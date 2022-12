Margarita Bly, un think tank para impulsar el legado de Margarita Salas y la periodista Nellie Bly

"Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente". Las palabras son de Julio Verne a la joven reportera Nellie Bly (seudónimo de Elizabeth Cochran), embarcada en el reto de reducir los 80 días que tardó Phileas Fogg en dar la vuelta al mundo en la famosísima novela del autor francés. Lo consiguió en 72 días, seis horas y once minutos. Era 1889.

Moda, jardinería y eventos sociales constituían el espectro temático sobre el que mayormente escribían las mujeres en prensa cuando Nellie Bly inició su actividad como periodista. Ella trascendió el marco con éxito al entrar a trabajar para el New York World de Joseph Pulitzer y centrarse en asuntos de calado social y político como el sufragio femenino, la cobertura en territorio de la Primera Guerra Mundial o el periodismo gonzo al infiltrarse en el asilo psiquiátrico Blackwell's Island.

De aquella experiencia surgió el reportaje Diez días en un manicomio en el que denunciaba las condiciones de las internas, y que en 2019 retomó la película Scaping the mad house, the Nellie Bly Story (2019).

En 2019, precisamente, nos dejaba a los 81 años Margarita Salas, científica española discípula del Premio Nobel Severo Ochoa, que centró su carrera en impulsar la investigación española en bioquímica y biología molecular. Profesora en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, docente del CSIC, presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica o miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos son algunos de los cargos que desempeñó en su prolífica carrera.

Entre sus mayores contribuciones destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura de la información genética y también su labor de mentora de otras científicas como María Blasco Marhuenda o Marisol Soengas.

Hibridando dos referentes de la ciencia y el periodismo, el think tank Margarita Bly rinde homenaje a ambas y a su cualidad inspiracional en espacios poco transitados por las mujeres por una cuestión de tradición.

“Al romper el marco las capacidades emergen y eso es lo que este espacio de reflexión pretende señalar, indicando a las jóvenes estudiantes de periodismo y comunicación que existen interesantes posibilidades de desarrollo profesional en los campos de la divulgación y la comunicación de ciencia, tecnología e innovación desde los medios, las agencias y las propias empresas tecnológicas y los espacios de innovación”, señala María Luisa Melo, directora de Asuntos Públicos y Regulación de DHL Express Europa y presidenta de Margarita Bly.

“Yo misma entré en el sector del periodismo tecnológico por azar y descubrí que se trata de un campo lleno de oportunidades donde nunca se deja de aprender. Liderar un proyecto que ayuda a mejorar el mundo en el que vivimos, visibilizar el trabajo de las mujeres abriendo camino a las más jóvenes y comprobar cómo nuestra acción toma fuerza es muy enriquecedor. Iniciativas como Margarita Bly son más necesarias que nunca en este momento donde la desigualdad de género sigue estando presente en la mayoría de los sectores”, continúa Melo.

El think tank quiere influir en la visibilización de perfiles de mujeres científicas en los medios, recuperando el legado de aquellas que no trascendieron pese a sus logros e incorporando más fuentes y referencias femeninas, además de señalar cómo afectan los roles de género tanto en los entornos STEM como en el periodismo y la comunicación de estas temáticas.

Los impulsores iniciales del proyecto son MujeresyCía, un medio de comunicación online, con foco en el protagonismo de las mujeres y en la construcción de una sociedad plural; y Hotwire, consultora de comunicación, marketing y relaciones públicas y la escuela de creatividad Misstake.

La pertenencia a Margarita Bly está abierta a la participación de cualquier profesional, hombre o mujer, que muestre interés en sus objetivos. Actualmente, cuenta con 35 miembros de compañías del ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) como BBVA, DHL, Microsoft o Salesforce y periodistas del sector, entre ellos Alberto Iglesias, subdirector de Disruptores e Innovadores (D+I) de El Español.

“Frente a la falta de referentes femeninos, es primordial dar visibilidad a todas las investigadoras, comunicadoras o ingenieras para generar un efecto de admiración entre el público más joven. Conseguir el objetivo que se propone Margarita Bly, implica, en gran medida, la participación y el interés de los encargados de abrir el camino hacia un nuevo mundo laboral más igualitario”, señala Ludi García, Managing Director de Hotwire España.

Contar el futuro

Las tecnologías de la información han propiciado las transformaciones estructurales, económicas y sociales que atravesamos y que continúan perfilándose a una velocidad inaudita.

“Son la máquina de vapor de nuestro tiempo y es muy importante conocer sus mecanismos, sus actores, las estructuras de poder que generan y también su potencialidad para construir un mundo mejor si se encuentra el punto de intervención adecuado”, señala Ana García Huerta, periodista independiente y exconsultora de comunicación sobre desarrollo urbano sostenible para Naciones Unidas.

