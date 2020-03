Detenido en la calle tras ser machista con una 'poli': "Haré lo que me salga de los cojones, bonita"

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a un hombre de 28 años en una calle de la capital que desafió y profirió comentarios machistas a una agente cuando ésta le conminaba a volver a su casa porque estaba incumpliendo el estado de alarma por coronavirus, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía en Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 9 horas de este jueves en una vía del distrito de Carabanchel. Un joven de nacionalidad española estaba deambulando por la zona cuando una policía le paró para indicarle que no podía permanecer en la calle. Pero el hombre hizo caso omiso y comenzó a proferirle comentarios, algunos de ellos sexistas como: "Haré lo que me salga de los cojones, bonita" o "que os den por culo; a mí me la sudáis, no sois nadie; a mí no me dais órdenes".

Además, se negaba a seguir las indicaciones y continúa llamando a la agente con palabras como "bonita" y "chiqui". Por tanto, acabó arrestado por desobediencia a la autoridad y sancionado de forma grave por incumplir el real decreto de alarma. El apresado tenía otras seis detenciones anteriores.

En el día de ayer la Policía Nacional arrestó a una decena de personas en toda la región por desobedecer a las autoridades y no querer regresar a sus viviendas. Además, hubo decenas de multas por este mismo motivo y cientos de apercibimientos a ciudadanos que deambulaban por las calles, según han indicado las mismas fuentes.