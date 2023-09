Leonor, protagonista de un nuevo acto castrense: el significado de la ceremonia de entrega de sables

Ha pasado un mes desde que la heredera al trono ingresara en la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar su formación castrense y son varios los pasos importantes que ha vivido desde entonces. Primero fue el nombramiento como Dama Cadete publicada en el BOE, luego las primeras maniobras, la obtención de la boina de combatiente y este martes 19 de septiembre Leonor es protagonista de la tradicional entrega de sables junto al resto de sus compañeros.

Esta ceremonia, que suele tener lugar en octubre aunque este 2023 se ha adelantado, se celebra en el patio de armas de la Academia y cuenta con una serie de detalles formales que han de cumplirse a rajatabla. Tal y como indican en la web del Ejército de Tierra, "simboliza la obtención del título de Caballero o Dama Cadete, que se materializa con la entrega del sable, símbolo de la condición de Oficial".

Son los alumnos de segundo curso los que se encargan de posar sobre las manos de sus compañeros de primero el arma en cuestión, escenificándose con ello la relación de compañerismo y tutela que debe de existir entre el veterano y el nuevo.

Ceremonia de la entrega de sables. Ejército de Tierra.

También implica un compromiso: "Con la obtención de este título se adquiere la obligación de abrazar los ideales de honor, valor y lealtad recogidos en el Decálogo del Cadete". Estos son diez preceptos que obligan a ser "valeroso y abnegado", a "no murmurar jamás ni tolerarlo" o a "tener amor a la responsabilidad y decisión para resolver".

Durante la entrega, los cadetes número uno de cada promoción dirigen sendos discursos en los que se destacan, por una parte, la vida de servicio, dedicación, entrega y abnegación que han elegido, y por otra, el firme compromiso de afrontar la dureza de la vida militar y convertirse en buenos oficiales. Una vez finalizada, el siguiente acto en el que participarán los recién nombrados Caballeros o Damas Cadetes es su presentación a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza. Según publica El Heraldo de Aragón, esta ceremonia tendrá lugar el próximo 6 de octubre, previamente a la jura de bandera.

La Princesa pudo celebrar el cumpleaños de su madre. Gtres

La entrega de sables es un acto privado, por lo que no se espera que la Casa Real facilite fotos de Leonor como tampoco lo ha hecho en la entrega de la boina grancé ni de las primeras maniobras o la prueba de la piscina, en la que fue lanzada al agua con el petate y el fusil. La Princesa de Asturias, que no goza de ningún privilegio dentro de la Academia, no ha podido disfrutar aún de ningún permiso, ya que tendrá que esperar a jurar bandera para hacerlo. "Sólo tiene libre la tarde de los domingos y la pasa con sus compañeros en la capital aragonesa. Eso de que viene todos los fines de semana a ver a sus padres es mentira. Ya le gustaría a su madre, la Reina", ha revelado una persona cercana a la familia Borbón Ortiz a EL ESPAÑOL.

Esto querría decir que Leonor no estuvo con Letizia para celebrar su 51 de cumpleaños el pasado viernes 15 de septiembre. Algunas informaciones apuntan a que la infanta Sofía sí podría haber volado desde Gales para pasar el fin de semana con la Reina y verla soplar las velas.

