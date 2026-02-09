Magamers ya cuenta con dos equipos apuntados para reinar en League of Legends

La competición Magamers, impulsada por EL ESPAÑOL junto a Magas, Crónica Global y Vandal, tiene abiertas sus inscripciones, y actualmente cuenta con dos equipos apuntados que aspiran a reinar en League of Legends: Radiance Nyx y Chicken Burgir.

La competición, de hasta 16 equipos, enfrentará a las participantes en diversas rondas que se celebrarán la próxima semana, hasta llegar a una gran final el 4 de marzo en el Talent Arena del Mobile World Congress Barcelona.

Las participantes en la Gran Final cuentan con el alojamiento cubierto para seis personas por equipo durante la noche previa al evento.

Conoce a los dos primeros equipos

Radiance Nyx está formado por Hiro#8235, Braamstoker666#5205, MorenitaXonda#8762, YesImDeLulu#1165 y lafersiita#1579.

Chicken Burgir cuenta con Asel#5968, Kuromi#9995, Kuromi#5959, chi chai monchan#9140, Shirαyuki#6259 y origami bird#6224.

Juliet Menz compitiendo en Nueva York. Kyle Worley

La competición, que se emitirá en directo en las plataformas YouTube y Twitch, ya tiene abierto un canal en Discord para que las participantes puedan conectar con otras participantes y así formar las escuadras.

Magamers 2026 repartirá 1000 euros en premios, con 700 euros para el equipo que se alce con la victoria del torneo y 300 euros para el segundo equipo.

Aunque el auténtico propósito del torneo es incentivar la participación de equipos femeninos en este tipo de torneos y profesionalizar la presencia de la mujer en los 'esports' –deportes electrónicos-.

En definitiva, encontrar talento emergente que no había tenido oportunidad de participar en competiciones oficiales.