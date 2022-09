Solo una mujer en el Top 50 del mercado mundial del arte: ¿por qué se paga más a los hombres?

El conocido artista alemán Georg Baselitz afirmó a The Guardian en 2015 que las mujeres no son buenas pintoras. Literalmente dijo: “Women don’t paint very well. It’s a fact. The market doesn’t lie” (“las mujeres no pintan muy bien. Es un hecho. El mercado no miente”).

Como explicaba el mismo periódico inglés hace unos días, en un nuevo reportaje, parece que sigue existiendo esa enorme diferencia de cotización entre mujeres y hombres artistas en 2022: la pintura más cara jamás vendida es actualmente Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, rematada en 450 millones de dólares, y el récord para una mujer sería Jimson Weed/White Flower No.1 de Georgia O’Keeffe, vendida por 35,2 millones de euros, cotizando menos de una décima parte del remate anterior.

Según explica a MagasIN la experta en cotizaciones Elisa Hernando, CEO de Arte Global & Red Collectors, el tema sigue siendo absolutamente actual. “En el ranking top 10 internacional por resultados en subastas, si cogemos el top 100 completo, independientemente de la fecha de nacimiento y del estilo del artista (el listado incluye desde el Renacimiento a nuestros días), la primera mujer artista es Yayoi Kusama (1929, Japón) en el puesto 10 y después hay que esperar hasta el puesto 64 para encontrar otra en la lista, que sería Cecily Brown (1969, EEUU)”.

¿El truco para cotizar alto en el mundo del arte? Existe: ser hombre. Como continúa Hernando, los otros nombres femeninos que aparecen en esta lista “son Frida Kahlo (65), Agnes Martin (80), Avery Singer (97) y Helen Frankenthaler (100)”.

Una realidad espeluznante, pero ¿qué opinan las casas de subastas? Según hemos podido comprobar, aunque se trate de una realidad presente, quizá lo más importante no sea el estado actual, sino la tendencia del mismo. Las cosas siguen siendo así, pero están cambiando.

En este sentido, desde la sala de subastas Christie’s, la responsable de comunicación confirma a MagasIn que “en 2021, 66 artistas femeninas tuvieron un récord en Christie's”. Además, “durante los primeros 6 meses de este año 2022 se han establecido 48 récords de artistas femeninas, entre ellas Lynn Drexler y Barbara Hepworth; mientras que en Londres este junio, el trabajo de las mujeres representó el 48% de los artistas vivos en la London Evening Sale, con obras de Simone Leigh y Rebecca Warren”.

En términos de futurible, la prestigiosa casa confirma que la tendencia es que el mercado de las subastas se vuelva “más joven, más diverso y con artistas globales. Respondiendo a la demanda de una nueva generación de coleccionistas que abrazan la diversidad de la creatividad”. ¿El nuevo coleccionismo? Quizá esa sea la clave.

Se trataría de hecho de algo generacional, es decir, cuestión de tiempo, para Hernando, que explica que “el escenario cambia completamente” si analizamos artistas “que han nacido después de 1975”, en el que aparecen muchas más. Entre ellas, destaca a tres mujeres que muy probablemente serán centrales en este cambio, que son “Dana Schutz (EE UU, 1976), que participó en la Bienal de Whitney en 2017, Avery Singer (EEUU, 1987) representada por Hauser & Wirth, y Ayako Rokkaku (Japón, 1982)”.

Situación en España

Pero, ¿y en nuestro país? Según el último informe que elabora anualmente IAC, bajo el título El mercado del arte español en 2021, oficialmente existen en España 24.000 artistas profesionales, inmersas e inmersos en un sistema con debilidad estructural y serias dificultades para incluirse en las estructuras normalizadas como cualquier otro profesional. “Solo un 12% consigue mantenerse con la venta de productos artísticos, y únicamente un 2% vive desahogadamente. La inseguridad económica y fiscal conlleva una inseguridad jurídica y desprotección ante los abusos del mercado”.

Según este mismo reporte de IAC, “la presencia femenina y la desigualdad de género entre los artistas representados por las galerías nacionales y extranjeras, que hasta hace pocos años apenas se tenía en cuenta, es en la actualidad motivo de reflexión”.

