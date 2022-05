1 de 10

Con solo seis años, Britney Spears (1981) ya estaba haciendo sus primeras audiciones para televisión. Hizo su debut en 1992, en el programa Star Search, donde sorprendió al público cantando Love Can Built a Bridge. A los once entró en el programa The All New Mickey Mouse Club, donde coincidió con otros talentosos niños que ahora se erigen como estrellas internacionales: Ryan Gosling, Justin Timberlake o Christina Aguilera.

En 1998 sacó su primer single Baby One More Time, y desde entonces su carrera musical no hizo más que crecer como la espuma. La princesa del pop cuenta entre su repertorio con canciones como Oops!... I did it again, I wanna go, Me against the music, Womanizer o Scream & Shout.