Sienna Miller vuelve a conquistar Wimbledon con el 'total look' y los zapatos más elegantes del verano

Más de 300 kilómetros lo separan de la Semana de la Moda parisina, pero Wimbledon lleva días captando la atención de fanáticos del tenis y prescriptoras de estilo a partes iguales. Desde royals como Kate Middleton hasta artistas y socialités se dejan ver en el torneo más mediático del verano británico con estilismos que buscan coronarlas como las mejores vestidas.

Quien ayer volvió a confirmar que tiene un puesto más que merecido en ese podio estilístico es Sienna Miller. La actriz, conocida por sus papeles en Factory Girl (George Hickenlooper, 2006) y La última apuesta (Ryan Fleck, 2015), acudió al almuerzo anual de la revista Vogue en Wimbledon con un total look de Polo Ralph Lauren de inspiración marinera.

Sienna Miller con 'total look' de Ralph Lauren en su visita el pasado domingo. Getty

Lo hizo junto a su pareja, el actor Oli Green, a quien quiso unirse en su apuesta por el traje luciendo un dos piezas de lino a rayas azules y blancas de la firma. La chaqueta, con un nudo a la cintura que marcaba la figura de la actriz, mientras que para la parte de abajo prefirió disfrutar de la comodidad y la sofisticación del clásico tiro recto.

En cuanto a los complementos, también nos dio lecciones de estilo recordándonos que, si hasta hace unos años el minibolsito de Jacquemus y el baguette de Prada marcaban tendencia, ahora es el turno de los bolsos canasta. Seleccionó un macramé muy veraniego (y bohemio) en tonos tostados y azul marino, a juego con su traje.

¿Y el calzado? Aunque podrían haber pasado desapercibidos, los zapatos con los que Sienna Miller se subió a las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club fueron los que terminaron de coronarla como reina de estilo. Unas plataformas de charol negras que demuestran que, al menos este verano, la partida la tienen ganada el tacón bajo y la cuña.

Sienna Miller y el estilo Wimbledon

No es la primera vez que la it-girl visita el epicentro del tenis mundial para animar a la cancha. El año pasado, ya la consideramos en magasIN como una de las mejores vestidas, y es que nos pareció todo un acierto su propuesta de traje oversize y sandalias de tiras.

En ocasiones anteriores, también la vimos lucir vestidos con encaje de estilo ibicenco, otros más sugerentes que dejaban ver sus piernas a través de una dramática abertura frontal. E incluso llegó a llevar vaqueros, en homenaje al estilo parisino que tanto suele emular la actriz.

Repasamos algunos de los 'looks' icónicos de la actriz en su paso por Wimbledon. Getty

Parece que Sienna Miller no está dispuesta a renunciar al confort en sus eventos más formales, pero eso no significa que no vaya perfectamente acorde al dress code del torneo.

En Wimbledon, las indicaciones de vestimenta recomiendan llevar pantalón o vestidos hasta la rodilla. Es un evento de día, por lo que lo ideal es seleccionar colores neutros y un calzado adecuado, un consejo que las invitadas de este año han seguido a rajatabla.

Además de ella, parece que celebridades como Emma Corrin, Phoebe Dynevor o Alexa Chung también apuestan este 2023 por el zapato bajo.

De izquierda a derecha, Emma Corrin, Phoebe Dynevor y Alexa Chung con estilismos de Ralph Lauren. Getty Londres

¿Cumplimiento de protocolo o adelanto de una nueva tendencia? Desde magasIN apostamos por lo segundo, y te mostramos, de la mano de nuestras celebridades favoritas, algunos de los modelos que no querrás dejar pasar este verano.

