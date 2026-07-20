¿Quieres descubrir los secretos de las Bodegas Fundador en Jerez? Consíguelo gracias a la Comunidad de Magas

El fin de semana del 3 de octubre las Bodegas Fundador se abren ante ti. Cedida

Hay pocas cosas que definan mejor el estilo de vida español que el placer de sentarse a la mesa. La gastronomía, entendida como un ritual para compartir, saborear y celebrar, forma parte de nuestra identidad cultural y encuentra su mejor expresión cuando va acompañada de una bebida capaz de realzar la experiencia.

Y si ese momento tiene lugar durante una escapada pensada para desconectar, el disfrute adquiere una dimensión aún más especial.

Con esa filosofía nace la colaboración entre Bodegas Fundador y la Comunidad de Magas.

La histórica firma enológica, reconocida internacionalmente por haber creado el primer brandy español y por custodiar una de las soleras más antiguas y prestigiosas del mundo, se une a nosotras para ofrecer una cita exclusiva que promete conquistar a los amantes de la buena mesa.

En la Comunidad de Magas estamos invitando a todas nuestras lectoras a vivir la mejor experiencia enoturística en Bodega de Jerez del 3 al 4 de octubre. ¿Quieres ir? Pincha aquí y... ¡mucha suerte!

Fundador en 360º

Si por algo se destaca esta compañía de origen gaditano es por su incansable búsqueda de excelencia. Desde la elaboración de sus propuestas hasta el cuidado de cada detalle que ofrece en sus visitas, la histórica firma jerezana ha hecho de la calidad y la innovación dos de sus grandes señas de identidad.

Y este regalo para las lectoras de Magas no es una excepción, porque sorteamos junto a ellos una escapada exclusiva para dos personas a Jerez, diseñada para descubrir el legado de este emblema de la ciudad y de España.

Restaurante Casa Fundador. Fundador

El premio incluye una visita guiada por la histórica Bodega Fundador, un recorrido inmersivo a través de una exposición visual, un viaje por los secretos de los Vinos y Brandies de Jerez, un almuerzo en el restaurante Casa Fundador y una noche de alojamiento en la ciudad. Sin duda, una experiencia pensada para disfrutar con los cinco sentidos.

La conexión

Desde hace un año, Magas y Bodegas Fundador comparten un sello de identidad muy especial: un cóctel creado en exclusiva para la revista que lleva nuestro nombre y que se ha convertido en un imprescindible en cada uno de nuestros encuentros y celebraciones.

Este tiene un claro protagonista: el Fundador Sherry Cask Doble Madera, cuyo carácter se equilibra con las notas cítricas de la lima, el sutil amargor del pomelo y el toque final de la escarcha de sal azul.

Magas por Fundador, el cóctel estrella de 2026. Esteban Palazuelos

El resultado es una mezcla fresca, elegante y llena de matices, perfecta para los meses de verano y concebida para disfrutarse como mejor saben las grandes propuestas: en buena compañía.

Si te apetece descubrir Jerez el fin de semana del 3 de octubre desde una perspectiva única, recorrer la histórica Bodega Fundador y disfrutar de una experiencia gastronómica en Casa Fundador junto a la persona que elijas, ahora tienes la oportunidad perfecta para hacerlo.

En la Comunidad de Magas sorteamos esta escapada exclusiva para dos personas. Participar es muy sencillo: sólo tienes que inscribirte aquí.