La participación de las mujeres y de una visión de género en esos procesos y en cómo se cuentan y divulgan es fundamental porque, de hecho, el mundo digital lo están desarrollando y creando una abrumadora mayoría de programadores varones.

“Se excluye la mirada femenina de las soluciones tecnológicas que van a modelar el futuro, pese a que la mayoría de las mujeres tecnólogas se siente capaz de enfrentarse a desarrollos complejos. ¿Por qué sucede esto? Contarlo ya es interesante y contribuir a entender qué mecanismos operan en esa lógica y señalarlos para comprenderlos y desactivarlos tiene mucho de científico. No se me ocurre una labor periodística más estimulante”, señala García Huerta.

Nuria San Servando, directora de la Fundación para la Transformación de La Rioja, refuerza esta aproximación. “Estamos sumergidos en una revolución, la inteligencia artificial va a suponer una transformación social comparable a las anteriores revoluciones industriales y es ahora cuando tenemos la oportunidad de liderar, construir y desplegar el nuevo rol de la mujer en el siglo XXI. De ahí la importancia de movimientos como Margarita Bly que trabajan para sumar la visión femenina a ámbitos muy concretos de la comunicación y la innovación”, señala.

Alexa Diéguez, creadora de la revista digital doubledose.es señala que “el correo electrónico de una persona que se dedica al periodismo es un mirador: ves las tendencias, pero también los sesgos y los prejuicios de la sociedad y las organizaciones”.

La especialidad de Alexa es la salud y lleva años observando las dificultades de acceso de las profesionales a los puestos de liderazgo y toma de decisiones, incluso en un sector tan feminizado como el biosanitario.

“Sobre todo, soy testigo de la falta de visibilidad pública de las mujeres como voces expertas en cualquier disciplina STEM. Me siguen llegando convocatorias pare eventos en los que no hay mujeres ponentes, por ejemplo. Por eso decidí unirme a Margarita Bly. Las cosas tienen que cambiar, quiero ser parte de ese cambio y, tal vez sea una romántica, pero todavía creo en el poder del periodismo para propiciarlo”.

La composición de los jurados es otro de los temas espinosos que señala el think tank. En numerosas ocasiones no se tiene en cuenta a las mujeres para validar méritos y reconocimientos y el mensaje que se lanza con ello no es absoluto edificante. “Resulta increíble que los organizadores no tengan esto en cuenta porque la elección de un jurado sí se puede controlar”, señala Solange Cummins, Senior Communication Manager de Microsoft Ibérica.

Primer informe del Observatorio Margarita Bly

El pasado mes se hizo público el primer informe del Observatorio de Margarita Bly, un estudio del propio think tank que pretende reflejar la brecha de género existente aún en la comunicación y el periodismo STEM.

La encuesta demostró la preocupación de muchas mujeres y la desigualdad que aún se percibe en esta área. Según el informe, el 61% de las mujeres cree que existe una barrera de género en el sector de la comunicación tecnológica y precisamente son las más jóvenes las que piensan que tienen más dificultades y obstáculos a la hora de introducirse o desarrollarse en esta profesión.

Para ir más allá, el estudio reflejó también que la mitad de las jóvenes profesionales de hasta 30 años consideran que no es posible conciliar su vida laboral con la familiar. Además, el 87% de las mujeres participantes afirmó que el periodismo STEM debería someterse a ciertos cambios, frente solo al 27% de los hombres encuestados.

Esta elevada proporción de mujeres que señala la necesidad de cambios revela una disconformidad generalizada con el estado de la profesión entre el género femenino.

'Margarita Bly en Vivo'

Desde el inicio del proyecto hace apenas dos años, el think tank organiza los encuentros Margarita Bly en Vivo, cinco hasta el momento, que reúnen a profesionales del periodismo para conocer sus experiencias y opiniones respecto a diversos temas en torno al papel de la mujer en la divulgación y comunicación STEM.

La Universidad Complutense y la Universidad Europea de Madrid han acogido dos de ellos ante un público de alumnos de periodismo e ingeniería interesados en conocer las posibilidades de orientar su carrera hacia este campo.

Otra de las temáticas que Margarity Bly desea abordar es la necesidad de derribar los muros que existen entre las disciplinas científico-tecnológicas, las ciencias sociales, las humanidades y el arte, entendiendo que no deben funcionar como silos, sino influenciándose mutuamente y trasladando prácticas y métodos para avanzar en una tecnología centrada en el ser humano.

“Trataremos de activar la conversación en ese sentido en el próximo Margarita Bly en Vivo que celebraremos a mediados de febrero en la Universidad Europea de Madrid”, concluye Mª Luisa Melo.

