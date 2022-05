Elena Gómez del Pozuelo y el sello 'Baby Friendly': “Tener hijos no es un lujo, es un acto de generosidad"

Madrileña de nacimiento y catalana de adopción (se fue a vivir a Barcelona, cuando se casó) acaba de distinguir a la Comunidad de Madrid como primera Institución Pública Europea que consigue el sello Baby Friendly, por sus medidas en apoyo de la natalidad, la conciliación y la familia.

Elena Gómez del Pozuelo estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y luego dos másteres en Derecho Comunitario (en la Universidad de Alcalá de Henares y otro en la Universidad Libre de Bruselas). Como pionera, acostumbrada a abrir caminos por los que nadie ha caminado antes (al menos en nuestro país), aprendió sobre la marcha a emprender, incluso cuando todavía estábamos descubriendo el significado de ese verbo.

Primero abrió con su socia, Sara, un negocio de artículos para bebés en un pequeño local en Sant Cugat del Vallés; pronto se dieron cuenta de que “en las empresas, quienes nos pedían canastillas para felicitar a alguien, tras el nacimiento de un bebé, eran las secretarias”. En en el año 2000, montó SecretariaPlus.com, una comunidad virtual que agrupa con más de 100.000 secretarias en España.

Cuenta que la idea para evolucionar se le ocurrió cuando, al nacer uno de sus tres hijos, recibió "muchos ramos y centros de flores, que agradecí enormemente, pero se quedaron en la clínica". Pensó en una solución creativa y sostenible: crear una tienda online de regalos para recién nacidos, La Cigüeña del Bebé, para la que diseñaron y crearon todo tipo de productos, más prácticos y duraderos, con su propia marca.

Consciente de lo importantes que son todos los detalles, la canastilla que escogías en su web, entre muchas posibilidades, la entregaba en la dirección señalada un botones con uniforme rojo, que parecía recién salido de una película de Wes Anderson.

De aquella experiencia extrajo valiosas lecciones como, por ejemplo, que la letra “ñ” es complicadísima para el naming de un e-commerce con vocación internacional. Por eso, en 2014 se transformaría en Bebe de París. Y por si todo eso fuera poco, mientras tanto, montó con su hermana Womenalia, la mayor red de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana, que agrupa a 300.000 usuarias y de la que hoy sigue siendo presidenta.

De 2007 a 2017 fue también presidenta en Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) y, además, dentro de su faceta como business angel, ha invertido en una decena de startups. En 2018 comenzaría la internacionalización de Bebé de París por Francia e Inglaterra, pero tampoco se paró ahí.

“En 2019 los clientes corporativos nos pedían más: se daban cuenta de que, tanto a las madres como a los padres que trabajan con ellos les cambia la vida al tener un hijo, y nos demandaban más servicios que apoyen física y emocionalmente a sus trabajadores”. Y así nació su último proyecto, el sello Baby Friendly, para reconocer a las empresas que realmente cuidan a sus empleados cuando son padres.

"El momento de la maternidad y paternidad es el de mayor desigualdad entre hombres y mujeres"

Pregunta: Su propósito al transformar las organizaciones en "Baby Friendly" es que maternidad y paternidad sean una oportunidad y una herramienta para la igualdad.

Respuesta: Era necesario. Hay estudios, como el de IESE, que confirman que mientras solo un 4% de los hombres ve afectada negativamente su carrera profesional al convertirse en padres, en el caso de las mujeres, un 70% sufre un parón e incluso un retroceso en su vida laboral. El momento de la maternidad y paternidad es el de mayor desigualdad entre hombres y mujeres porque todavía gran parte de la sociedad y nosotras mismas creemos que debemos asumir el 90% de las obligaciones que apareja ser madre, cuando la solución es la corresponsabilidad.

Y ahora ese problema está afectando también a los hombres…

Sí, esos porcentajes están cambiando poco a poco debido a un hecho concluyente: el 60% de las parejas se divorcia y el 40% suelen tener custodia compartida, así que cada una o dos semanas, los hombres deben hacerse cargo del cuidado de sus hijos y deben compaginarlo con su trabajo.

En su web se mencionan servicios para empresas que van desde la celebración del nacimiento de los bebés de sus empleados con el envío de una canastilla hasta pediatras online 24 horas y coaching para familias y empresas…

Nos dimos cuenta de que podíamos ayudar en ese proceso, mediante coaches de cuidados físicos y emocionales: desde una coach experta en lactancia para ayudar a la madre durante el tiempo que sea necesario, hasta coaches para mejorar el sueño del niño (y de paso, el de la madre y el padre) y nutricionistas para asesorar en la alimentación del bebé o para ayudar a la madre a recuperar el peso tras el parto”.

¿Y además de los cuidados físicos?

Tener un hijo te cambia la vida por completo y hay muchas emociones, mucha depresión postparto escondida y podemos ayudar también: desde psicólogos hasta agilizar el tener una ayuda en casa, durante unas horas, asesoramiento en la selección de niñeras/canguros, etc. Soluciones que pueden parecer evidentes, pero en las que mucha gente no cae, cuando están agobiados o abrumados por el nacimiento de su primer hijo.

Y ese apoyo no termina en los primeros meses del bebé…

Efectivamente, queremos acompañar a las empresas, sus empleados y las familias cuando tienen un bebé y, también depués, durante sus primeros años. Por eso incluimos el asesoramiento a las familias en Educación Infantil, y otros programas de consultoría y formación a medida de cada empresa, porque nos gusta escuchar y proponer soluciones diferentes para cada organización, en función de las necesidades de sus empleados.

