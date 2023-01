Dos formas femeninas de afrontar una ruptura en forma de canción: Shakira vs. Miley Cyrus

Cada mujer es un mundo, cada una entiende el amor de una forma y, por supuesto, cada una afronta las rupturas a su manera. Muestra de ello son las canciones de desamor que escuchamos de nuestras cantantes preferidas.

Pocos temas hay de mayor actualidad que la canción que lanzaron el pasado jueves 12 Shakira y Bizarrap, en la que la cantante colombiana habla de una forma bastante explícita de su ruptura con Gerard Piqué. Durante el tema, ella no deja de lanzarle dardos con frases como "y cuando te necesitaba diste tu peor versión".

Sin embargo, otras artistas han trasladado su ruptura a la música de una forma completamente diferente. Ejemplo de ello son Miley Cyrus y su último tema, Flowers, que acaba de publicar este 13 de enero, con un enfoque distinto.

[La demoledora canción de Shakira con Bizarrap y contra Piqué: "Perdón que te sal... pique"]

La estadounidense ha decidido tratar el fin de su relación desde otro ángulo, con letras como "I can buy myself flowers (puedo comprarme flores a mí misma)".

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

De principio a fin, la canción de Shakira y Bizarrap es poesía repleta de venganza y mucho ritmo. No deja de lanzar mensajes directos a su expareja y la nueva pareja de este, pero también quiso recoger en su letra un mensaje de resiliencia, dando a entender que se ha vuelto más "dura" tras el fin de la relación.

Distintos artistas ya se han posicionado en redes sociales, donde el tema se ha convertido en trending topic absoluto, y recuerdan que canciones de rencor han existido siempre. Por ejemplo, el cantautor Marwán comparte que "el ser humano pasa por mil estados emocionales y debería haber canciones que reflejen todos, los más amables y los menos amables".

Sin duda, esta forma de afrontar la ruptura y trasladarla a una canción es muy explícita, un desahogo para la cantante, que además vuelve llena de fuerza. ¿Quién no ha necesitado desahogarse tras terminar una relación amorosa para volver más fuerte? Además, hay toques de humor que en estas situaciones son bastante necesarios.

'Flowers' de Miley Cyrus

Un día después del bombazo de Shakira, la cantante Miley Cyrus acaba de publicar la primera canción de su nuevo disco, 'Endless Summer Vacation', que se lanzará el próximo 10 de marzo.

Flowers también es un tema que la artista dedica a su expareja, en este caso Liam Hemsworth, y que lanza en el día de su cumpleaños. De hecho, es una respuesta a la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, una de las favoritas de su ex.

La canción de Mars decía:

Espero que te compre flores

Espero que te sostenga la mano

Que te dé todas sus horas cuando tenga la oportunidad

Que te lleve a cada fiesta porque recuerdo lo mucho que amabas bailar

Y ella responde:

Puedo comprarme flores a mí misma

Puedo sujetar mi propia mano

Hablar conmigo misma durante horas

Puedo llevarme a bailar a mí misma

A diferencia de la manera anterior, esta forma de afrontar una ruptura y trasladarla a una canción deja a la expareja en un segundo plano y se centra en ella misma. ¿Por qué no iba a poder hacer lo mismo que antes, pero sola?

Con este tema Miley Cyrus inicia una nueva era, como ya anunció en sus redes sociales (New year, new Miley), dos años después de terminar su relación con Hemsworth. Una nueva etapa en la que se muestra empoderada, destacando que ella no necesita a otra persona para hacer las cosas que a ella le gustan.

Dos mujeres, dos canciones y dos formas que, más que representar distintas maneras de llevar una ruptura, podrían hablar de los diferentes estados por los que se pasa tras terminar una relación.

Las fases de la ruptura

Como ya contamos en magasIN, estas son las fases por las que se pasa cuando una relación de pareja se acaba según el Instituto de terapia racional emotiva conductual:

1. Conmoción. El impacto de una ruptura está asociado con el dolor, la desorganización y la confusión. Suele ser una etapa desconcertante.

2. Negación. La conmoción y la negación están hechas la una para la otra y en muy fácil entrar en una espiral de recuerdos, de disección, de detalles de cosas que te dijo o que hizo en las que crees ver que no todo está perdido.

3. Negociación. Esta fase es determinante en el proceso porque puede suponer una recaída o una reconciliación, a veces, en un intento por hacer que todo funcione mejor, la pareja puede comenzar a negociar. Por eso, es mejor no intentar negociar hasta que pase un tiempo prudencial para evitar una nueva discusión que puede suponer una recaída.

4. Ira. Una vez superadas las tres fases anteriores, lo normal es que la realidad de la ruptura se convierta en una nueva normalidad que, puede suceder, no sea de tu agrado y esto te enfade. Lo mejor es vivir la emoción, pero ser capaz de salir de este momento tóxico lo antes posible.

5. Depresión. Tras la ira suele ser cuando se abre paso al verdadero proceso de duelo. En este momento es donde empiezan a aflorar los verdaderos sentimientos de tristeza y dolor.

6. Aceptación. El momento de la luz al final de túnel, la realidad empieza a tener un lado más positivo e, incluso, veas las ventajas de estar soltera de nuevo. Vuelves a disfrutar de la vida y de los que te rodean.

De acuerdo con estas fases y las canciones publicadas por las dos artistas, Miley Cyrus parece haber llegado a la fase de aceptación, si bien Shakira se encontraría en la de ira.

Sigue los temas que te interesan