelo azul aporta una suavidad que hará que no te lo quieras quitar.

Además, incluye la frase bordada de La Vecina Rubia: "No son sueños, son spoilers". Su diseño "relajado" hace que aporte el máximo confort. ¡Y es muy femenino!

Sabor a chocolate

Bandeja chocolate de Chocolat Factory.

Un dulce siempre viene bien y si es chocolate… Mejor.

Los profesionales de Chocolat Factory son expertos en repartir felicidad con sabor a chocolate. Tienen de todos los tipos y para todos los gustos.

¿Por qué no te regalas este surtido de bombones cítricos y chocolates presentados en una hoja de madera de Bali?

Un viaje inolvidable

Una mano de una mujer en un aeropuerto con un pasaporte y billete de avión.

Viajar siempre es un placer. ¿Y si te haces con un billete de avión y te lanzas a vivir una experiencia inolvidable?

Hay decenas de destinos ideales para viajar sola, desconectar, conocer gente nueva y vivir una experiencia única e irrepetible.

Letras para desconectar

La portada de tres libros.

“La mujer que lee, almacena su belleza para la vejez” decía Frida Kahlo y es que pocos regalos hay mejores para una misma que un buen libro.

Licencia para espiar (Espasa, 2022) de Carmen Posadas es una opción perfecta para conocer la fascinante (y desconocida) historia de las mujeres que, a lo largo de la historia, se han dedicado a las labores de espionaje. Nostalgia milenial: sobreviviré (Random Comics, 2022) es la mejor opción para las milenials "y si a ti también te engañaron con eso de que ser mayor molaba, este es tu libro".

En Los secretos de la biblioteca de la Quinta Avenida (ESPASA, 2022), Fiona Davis cuenta que en la biblioteca más icónica del mundo, el robo de unos libros de incalculable valor cambiará el destino de tres generaciones.

Un capricho

Anillo águila de plata bañada en oro de Aristocrazy.

Diamonds are girl's best friend cantaba Marilyn Monroe. Es obvio que no necesitamos un diamante, pero ¿y si te das un capricho con una joya?

A nosotras nos encanta este anillo de la colección Savage de Aristocrazy, la colección más icónica de la marca que transforma las joyas en animales para que conectar con tu yo más salvaje.

Durante el proceso creativo de esta colección, este anillo en forma de águila, de plata de primera ley recubierta de oro de 18 kt, se talla de forma artesanal en cera para conseguir el realismo que la caracteriza.

Un momento íntimo

Rosi Lingus, de Oooh!

¿Y si te regalas un momento íntimo? El mes pasado, la firma española You Are The Princess se lanzó a un nuevo mercado, ¡donde hay mucho que explorar! Con su firma Oooh! (un nombre que no podía irle mejor) de juguetes sexuales, te propone un regalo que disfrutar sola o acompañada.

Además, todos los productos tienen una apariencia que te permitirá colocarlo en cualquier lugar de tu casa. Succionadores de clítoris, vibradores… con diseños que pueden ir de un aguacate a una rosa, pasando por el 'pato G'.

Y tú ¿ya has hecho tu carta a los Reyes Magos?

