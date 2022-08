Berta Herrero, creadora de la Academia Europea de Liderazgo: sus claves para el éxito

Que el futuro va a ser digital no es ningún secreto, igual que tampoco lo es la necesidad de que las mujeres estén en puestos de liderazgo para afrontar esos cambios y garantizar una sociedad más igualitaria. De eso sabe mucho Berta Herrero, directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión de Huawei EU y creadora de la European Leadership Academy (Academia Europea de Liderazgo).

El objetivo de esta escuela, que ya ha celebrado tres ediciones, es dar a casi una treintena de jóvenes de distintos países de la Unión Europea las habilidades y conocimientos para empoderarlas, que creen una red de contactos y se conviertan en esas líderes del futuro digital.

Como explicó Herrero a MagasIN durante la Summer School for Female Leadership in the Digital Age, celebrada en Praga el pasado julio, la escuela cuenta con perfiles de alumnas muy distintos y el programa incide en esas habilidades o conocimientos que le falta a cada una. La idea que quieren dejar clara es que da igual si eres de humanidades o ingeniería, puedes ser una líder de la era digital.

"Cuando solo enfocas al sector tecnológico para que vengan estudiantes de matemáticas o ingeniería, ¿qué pasa? Que estás dejando afuera en torno al 70-80% de las mujeres. La mayoría de ellas estudian ciencias sociales y humanidades. Eso es así, pero nosotros defendemos que vengas de donde vengas la tecnología también es para ti. Si por ejemplo eres historiadora del arte, te permitirá llevar tu investigación mucho más allá".

Por eso, afirma, "aquí tenemos un plan 50-50. La mitad suele ser de tecnología, de la formación STEM, y la otra de humanidades y ciencias sociales".

Berta Herrero, creadora de la European Leadership Academy de Huawei. European Leadership Academy

"A las que vienen más de humanidades lo que hacemos es capacitarlas más en materia tecnológica (inteligencia artificial, nanotecnología, machine learning). Para las que vienen de lo tecnológico incidimos más en el public speaking, la negociación… Las soft skills (habilidades blandas)", añade.

El objetivo final, declara Herrero, es que las alumnas, que tienen entre 18 y 24 años, terminen la escuela siendo "líderes preparadas para afrontar el futuro digital, independientemente de que vengan de ciencias políticas, de ingeniería o de lo que sea".

Además de esta parte más académica, la directora de la Escuela destaca varios aspectos fundamentales para convertirse en una buena líder:

1. No tengas miedo a diferenciarte

Cuando se le pregunta sobre los criterios para seleccionar a las estudiantes que entran en la escuela, Berta Herrero destaca la motivación por encima de todo. Un jurado independiente valora la trayectoria académica y laboral, pero se centra en la carta de motivación.

En este sentido, la directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión de Huawei EU explica que en todo es clave que cada mujer cuente su historia.

"Al final el tiempo es limitado y la atención son limitados, y esto ocurre en cualquier departamento de recursos humanos donde se ven centenares de candidaturas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar la atención. Tu perfil tiene que resultar inspirador e innovador. Cuenta tu historia. ¿Quién eres tú y qué quieres hacer con la tecnología?".

Por eso, Herrero anima a las jóvenes a que no tengan miedo en diferenciarse. "Que no busquen ser lo que no son. No somos hombres, tenemos nuestras cualidades y también son muy necesarias en el mundo digital".

2. Di siempre lo que quieres decir

Herrero cuenta que propuso a Huawei la creación de una escuela para promover el liderazgo femenino en el sector tecnológico durante una reunión. "Hicimos varias propuestas y a nuestro jefe no le gustó ninguna. Dijo: ¿Nadie tiene nada más? Y yo, claro, fíjate cómo es la cosa, estaba al final de la sala un poco en plan: Bueno… Yo tengo una idea…".

De forma un poco tímida explicó su idea y, para su sorpresa, a los responsables les encantó y le dijeron: "Dedícate a eso. Este es el futuro".

Basándose en su propia experiencia, en la que sintió miedo de expresar una idea que llevaba tiempo en su cabeza, Berta Herrero lo tiene claro: para ser una líder hay que aprovechar cualquier oportunidad que te den para hablar y dar tu opinión, tu punto de vista.

Las estudiantes de la Summer School for Female Leadership in the Digital Age 2022 durante una sesión de trabajo. European Leadership Academy

"Las mujeres muchas veces somos así, ¿no? Nos da vergüenza decir lo que pensamos por si es una tontería. Por eso, el otro día, cuando inauguré la Summer School, mi mensaje para las chicas fue: 'Chicas, nada de lo que digáis es una tontería. Lo más importante es que cuando se os da la oportunidad de hablar, digáis lo que queréis decir'. Tú nunca sabes a quién le va a gustar tu idea, nunca. Hay que ir a por ello y si no tienes un sitio en la sala, si no te han invitado a entrar, pues te creas tú otra sala. Pero nunca dejes tu voz sin ser escuchada".

3. Empatía y sensibilidad

El último punto que destaca Herrero sobre el liderazgo femenino es la empatía. "Una líder es una persona que se eleva, elevando al mismo tiempo a todos los demás. Es decir, yo por ejemplo asciendo, pero no soy yo sola, es gracias a mi trabajo y de todo mi equipo. Entonces, yo intento entonces darles las mayores oportunidades posibles. Así es como creamos un mundo más justo, más igualitario y creo que las mujeres tienen ese componente de empatía".

Asimismo, considera que para tener un buen liderazgo es importante tener "esa sensibilidad al bienestar de todos, a la inclusión y a saber qué hace falta". En este sentido, considera que las mujeres "son muy buenas en identificar cuando hay que romper su dinámica de business assumptions", es decir, esas asunciones o ideas que se asumen que son ciertas y se incorporan en las estrategias de negocio, quizá sin considerar otros puntos de vista.

"Eso es muy importante y por eso las mujeres somos necesarias", concluye.

