Paperclipping: así es el nuevo hábito cada vez más común en las relaciones de pareja.

Las redes sociales y las cada vez más numerosas aplicaciones para ligar han cambiado por completo la forma de relacionarse y con ello, lamentablemente también han aumentado algunas conductas tóxicas como el conocido ghosting.

Prácticas cada vez más habituales en este tipo de relaciones modernas y de nuevas tecnologías, a las que también se suman términos y anglicismos con los que etiquetarlas. Este es el caso de otros comportamientos tóxicos conocidos como el orbiting, el caspering o en este caso, el paperclipping.

¿Aún no sabes de qué se trata este nuevo término? Pero y ¿Si te dijéramos que el paperclipping puede ir ligado a la clásica expresión de “ni como, ni dejo comer”? Puede que entonces tengas una ligera idea de a qué puede referirse este término.

¿Qué es el paperclipping?

Para entender más en profundidad este término y las claves de este comportamiento cada vez más habitual en las relaciones actuales, podemos simplemente partir de su nombre y en concreto de clippy, un asistente de Word con forma de clip que Microsoft eliminó en 2007 y que se caracterizaba por aparecer cada poco en la pantalla a modo de recordatorio para que nadie se olvidase de su existencia.

Un pequeño simil de lo que el paperclipping implica en una relación. Un nombre final que le daría la ilustradora Samantha Rothenberg tiempo después, para catalogar este hábito para nada sano en cualquier tipo de relación.

Pero por si aún te quedan dudas de en que se fundamenta este comportamiento, te adelantamos que esta siguiente publicación podrá acercarte un poco más a lo que implica el paperclipping: “A veces aparezco sin ningún motivo aparente, como ahora. No soy de fiar y no estoy particularmente interesado en ti, pero no quiero que te olvides de que existo”, eso es lo que podrás leer en este clip.

Una publicación compartida de Samantha Rothenberg (@violetclair)

Una explicación más que comparable a cuando alguien te tiene en la recamara como plan B y que cuando parece que la relación entre vosotros se ha enfriado, vuelve a ponerse en contacto contigo apareciendo casi de la nada. Una reaparición con la que la persona se asegura de que sigas estando como opción y que no se apague la llama, pero que nada tiene que ver con que tenga ganas de verte o de que la relación avance.

Un comportamiento tóxico en cualquier relación, que recuerda en gran medida al temido ‘benching’, más relacionado con dejar en el ‘banquillo’ a alguien con quien de vez en cuando se decide abrir conversación para que nunca dejes de ser esa opción B cuando la opción A falle.

