La colaboración de Bimba y Palomo arrasa llevando la 'marca Ñ' más explosiva a la moda de Nueva York

En la noche del 9 de septiembre, dos marcas españolas marcaron un hito en la historia de la moda a más de 5.000 kilómetros de su casa. De Córdoba a Vigo, con destino a la Fashion Week de Nueva York, la gran sorpresa de este fin de semana ha estado en la colaboración de Palomo Spain con Bimba y Lola, a través de una colección que ha arrasado en la ciudad que nunca duerme con una propuesta tan extravagante como folclórica.

La colección, cuyo lanzamiento oficial está previsto para octubre, redescubre el ADN común a ambas firmas a través de una línea que incluye piezas de joyería, calzado, bolsos y 7 total looks. En ella, Palomo Spain explora las potencialidades de la moda de género fluido con diseños de estética maximalista, reminiscencias barrocas y aires andaluces en los que recupera algunas de las prendas que ya presentó en su colección Cruising in the Rose Garde, en la pasada edición de la NYFW.

No es su primer, sino cuarto desfile en Nueva York, y también el segundo este año. Sin embargo, las propuestas de Alejandro Gómez Palomo —tan femeninamente delicadas como liberadoras frente al canon que marca los códigos de la estética masculina actual—se alían en esta ocasión con el estilo de Bimba y Lola. Esta última da un salto gigante a la moda internacional, colaborando en una línea cápsula que se ha ganado el interés del público y la crítica neoyorquina.

La firma gallega, de la que están al mando Uxía y María Domínguez —sobrinas de Adolfo Domínguez y fundadoras de la marca— reivindica su sitio bajo el foco mediático internacional. Y lo logran, además, haciendo gala de su visión de la moda basada en el glamour del día a día, en el lujo accesible "profundamente fresco y seriamente divertido, de España para el mundo" tal como definen desde la propia firma.

La colección, en detalle

La colaboración, bautizada muy acertadamente como BIMBA & PALOMO, establece un diálogo entre ambas firmas reuniendo en torno a un mismo concepto a la comunidad femenina de Bimba y a los chicos Palomo. El tema en cuestión también merece mención aparte: se trata del folclore español, la marca Ñ puesta al servicio de la sensualidad y de la moda más inclusiva.

Así, esta propuesta precisamente retrata a través de las prendas el paso a la madurez [de las chicas Bimba y los chicos Palomo], a una nueva etapa vital en la que empiezan a explorar su interior más íntimo. Palomo Spain recupera algunos de sus diseños más icónicos y los reinterpreta en exclusiva para la Fashion Week con diferentes tejidos, combinaciones y accesorios aportados por su compañera viguesa.

En la colección, el rojo se alza como color protagonista y las rosas —símbolos de la pasión que históricamente han formado parte del imaginario español, con su naturaleza romántica y apasionada— se dejan ver en joyas, diseños y también bolsos. La colaboración, así, se establece en torno a las reinterpretaciones del pocket bag que brinda Bimba y Lola, y en la selección de bisutería cuidadosamente diseñada para complementar los diseños de Palomo.

Detalle del 'pocket bag' diseñado por BIMBA Y PALOMO. Bimba y Lola en Instagram

Además de los diseños, la propuesta de beauty del desfile ha sido realizada por MAC Cosmetics —con Marcelo Gutierrez al frente del equipo— y Kevin Murphy, encargados de maquillaje y peluquería, respectivamente. El estilismo ha sido obra de Alicia Padrón, gran amiga de la casa y colaboradora recurrente de la firma española.

La colección se lanzará oficialmente en octubre de 2023.

