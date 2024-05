El STEM Women Congress celebra su VI edición en Madrid: una cita de empoderamiento femenino e igualdad

El STEM Women Congress (SWC) está de vuelta, y esta vez llega con más fuerza que nunca. Madrid ha preparado todo un despliegue para acoger la sexta edición de este congreso pionero, que tiene como objetivo principal empoderar a las mujeres en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Fue el pasado 9 de mayo cuando el SWC se reafirmó como un evento único en su género, reuniendo a profesionales destacadas, iniciativas inspiradoras y la entrega de premios de los prestigiosos SWC Awards. Todo ello, desde el CaixaForum, situado en el Paseo del Prado madrileño.

Una de las características más destacadas de este evento es su impresionante panel de profesionales, donde se incluyen a algunas de las figuras más influyentes del sector STEM. Entre ellas, Helia Sharing, ingeniera aeroespacial canadiense en Thales Alenia Space, quien ha compartido su experiencia y conocimientos con el público.

Además, empresas líderes en el mercado como Abertis, TMB, Page Group, CaixaBank Tech y muchas más, han estado presentes para discutir las iniciativas que están llevando a cabo para promover la igualdad de género y la diversidad en el ámbito STEM.

Y no solo eso, el congreso también ha sido la plataforma perfecta para presentar el SWC Annual Report 2024, un estudio exhaustivo sobre las iniciativas STEM en España y su impacto. Estos resultados nos aportan una visión detallada de las actividades y programas preexistentes, así como de áreas en las que se debe trabajar para cerrar las brechas de género en el campo STEM.

A través de él, buscan conocer de qué manera esta asociación está impactado en la sociedad y cómo mejorar su labor. Para ello, han dividido sus iniciativas en dos secciones: inspiración y carrera.

SWC en Madrid. Cedida

Por un lado, el proyecto de investigación abarca mujeres de 0 a 16 años, aunque su foco se encuentra entre los 10 y los 12 años. Se centra en empoderar e inspirar a chicas y chicos y lo hace, principalmente, a través de las redes sociales.

Por otro lado, en la sección de carrera el objetivo se sitúa en el apoyo y empoderamiento de las mujeres, desde su entrada en el mundo laboral hasta la consolidación y la madurez. Y si bien es cierto que en este caso los proyectos tienen un alcance menor, se caracterizan por tener mayor profundidad y mayor impacto, ya que se dedican a grupos específicos.

STEM Women Congress Awards

Un aspecto destacado de este evento son los SWC Awards, que reconocen el trabajo sobresaliente de empresas e instituciones en la promoción y motivación del talento STEM femenino. Estos premios buscan destacas las mejores prácticas que ayudan a cerrar la brecha de género en el ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como fomentar el interés de las mujeres jóvenes en estas áreas.

Tres han sido los proyectos presentados como finalistas en esta ocasión, cada uno propuesto por diferentes empresas líderes: HP, Kydryl Iberia y TMB. Por medio de una presentación de las iniciativas, hemos podido conocer cada uno de los avances y medidas implantadas, pero, tras una votación, uno ha sido el clasificado como el ganado de los SWC Awards.

En esta II edición celebrada en Madrid, aunque sexta en lo que respecta a la historia del STEM Women Congress, ha sido la iniciativa de Kyldryl Iberia la premiada. Para la ocasión, ha sido Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', la encargada de entregar el premio a Laura Guijarro, client technical solutioner y Mariana Monsalve, costumer partner & co-lead del KIN.

El STEM Tour

Además, el SWC ha aprovechado el congreso para presentar su último proyecto: el STEM Tour. Se trata de una furgoneta que viajará a las escuelas rurales para promover las iniciativas STEM en comunidades que a menudo reciben menos atención en ese sentido.

"Abrir el mundo STEM sobre ruedas para inspirar a las nuevas generaciones", así describe Ariadna Moracho, IT Project Manager Especialist en Volkswagen Group España Distribución este proyecto. A través de él, se pretende acercar la ciencia y la tecnología a diferentes áreas. En concreto, consiste en dar a conocer el rol de la ingeniera y ofrecer referentes cercanos.

Buscan crear una ruta por aquellas zonas que no hay tantas iniciativas, pero que también merecer saber del STEM. Transmiten valores fundamentales para el mundo del futuro, sustentados en diversidad, equidad e inclusión. Pero ¿de qué manera impactan? A través del testimonio de expertas en ingeniería, así como talleres y dinámicas para descubrir el talento.

SWC en Madrid. Cedida

Un proyecto que se podrá en marcha en septiembre de este 2024, acompañando a 'la vuelta al cole', y que dará comienzo en Extremadura. Desde ahí, pondrá rumbo a Castilla la Mancha, Aragón, La Rioja, Cantabria y Asturias y, el 13 y 14 de noviembre, durante el SWC de Barcelona, nos contarán cómo ha sido su experiencia.

Más allá de España

Pero el reconocimiento del SWC no se limita solo al ámbito nacional, sino que también ha recibido elogios a nivel internacional. Símbolo del éxito de esta asociación es el ejemplo de Eva Díaz, CEO de STEM Women Congress, quien ha sido seleccionada como finalista para los premios 'The Women Changing the World Global Awards', que se celebrarán en Londres en mayo.

Desde su debut el año pasado en la capital, el SWC ha ganado terreno rápidamente, expandiéndose a nuevas ciudades y países. En concreto, esté año está previsto que el congreso se celebre por primera vez en Milán, Bogotá y Montreal, entre otros lugares, demostrando así su creciente relevancia a nivel global.

Sin embargo, si tenemos que hablar de una ciudad que destaca ente todas por su compromiso con este proyecto, esa es Barcelona. La ciudad condal sigue siendo un punto destacado en el itinerario del SWC, y es que, este noviembre, volverá a ser su sede por sexta vez.

El STEM Women Congress se ha convertido en mucho más que un simple evento. Es una plataforma dedicada a impulsar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el mundo tecnológico. A través de su enfoque innovador y su compromiso con la excelencia, el SWC se erige como un faro de esperanza y oportunidad para las mujeres en el campo STEM.