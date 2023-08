Las referentes que nos invitan a viajar: 5 destinos elegidos por mujeres para vivir un verano perfecto

Con la llegada de agosto, nos adentramos también en una de las épocas más esperadas del año, y el tiempo no invita precisamente a quedarse en casa. El verano se presenta como la estación perfecta para salir en busca de enclaves paradisíacos, visitar lugares repletos de cultura y, para muchas, también supone una oportunidad de regresar a sus raíces por unos días.

De viajes saben mucho las profesionales en las que nos fijamos a diario en magasIN. Mujeres referentes que nos inspiran por su trabajo, pero que también son conscientes de la importancia de disfrutar del tiempo libre y de descubrir lugares en los que desconectar y cultivar la mente. ¿A dónde van ellas cuando llega la época estival?

Patricia Alonso de Velasco

El destino perfecto para Patricia Alonso de Velasco, Head of Strategy y CEO Office del grupo Tendam, es aquel que fusiona el encanto cálido del mar Mediterráneo con el norte de España. Del primero, cuenta a magasIN, lo que más disfruta "es su aroma a pino, sus aguas aturquesadas, sus noches de lino y tirante fino, sus paseos de horchata y fartons".

La directiva es una amante declarada de destinos como Mallorca, Jávea y la Costa Brava, pero que tampoco se resiste a la belleza paisajística de Galicia. Un destino perfecto para desconectar, según nos cuenta, pero también para volver a hacerlo. "De ella valoro su naturaleza salvaje, su historia con textura a granito, las comidas eternas de manjares acompañadas de un buen vino, etc.".

Patricia Alonso de Velasco durante una escapada de verano. Cedida Patricia Alonso de Velasco

La directiva confiesa que, en realidad, quien vaya al norte debe hacerlo sabiendo que allí le esperan un "sinfín de aventuras mucho más emocionantes que un simple día de playa". Y que, en su caso, tan fascinada está por el azul profundo de los mares gallegos como de esos "días inciertos" en los que el tiempo se convierte en una auténtica lotería.

Charo Izquierdo

Para Charo Izquierdo, consejera editorial de magasIN, las vacaciones son sinónimo de hogar. En realidad, relata a este vertical que el suyo es un concepto de vacaciones algo particular, "viajando a Santander, porque la tierruca es mi permanente vía de escape, aunque yo sea madrileña, solo para que conste en acta".

Allí, en Cantabria, se presume feliz viviendo entre la naturaleza, entre verde y hortensias, cuando el verano se lo permite. "Incluso le doy a la huerta, que he descubierto que me encanta".

La consejera editorial de magasIN, retratada en su huerta en Santander. Cedida Charo Izquierdo

Izquierdo es una de esas profesionales afincadas entre grandes edificios que, de tanto en tanto, busca en el campo una vía de desconexión y de confort. "Podría hablar de playa, pero no siempre es evidente en Cantabria", cuenta, y aprovecha también para reivindicar la profunda vida gastronómica y cultural de Santander.

"Lógicamente, me encanta El Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones", recomienda. No solo por su cocina, sino también por su pan, "sin el que, una vez que lo pruebas, ya no puedes vivir". La consejera añade este a la lista de puntos de buen comer de la capital, que también incluye otros como El Serbal, en el Sardinero, y la Tienda de Pedro García, en Solares.

Sobre actividades para hacer una vez en tierra, la consejera también tiene recomendaciones que ella misma pone en práctica. "En verano me gusta perderme por el Centro Botín para disfrutar de sus exposiciones, y me encanta recorrer las exhibiciones de Las Naves de Gamazo. Y desde luego, siempre bicheo las actividades del Festival Internacional de Santander, ya sean música, teatro o danza, para apuntarme a todas las posibles".

María Jesús López Solás

A la directora comercial de Iberia no le faltan razones para tener Colombia entre sus destinos favoritos cuando llega el buen tiempo. "Su entorno, sus paisajes y playas de belleza inigualable y su cultura" son algunas de ellas, aunque para ella lo que más pesa es la calidez de la gente.

"Bogotá es un excelente punto de entrada para visitar el país", confirma, detallando el recorrido que una puede hacer para acabar fascinada con cada uno de sus rincones. "Se puede comentar por un paseo por la Candelaria, el centro histórico, y seguir haciendo una visita al museo de Oro y el museo Botero".

María Jesús López Solás en Colombia. Cedida Mª Jesús López Solás

Una ruta perfecta para nutrirse de cultura, pero que, si nos deja con hambre, podemos completar con la fascinante propuesta gastronómica que ofrece la ciudad. "Desde restaurantes de vanguardia donde disfrutar de una experiencia innovadora hasta los clásicos donde degustar los deliciosos platillos locales".

Después, anima a magasIN, lo mejor es "salir camino del eje cafetero, que es sencillamente único". En él, igual se puede hacer una cabalgata por el espectacular valle del Cócora que descender en rafting por el río La Vieja. "La mejor opción para dormir es pernoctar en una hacienda rodeada de plantaciones de cacao y café, con unas espectaculares vistas de la cordillera".