En concreto, “si nos fijamos en el porcentaje de mujeres que en los últimos años están recibiendo premios nacionales, siendo expuestas en los museos más relevantes de nuestro país o incorporadas a las plantillas de las galerías, cuyas obras son adquiridas para formar parte de colecciones donde antes las mujeres eran minoría y cuyos precios en subasta suben de forma ostensible, vemos que hay una tendencia en los últimos años a equilibrar el lugar de la mujer en las artes, a darle la visibilidad que le corresponde y que durante siglos no ha tenido”.

Indicadores como que el porcentaje de mujeres compradoras de arte ha aumentado sensiblemente al 41,4% y más mujeres de fuerte impacto en puestos de responsabilidad hacen pensar en una nueva posición del mercado. “Artistas clave como Concha Jerez o Soledad Sevilla”, explica el informe, “son ahora reconocidas con justicia por museos, colecciones institucionales, galerías y ferias. Estudios recientes (Rodovalho, González y Pérez Ibáñez) muestran cómo las galerías más jóvenes son más susceptibles de incorporar mayor número de mujeres entre sus artistas, y que las obras de artistas mujeres son especialmente demandadas”.

Un caso concreto sería el de Alejandra Castro Rioseco, filántropa y coleccionista únicamente de arte creado por mujeres, fundadora de MIA Collection. Ella explica a MagasIN como, en su caso, “empezamos a coleccionar hace dieciocho años, que es cuando se crea la MIA Art collection, una colección internacional de arte de mujeres que tiene más de 900 piezas de arte: una colección nicho que está enfocada solo en mujeres artistas de todas las épocas, desde los años 60 en adelante, tenemos artistas latinoamericanas, africanas, árabes… hoy en día nuestra sede está en Dubai”.

Su motivación fue “promover y ayudar a mujeres artistas a que tengan más visibilidad. Es supertriste la invisibilidad de las creadoras, porque hoy en día los museos tienen menos de un 15% de participación de mujeres artistas en todas sus exposiciones, en todos los museos del mundo. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres y por eso no las tienen tampoco para vender arte, ni tampoco en términos del precio de su arte”.

Ella explica cómo “la filantropía, la belleza y la sensibilidad no pueden ser solo transaccionales, por eso el rol de las organizaciones non-profit es tan importante, además del de los gobiernos para instaurar temáticas de igualdad de género, también en el arte. España siento que ha hecho un gran trabajo en museos como Reina Sofía y Thyssen, que son museos que están privilegiando traer exposiciones de mujeres, pero en el mundo no es así. A nosotros cada año ARCO nos permite hacer una conversatoria, hablamos sobre estos temas y visibilizamos esta problemática, porque sería muy bonito decir ‘lo importante de una obra es lo que transmite’, sí, claro, pero si está en igualdad de condiciones y hoy no lo está en condiciones de precios ni de visibilidad”.

Para esta coleccionista se trata de un círculo vicioso que hay que romper, porque “la gran mayoría de las galerías prefiere exponer hombres porque los precios son mayores, porque hay más hombres visibilizados en museos y es como un círculo vicioso al final del día y no puede ser más que las galerías y salas de subastas regulen el arte en el mundo”.

¿Qué mujeres podrían liderar este cambio en España? Para la experta asesora Elisa Hernando, en España destacarían “artistas españolas consagradas como Cristina Iglesias, y de las jóvenes a tener en cuenta en el radar a Ángeles Agrela. Respecto a Cristina Iglesias hay que destacar sus dos instalaciones que ha realizado este año tanto en la Royal Academy of Arts de Londres como en el Madison Square Garden de Nueva York y también que está exponiendo por primera vez con la prestigiosa galería Gagosian en la ciudad británica. Ángeles Agrela ha sorprendido por los remates en subasta [precios finales] y actualmente tiene exposición en Los Ángeles y próximamente en París. Ángela de la Cruz, Lita Cabellut serían otros nombres de artistas españolas”.

Las mujeres pintan igual de bien que los hombres. Y la tendencia parece indicar que muy pronto el mercado del arte puede empezar a demostrarlo cuantitativamente, con el impulso de estas y otras artistas liderando el cambio.

