Sonora y Manuela, las dos madres que se inventaron el 'Día del Padre'

Sí, el 'Día del Padre' también tiene madre. De hecho tiene dos: la americana Sonora Smart Dood fue la pionera en Estados Unidos, mientras que Manuela siguió sus pasos, más de un siglo después, en España. Sonora, nació el 18 de febrero de 1882 en el condado de Sebastian, Arkansas. En 1889, con 7 años, se mudó con su familia a una granja en Spokane, Washington. Era la mayor de seis hermanos y, al morir su madre durante el parto de su sexto hijo, la jovencita tuvo que hacerse cargo de sus cinco hermanos, todos varones.

Solo tenía 16 años y ayudar a su padre viudo, William Jackson Smart, era su cometido diario. El patricarca era un veterano de la Guerra Civil que combatió como sargento de artillería. Y como padre era ejemplar y cariñoso. Así lo vivió al menos su hija mayor. Y así quiso proclamarlo al mundo entero.

La idea de honrar a su padre y a otros padres entregados como el suyo le llegó a Sonora tras escuchar un sermón sobre el Día de la Madre en 1909 en la Iglesia Central Metodista Episcopal.

Tras el acto, Sonora le dijo a su pastor que los padres deberían tener también una onomástica similar a la de las madres y sugirió la fecha del 5 de junio, cumpleaños de su padre, para el evento.

Varios clérigos locales aceptaron la propuesta, aunque decidieron celebrarlo el tercer domingo de junio de 1910, para tener tiempo suficiente de preparar sus sermones. Así, el 19 de junio de 1910 se escucharon los primeros sermones de la historia en honor a los padres en toda la ciudad.

Otras hijas del 'Día del Padre'

Pero antes de seguir hablando de la madre del Día del Padre, es justo hablar de otra mujer que quiso hacer lo mismo que Sonora Smart aunque las efemérides que se solaparon en esos días no le ayudaron a afianzar la onomástica. Ella es Grace Golden Clayton, una hija que perdió a su padre en el considerado el peor desastre minero en la historia de América, el de Monongah (Virginia Occidental) en diciembre de 1907.

En la mina, fallecieron 361 hombres de los que 250 eran padres que dejaban huérfanos a casi mil niños. Grace pidió a su pastor, Robert Thomas, una misa homenaje a todos esos padres y el 5 de julio de 1908 se celebraba el acto en la Iglesia Metodista Unida de Fairmont, Virginia.

A pesar de celebrarse casi dos años antes que la promovida por Smart, el evento de Golden no tuvo repercusión fuera de Fairmont debido a que la víspera se celebraba el Día de la Independencia de EEUU, con diversos espectáculos muy llamativos que ocuparon los titulares de los días siguientes y, para colmo, una niña de 16 años moría ese mismo día.

La iglesia local y el consejo estaban abrumados y al final, el sermón original no fue reproducido por la prensa, el ayuntamiento no registró oficialmente el feriado y el acto finalmente pasó sin pena ni gloria; no volviendo a celebrarse. Grace, considerada una persona introvertida y tranquila no luchó por recuperarlo y acabó diluyéndose.

Eso nos lleva de nuevo a Sonora Smart Dood y a su perseverancia por hacer del Día del Padre una fiesta que honrase la paternidad. Con idas y venidas, hubo que esperar hasta 1972, año en el que el presidente Richard Nixon lo convertiría oficialmente en ley.

Desde entonces, en EEUU se celebra el tercer domingo de junio. Y como en este país, en casi otros 100, es el día elegido para homenajear a los papás. Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, China, Senegal, México, Cuba, entre ellos.

Un propósito comercial

En los años 20, la madre del Día del Padre dejó de promocionar la celebración. Sus estudios en el Instituto de Arte de Chicago la tenían muy ocupada y tardaría diez años en regresar a su ciudad, Spokane y volver a la carga. En esta ocasión, creando conciencia a nivel nacional. Se alió con pequeños grupos comerciales que la ayudaron a promocionar la fiesta pensando en vender corbatas, pipas de tabaco y cualquier regalo típico para padres.

Así en 1938 ya contaba con la ayuda del Consejo del Día del Padre, fundado por los minoristas de ropa de hombre asociados de Nueva York. Eso sí, chocó con muchos estadounidenses que se resistían a la celebración por considerarla nada más que un intento de los comerciantes de replicar el éxito comercial del Día de la Madre. Pero ya no había marcha atrás.

En 1966, el presidente B. Johnson, emitió la primera proclamación presidencial en honor a los padres, designando el tercer domingo de junio como el Día del Padre y, como apuntábamos, Nixon lo convirtió en Ley, seis años más tarde.

A mediados de la década de 1980, el Consejo del Día del Padre escribiría que el Día del Padre se había convertido en una Segunda Navidad para todas las industrias orientadas a los regalos de los hombres.

En el caso de España siempre se ha oído que fue Pepín Fernandez, el dueño de las desaparecidas Galerías Preciados el que se lo inventó en 1953 para sacarle partido comercial; estrategia a la que un año después se sumaría El Corte Inglés de la mano de su gerente, Ramón Areces. Pero lo cierto es que aquí, nuestro Día del Padre también tiene madre. En este caso, Manuela Vicente Ferrero, maestra de un colegio en el madrileño barrio de Belmonte.

La 'madre' española

Manuela Vicente Ferrero El Correo de Zamora

Manuela, también conocida como Nely por sus artículos publicados en prensa local, preparaba cada año manualidades con las niñas para celebrar el Día de la Madre. Un día de 1948, varios padres le recriminaron que nunca se acordara de la figura paterna y ella les dio la razón y eligió el 19 de marzo, día de San José, a quien Manuela consideraba un padre humilde y trabajador, como la fecha más apropiada.

Ese 19 de marzo de 1948 se celebraría una misa, un festival infantil y sus alumnas prepararían manualidades para sus papás. Además, animó con un escrito en las publicaciones "El Magisterio Español" y "El Correo de Zamora" a otras escuelas a replicarlo y la respuesta fue excelente. En 1951 la festividad ya se había generalizado en toda España.

Años más tarde, la hija de Nely contaba en TVE que Pepín Fernández quiso compensar a su madre, ya por entonces directora del colegio vallecano Santo Ángel de la Guarda, y ella le pidió que colocara a sus alumnas en su negocio cuando acabaran el colegio y que se comprometía a prepararlas personalmente. Así fue como Galerías Preciados se llenó de dependientas del Santo Ángel.

El 19 de marzo se celebra tan solo en 12 países del mundo, de los cuales, ocho son europeos: España, Andorra, Portugal, Italia, Suiza, Croacia, Bélgica y Liechtenstein; dos americanos: Bolivia y Honduras y los otros dos, africanos: Angola y Mozambique. Y todos ellos de tradición católica.

El 22 de marzo de 1978 fallecía Sonora Smart Dood con 96 años y en 1999 moría a los 92 años la madre de nuestro Día del Padre, la zamorana Manuela Vicente Ferrero. Dos madres luchadoras que defendieron que los padres del mundo tuvieran su propio día. Y en este 2020 se celebran ya 110 años desde ese Primer Día del Padre.