Después de ver la capital, hay otros destinos de parada obligatoria para la 'Top 100'. Como Cartagena de Indias. Allí, recomienda deambular "por sus coloridas calles sin rumbo concreto, salir a rumbear y disfrutar de su música en vivo, o contemplar un inolvidable atardecer sobre la muralla que rodea la ciudad".

Para terminar con la ruta por el país de los mil ritmos, López Solás anima a disfrutar de unos días frente al mar del Caribe colombiano, ya sea en las islas del Rosario, en San Andrés o en el Parque Nacional de Tayrona. "¿Qué mejor lugar que este entorno paradisíaco para cerrar un viaje inolvidable?"

Almudena Cárdenas

La directora de E-Commerce Multimarca de Tendam, Almudena Cárdenas, lleva desde los seis años enamorada de Menorca. Tal vez sean los recuerdos de la niñez, pero tal vez también el color del agua, su gastronomía espectacular o el ambiente familiar de sus tierras, lo que hace que para ella cualquier otro plan se quede corto en comparación con este.

Almudena Cárdenas en su destino ideal.

En conversación con magasIN, piensa en sus calas preferidas: Treballuger, Escorxada y Pregonda. Espacios, según ella, "muy especiales para llegar por la tarde caminando y ver el atardecer, con menos gente y después de un buen paseo". En ellos la directiva siempre encuentra un escondite en el que disfrutar de su caminata matutina.

Recomienda, por ejemplo, los senderos de Pas d'en Revull, un recorrido que nos acerca al mismísimo corazón del barranco de Algendar. O, para las amantes del empedrado, nada mejor que "perderse por las calles de la Ciudadela a primera hora, con parada obligatoria en el mercado".

Otras de sus recomendaciones en las tierras menorquinas incluyen probar la caldereta de langosta y los típicos pastissets de almendra, visitar el Lazareto y la isla del Rey en el Puerto de Mahón. "Con esto terminarás de enamorarte y querrás volver siempre", adelanta.

Ana Bernal-Triviño

Por su parte, la 'Top 100' Ana Bernal-Triviño es una periodista trotamundos a la que lo que realmente le apasiona es la riqueza artística a la italiana.

El país que un día la sedujo y al que desde entonces pone rumbo cada vez que se le presentan unas vacaciones o escapadas. "Siento una vinculación especial con Italia, aparte de que soy también historiadora del arte y disfruto mucho recorriendo sus calles".

La comunicadora revela que, en estos dos últimos años, "le he cogido bastante gusto a Milán y a Venecia, donde soy muy feliz siempre que acudo". La ciudad del Duomo y la de las góndolas animan a ir a cualquiera, en realidad, porque "se pueden ver de forma muy fácil, ya que están conectadas en tren a poco menos de tres horas", anima a las lectoras.

La periodista posa frente al Palacio Ducal veneciano. Cedida Ana Bernal-Triviño

"Como feminista, me gusta antes de ir a documentarme sobre las mujeres históricas de estas ciudades. En Milán siempre me quedo por el centro, almuerzo en las Galerías Vittorio Emanuelle y aprovecho para tomarme un helado en una gelateria que hay justo detrás del Duomo".

En Venecia, Bernal-Triviño propone quedarse en la zona de la Basílica de San Marcos, donde ella misma aprovecha para ir a los bacari —como se denominan allí los bares de tapas— en busca del bacalà mantecato y los helados en suso con extra de panna. "Para mí, ¡los mejores del mundo! Mi vida sin helados no es nada", nos confiesa.

Anna Aubert

Anna Aubert, directora de marketing de Women'secret, Dash Stars y HI&BYE, nos invita a visitar Chile. Es su segunda casa, a la que lleva viajando con frecuencia desde su padre se fue allí a trabajar cuando ella tenía 18 años.

"Todos los veranos pasaba unos días con él, antes de que viniese a España a vernos en verano, y aprovechábamos para conocer el país". Se confiesa enamorada de sus paisajes únicos y su naturaleza espectacular, "muy diferente entre el norte y el sur".

A la directora de marketing de WS le apasiona descubrir paisajes nuevos en Chile. Anna Aubert

A la mente de la profesional vienen algunos de los detalles más espectaculares del paraíso chileno. "Del desierto árido de Atacama al maravilloso glaciar Grey en la Patagonia, pasando por la carretera Austral, la región de los lagos o la isla de Pascua, con sus moais espectaculares".

Todo son recuerdos de momentos únicos para ella. "Chile es un destino perfecto para conectar con la naturaleza y con una misma. Un lugar con gente muy hospitalaria, siempre dispuesta a compartir un asado y un buen pisco sour, su bebida nacional".

Cuando está en España, apunta, también tiene su propio refugio vacacional en el pirineo catalán. En la Cerdaña, concretamente, donde se encuentra su "paisaje relajante favorito" y recarga pilas para la llegada de la nueva temporada. "Es un must en mis veranos perfectos".