Todo ello, para que el compromiso de las empresas sea real y no palabras huecas o bla, bla, bla...

Efectivamente, todas las empresas de más de 50 empleados están obligadas a cumplir un programa de igualdad de género, pero precisamente el mayor problema de igualdad de género se produce tras la maternidad y la paternidad. Así que, en varias empresas internacionales con equipos en distintas sedes (a veces no solo en distintas ciudades sino en distintos países), nos pidieron que organizáramos webinars, en inglés, para crear pequeñas comunidades de empleados en la misma situación, de manera que no solo no sientan solos sino que se sientan felices en su trabajo. De esta forma, además, logramos que la conciliación forme parte de la filosofía de la empresa.

Estaba usted poniéndolo todo en marcha durante 2019 y llegó la pandemia, pero creo que fue un acicate…

Sí, hemos ayudado mucho a las empresas porque, durante el confinamiento, los empleados necesitaban trabajar, sus hijos estaban en casa y no había colegios ni abuelos que se encargaran de ellos… así que organizamos webinars sobre cómo teletrabajar con los niños en casa. Y hemos visto que los empresarios que eran muy “presencialistas” han cambiado y son más flexibles porque han establecido trabajo por objetivos. Y vemos también cómo los empleados huyen de las empresas que exigen ese “presencialismo” y están pensando en cambiarse en cuanto surja una oportunidad en la que les permitan teletrabajar.

Empeñados en que las mujeres no tengan que elegir entre tener hijos y sus carreras profesionales, usted y su equipo ya han logrado que más de 200 empresas tengan el sello Baby Friendly. ¿Qué requisitos deben cumplir?

Las empresas Baby Friendly se comprometen a cumplir los principios recogidos en este decálogo:

Ofrecer horarios razonables que permitan al empleado conciliar la vida familiar y profesional. No discriminar por el hecho de ser padres. Transmitir apoyo y la alegría por el anuncio de una futura paternidad. Obsequiar al empleado en el momento del nacimiento del bebé. Ofrecer información a sus empleados sobre sus derechos y trámites por paternidad o maternidad. Ser flexible ante la realidad a la que se enfrenta cada empleado en su nueva situación parental. Mostrar flexibilidad respecto a trámites con pediatras, urgencias médicas y reuniones escolares. Apoyar su crecimiento laboral sin discriminación por sexo pero especialmente a las mujeres que tengan hijos y quieran crecer en sus responsabilidades. A respetar el tipo de baja que elijan sus empleados: Maternal, paternal o compartido. Innovar al ofrecer a los nuevos padres las herramientas para desarrollar y mejorar su función de padres.

Pero es la primera vez que se otorga a una institución como la Comunidad de Madrid, primera Institución Pública Europea en conseguirlo.

Sí, porque la natalidad ha caído en España al 50%: en 2018 había 600:000 nacimientos al año y en 2021, fueron 320.000 ¡esto no es sostenible! Así que ahora las medidas para fomentar la natalidad son más necesarias que nunca. En su momento se dio en España el llamado “cheque bebé” con el que daban a cada madre 2.500 por hijo. Para los políticos no es un tema prioritario pero, cuando Isabel Díaz Ayuso hizo su discurso inaugural, anunció su Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 que incluye 80 medidas. Es increíble que Isabel Díaz Ayuso, que no tiene hijos, se dé cuenta de la gravedad del problema e intente solucionarlo con esa cantidad de medidas.

¿Cuál es, a su juicio, la medida estrella, entre las 80 que se recogen?

Pues el anuncio de dar un cheque-bebé de 500 euros, cada mes (desde el 5º mes de embarazo y hasta que el niño cumpla dos años) a todas las mujeres residentes en la Comunidad de Madrid durante los últimos cinco años y que sean madres antes de cumplir los 30 años. Son 14.00 euros en total y ¡es una gran ayuda!

¿Por qué antes de cumplir los 30 años?

Porque la media de edad para ser madre ahora está en 32 años y empezando a esa edad las mujeres suelen tener dos como mucho. Si se adelanta a antes de los 30, es posible que se animen a tener más.





"Para mí, los hijos son lo mejor de la vida, te enseñan a ser más humano y te hacen más generoso"

¿Tener hijos hoy, es un lujo?

No, no es verdad. En Andalucía es donde tienen más hijos mientras que en el País Vasco, que es una comunidad más rica, tiene una crisis de natalidad. Creo que es un tema de valores de la sociedad. Cuando las parejas se plantean hoy tener hijos, se dan cuenta de que tener una vida profesional plena con hijos es más difícil que sin ellos, y hay quien decide no tenerlos. Para mí, los hijos son lo mejor de la vida, te enseñan a ser más humano y te hacen más generoso; te muestran lo que amar sin esperar nada a cambio: no hay amor más poderoso que el de madres y padres. Yo creo que si les preguntas a estos qué es lo mejor de sus vidas, el 99% diría que sus hijos.

Pero, sin duda, los hijos, además de un regalo maravilloso, suponen muchos gastos...

Tener hijos es un acto de generosidad, no solo en términos económicos sino en renunciar a tiempo para ti: madres y padres duermen muy poco y dedican a sus hijos tiempo que en otras circunstancias dedicarían a leer, viajar u otras cosas.

El lema del sello Baby Friendly es "Organizaciones que comprenden el valor de la familia”.

Sí, pero de la familia entendida en un sentido diverso y no solo en el sentido tradicional, es decir, todas las familias que hoy conocemos: las familias monoparentales, las familias de parejas homosexuales…

Y están ya en pleno proceso de expansión del movimiento Baby Friendly a toda Europa…

Sí, ya estamos preparando el salto a México y Estados Unidos.

