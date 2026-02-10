El congreso internacional "Inspiring Women Leaders in the Digital Era" elige Bilbao como sede

Bilbao volvió a situarse en el mapa global de la innovación esta semana. La Universidad de Deusto se convirtió los pasados 4 y 5 de febrero en el epicentro del talento femenino internacional con la celebración de la décima edición del congreso “Inspiring Women Leaders in the Digital Era” (IWL), una cita ya consolidada en la agenda de quienes piensan y construyen el futuro.

Bajo el lema “Building the Future Together”, líderes procedentes de más de 29 países se dieron cita en un encuentro impulsado por WstartupCommunity, en colaboración con Deusto Emprende, que durante una década ha trabajado para visibilizar el talento disruptivo femenino y tejer una comunidad global de agentes de cambio.

Fundada por Teresa Alarcos, la iniciativa ha logrado conectar ecosistemas diversos y generar una red de valor que trasciende fronteras. Startups, corporaciones, inversores, universidades e instituciones públicas compartieron espacio con un objetivo común: activar alianzas, intercambiar conocimiento y abrir nuevas oportunidades empresariales en un mundo cada vez más tecnológico —y más interdependiente—.

El lema de este año es "Building the Future Together". Cedida

El congreso, que contó con el sponsorship oficial del Parlamento Europeo, reforzó su vocación internacional y su compromiso con una transformación tecnológica inclusiva. Durante dos intensas jornadas, el Paraninfo del campus de Bilbao —y también la audiencia conectada vía streaming con traducción simultánea— fue testigo de debates que marcarán la agenda de los próximos años.

La conversación giró en torno a algunas de las tecnologías llamadas a redefinir nuestra forma de vivir y trabajar: desde las aplicaciones reales del quantum computing hasta el impacto de la inteligencia artificial generativa, pasando por la ciberseguridad, el blockchain, las criptomonedas y la inversión en proyectos disruptivos.

Pero más allá de la tecnología, el foco se puso también en las personas: cómo impulsar el talento diverso, cómo tender puentes entre los consejos de administración y los ecosistemas innovadores y cómo liderar en tiempos de cambio acelerado.

La primera jornada fue clausurada por Luz Usamentiaga, presidenta de la Fundación Euskaltel, mientras que entre los nombres más destacados figuraron Almudena de Justo, impulsora de iniciativas vinculadas al ámbito cuántico, y Pilar Troncoso, de Fujitsu QCentroid.

La Universidad de Deusto acoge el congreso. Cedida

Uno de los momentos clave llegó con la mesa dedicada a los consejos de administración, liderada por Juan José Landazuri, advisory board de Harvard Business Review, en la que participaron, entre otras voces, M. Antonia Otero, Inmaculada Otero e Iratxe de la Haya.

El panel sobre inteligencia artificial despertó especial atención, moderado por Julia Díaz, directora de Data e IA en Repsol. Allí se abordó tanto el potencial transformador de esta tecnología como su cara más compleja: el riesgo de un uso indebido. El mensaje fue claro —y optimista—: los beneficios para la sociedad y las empresas superan los temores, siempre que la innovación se acompañe de responsabilidad.

Volvo, uno de los patrocinadores del evento. Cedida

El encuentro fue posible gracias al apoyo de compañías como Repsol, Volvo, Fujitsu, QCentroid y L’Oréal, todas ellas alineadas con el propósito de impulsar una innovación más abierta y colaborativa.

Diez ediciones después, Inspiring Women Leaders no solo confirma su madurez, sino también la vigencia de una idea sencilla y poderosa: el futuro digital no se construye en solitario. Se diseña en red, con miradas diversas y liderazgo compartido. Y, durante dos días en Bilbao, ese futuro pareció estar un poco más cerca.