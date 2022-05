La doctora Gloria Gálvez: “El cáncer de ovario es muy agresivo porque se diagnostica muy tarde”

El domingo 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Una fecha establecida para concienciar sobre el cáncer femenino con la tasa de supervivencia más baja (es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres tras los de pulmón, mama y colon) y del cual aún se sabe muy poco.

La doctora Gloria Gálvez, especialista en obstetricia y ginecología y Jefa de Servicio

Gine4 en Hospitales de Madrid, nos da algunas pistas para intentar navegar entre tanta información contradictoria y nos ayuda a desmentir fake news sobre el tema y a informar sin alarmar.

PREGUNTA: ¿Es cierto que la probabilidad de sobrevivir cinco años después del diagnóstico de cáncer de ovario ronda el 45%, mientras que la de las mujeres con cáncer de mama es el doble (89%)?

RESPUESTA: Si es cierto, en España la supervivencia a los 5 años es del 44%

¿Por qué existe aún tan poco conocimiento?

Por dos motivos: la gran dificultad para el diagnóstico precoz y que el 80-85% de los casos se diagnostican en estadios avanzados.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), cada año, en el mundo, se diagnostica cáncer de ovario a casi 250.000 mujeres y mueren 140.000 mujeres por esta causa.

Sí. Las mujeres deben concienciarse de que es un cáncer muy difícil de diagnosticar porque, en etapas precoces, a veces, en las pruebas de imagen da falsos negativos, es decir, parece que está todo bien y no lo está y, además, en ciertos tipos de cáncer es de aparición muy rápida. Es decir, igual el cáncer de mama va más lento y de año a año que hacemos la revisión nos da tiempo a diagnosticarlo en etapas precoces, en el caso del cáncer de ovario a veces no es posible. Pero, aun así, nuestra recomendación es que todas las mujeres se hagan una revisión ginecológica anual.

¿Sólo una?

Sí, con una es suficiente porque, aunque no podemos poner la mano en el fuego nunca al 100% de que no vaya un cáncer de ovario muy agresivo y muy rápido, que sería muy mala suerte que, por suerte, es muy infrecuente, a veces podemos ver los tumores que se llaman “border line”, es decir, cánceres que, si evolucionan en el tiempo son agresivos y no tienen solución y sin embargo si son “border line”, te quitan el ovario y se resuleve el problema para siempre.

¿Es cierto que afecta más a las mujeres de países desarrollados que a las de países en vías de desarrollo?

La tasa de incidencia es alta en los países industrializados del norte y este de Europa, así como en Estados Unidos. Entre los países desarrollados, sólo Japón muestra una tasa de incidencia excepcionalmente baja. También se observan bajas tasas de incidencia en África y Asia. Pero esto es claramente porque en los países industrializados las mujeres viven más años y este cáncer se da más entre las mujeres mayores. En los países del Tercer Mundo las mujeres no desarrollan tanto la enfermedad porque su vida media es más corta, está en torno a los 50 años.

Entonces, ¿es cierto que el riesgo aumenta con la edad?

Sí, con la máxima incidencia entre los 50 y 75 años, mientras que la mitad de todos los cánceres de ovario se encuentran en mujeres de 63 años o más.

Sin embargo, en la web de la American Cancer Society, dicen que "es un tumor benigno que por lo general afecta a mujeres en edad de procreación (desde jóvenes adolescentes hasta los 49 años)". Qué lío, doctora.

Porque los tumores benignos mas frecuentes se dan en mujeres premenopáusicas. Hay un pequeño porcentaje de tumores malignos de células germinales que son mas frecuentes en mujeres menores de 40 años

¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos conocer?

Sobre todo, tener antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama y colon.

He leído que alrededor del 20% de los cánceres de ovario son hereditarios.

Sobre todo, si tienes la mutación BRCA 1 o 2

El hecho de haber sido madre, ¿protege contra el cáncer de ovario?

Sí, sí protege.

También se habla de que hay otros factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir cáncer de ovario, como haber tenido la primera menstruación a edad temprana o una menopausia tardía, haber tenido quistes ováricos o endometriosis, haber seguido ciertos tratamientos de fertilidad…

No hay datos concluyentes de ninguno de esos factores

Tomar la píldora, ¿ayuda a prevenir este cáncer?

Sí, puede ayudar porque el riesgo de padecer cáncer de ovario disminuye en aquellas mujeres que han empleado anticonceptivos orales.

Sobre los anticonceptivos hay muchas fake news circulando en las redes sociales…

Sí, hace un tiempo hubo mucha polémica porque algunas influencers muy jóvenes y que no sabían nada de medicina dijeron que los anticonceptivos eran malos y que producían cáncer, y esto es totalmente falso. Los anovulatorios lo que hacen es que dejan los ovarios en reposo y entonces hay menos posibilidades de cáncer de ovario, es decir que tomar la píldora, para esto, concretamente no es malo en absoluto sino todo lo contrario.

Parece que los síntomas pasan desapercibidos porque se confunden con gastritis, indigestión o "gases" y que, a medida que el tumor crece, pueden aparecer otros síntomas,como pérdida de apetito, sentirse muy llena a pesar de haber comido poco, pérdida de peso, diuresis frecuentes, diarrea o estreñimiento, y dolor abdominal o pélvico, hinchazón abdominal, cambios en la menstruación como un sangrar más de lo normal...

Todos estos síntomas son inespecíficos y la mayoría de las veces secundarios a procesos benignos.

Vamos a suponer que una mujer que no es hipocondríaca y se nota esos síntomas. Mejor que no deje para mañana el pedir cita con el médico ¿no?

Por supuesto. Si se nota hinchazón abdominal o desarreglos con la regla o digestiones pesadas, lo mas seguro es que no tenga un cáncer de ovario, que es lo más raro pero, a lo mejor, tiene una intolerancia a la lactosa o colon irritable y, desde luego, hay que ir al médico, claro.

Hablamos de ir al ginecólogo/a…

En la Seguridad Social al ginecólogo te tiene que derivar el médico de familia. Y los que tenemos la suerte de tener sociedad privada, podemos pedir la cita directamente. Y la clave es la ecografía vaginal: es una prueba totalmente inocua, muyfácil de realizar, no tiene radiación y todos los ginecólogos tenemos ese aparato en la consulta, osea es una prueba súper sencilla.

