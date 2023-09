Los dos estilismos ganadores de Kate Middleton: moda española e inspiración Letizia

La Princesa de Gales ha retomado sus actividades oficiales tras las vacaciones con dos lecciones perfectas de estilo demostrando que domina a la perfección las prendas de sastrería y revisita la tendencia masculina una y otra vez, siempre acertadamente. Dos han sido los actos en los que ha brillado como ella sabe hacerlo: una en Francia y otra en Inglaterra, a través de una intervención audiovisual.

Kate Middleton visitaba Marsella para asistir a uno de los encuentros del Campeonato del Mundo de Rugby que enfrentaba a la selección británica con la argentina. Es patrona de la Unión de Fútbol de Rugby de Inglaterra, así que no podía faltar.

Al igual que hizo el pasado mes de agosto Letizia en la final del Mundial de fútbol femenino, donde lució un traje de chaqueta de Hugo Boss, la esposa de Guillermo también se decantó por un dos piezas de pantalón y blazer, aunque ella en blanco.

La Princesa, con traje de Alexander McQueen. Getty

Volvió a confiar en una de esas firmas couture que tienen un especial significado para ella, Alexander McQueen, que fue quien la vistió para su boda. El conjunto era repetido, valorado en 2.250 euros, y lo llevo en clave total white, con top básico del mismo color, tacones de aire nupcial y un clutch del mismo tono. El outfit tenía sello español, pues el bolso era de Massimo Dutti. Con permiso de la Reina de España, Middleton es también una buena embajadora de la moda made in Spain. El pelo suelto y ligeramente ondulado era la guinda del look. En cuanto a las joyas, repitió unos pendientes de diamantes de Mappin & Webb que tienen un precio de 4.350 euros y un collar con colgante de diamantes y oro blanco valorado en 2.300 euros. Kate llamó la atención de los asistentes al partido, durante el cual se mostró muy animada viviendo con alegría y nerviosismo cada una de las jugadas. En esta ocasión fue sola, sin su marido.

No ha sido el único outfit ganador del pasado fin de semana. La Princesa de Gales también participó en el pódcast 'The good, the bad and the rugby', conducido por Mike Tindal, marido de su prima política, Zara Philips, esta vez acompañada por Guillermo y Ana de Inglaterra. De nuevo volvió a apostar por un estilo dandi, con pantalones azules y una americana de cuadros ingleses de Catherine Walker, otra de las diseñadoras habituales en su armario. Esta propuesta de estilo tenía un sello Letizia, pues lucía unos zapatos de tacón en gris de Hugo Boss, la marca alemana por excelencia de nuestra Reina.

Durante la animada charla, la nuera favorita de Carlos III habló de deporte. Ella practica varias disciplinas: juega al tenis, al rugby y corre, pero no dudó en asegurar que no es "nada competitiva". Además, confesó que la natación es una de las mejores maneras que encuentra para relajarse: "Me encanta nadar en cualquier lugar. Cuanto más frío, mejor. Cuando está oscuro y llueve, saldré a buscar agua fría".

