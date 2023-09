La cadete Leonor Borbón Ortiz pasa a la acción: sus primeras maniobras militares con fusil

Tres semanas es el tiempo que lleva la heredera al trono en la Academia General Militar de Zaragoza y ya ha pasado a la acción. Leonor se ha adaptado muy bien a su nueva rutina y, finalizada la fase de adaptación, ya se ve inmersa en la verdadera rutina castrense. Horas de estudio combinadas con sus primeras maniobras militares, que no están exentas de dureza.

No hay duda de que para una princesa como ella, meterse en el barro de pies a cabeza arrastrándose por el suelo y empuñando el fusil es tan novedoso como chocante, pero así ha sido su debut como soldado. Junto a sus compañeros de primer año, la hija de los Reyes se encuentra ya inmersa en el Módulo de Formación Militar Básico del Combatiente, que termina el 10 de septiembre y que está resultando apasionante para todos.

Vestida con uniforme de campaña, casco y petate a la espalda, la joven ha practicado lo que se denomina paso de pista de combate en el campo de San Gregorio. Por primera vez, Leonor ha empuñado un arma, concretamente el HK G36, un fusil de calibre 5,56 mm que los cadetes utilizan todavía sin munición. Más adelante se le enseñará a dispararlo, a cagarlo y también a limpiarlo.

Los alumnos de 1° de la Academia General Militar, en #Zaragoza, han finalizado el periodo de adaptación y se encuentran inmersos en el Módulo de Formación Militar Básico del Combatiente practicando el paso de pista de combate.#AGM_ET#SomostuEjército🇪🇦#EjércitodeTierra pic.twitter.com/Y1PAdAgwEP — MADOC (@MADOC_ET) September 5, 2023

Una vez más, la Familia Real no ha seguido el ejemplo de otras monarquías y por el momento no han facilitado imágenes de la Princesa realizando estas maniobras militares. Por tanto, no se la ha podido ver durante estos ejercicios, embarrada y con el arma al hombro, como ha sucedido con otras royals como Elisabeth de Bélgica, Ingrid Alexandra de Noruega, Victoria de Suecia o Mary de Dinamarca.

Durante el año que Leonor va a pasar en Zaragoza, además de las horas diarias de clase y estudio, el ejercicio físico y el entrenamiento castrense serán los pilares de su formación. Así lo especifica la Academia en su página web: "Una parte fundamental y muy importante en la formación de los futuros Oficiales del Ejército de Tierra es la dedicada a la instrucción como combatientes y a las prácticas en el mando de pequeñas unidades. Los alumnos de Primero (como Leonor) le dedican nueve semanas al año".

Según ha confirmado el general director de la Academia General Militar, Manuel López Pérez, la Dama Cadete Borbón "está perfectamente integrada". Ya ha hecho sus primeras salidas con sus nuevos compañeros y también se prepara para los grandes acontecimientos que le esperan en los próximos meses.

La Princesa, en la Academia MIlitar.

Primero será su Jura de Bandera, el próximo 7 de octubre, y luego la celebración de su mayoría de edad, el día 31; dos momentos históricos para la heredera. También volverá a sacar su vestido de princesa para los Premios Princesa de Asturias, que se celebrarán el 20 de octubre en el teatro Campoamor de Gijón (Asturias). La incógnita es si asistirá al evento la infanta Sofía, pues empieza sus primeras vacaciones el día 27 por lo que aún tendría clase. En cualquier caso su presencia no es obligada.

