¿Fue Will Smith machista al pegar al que ofendió a su mujer? El debate tras la agresión en los Oscar

Si por algo va a ser recordada la gala de los Oscar de este año, es sin duda por el puñetazo que dio en directo Will Smith a Chris Rock, después de que este último hiciese una broma sobre el pelo -o más bien la ausencia de él- de su esposa, Jada Pinkett. La violenta reacción del ganador a mejor actor por El método Williams, que pidió disculpas al aceptar su premio poco después, ha suscitado un intenso debate en las redes sociales y son muchos los que opinan que estos actos perpetúan actitudes machistas y estereotipos ya desfasados sobre la masculinidad.

El primer debate ocurrió en la propia ceremonia de los Oscar. Todo transcurría con normalidad hasta que Chris Rock hizo una broma relativa a la alopecia que sufre Jada Pinkett como consecuencia de una enfermedad autoinmune sobre la que ella ha hablado abiertamente. "Jada, te quiero. No puedo esperar para ver la Teniente O'Neil 2", dijo el cómico.

Todo el público rio con el chiste, incluyendo el propio Will Smith, menos Pinkett. Unos segundos después se vio a Smith subiendo al escenario y propinando un derechazo a Chris Rock, sin mediar palabra. Ya desde su asiento, y mientras Chris Rock continuaba su presentación sin perder el humor, Smith le gritó: "¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!".

Unos momentos después del puñetazo, mientras Chris Rock seguía en el escenario, Jada Pinkett y Denzel Washington tranquilizaban a Will Smith.

Con un público completamente atónito y millones de personas viendo el espectáculo desde sus casas, los organizadores no sabían qué hacer para volver a encarrilar la gala. Según ha informado The Wall Street Journal, incluso se plantearon seriamente sacar a Will Smith del recinto.

Sin embargo, el periódico estadounidense afirma que no lo hicieron porque quedaba poco para que se anunciase el ganador a mejor actor, donde estaba nominado. En esos momentos de incertidumbre varias personas como Denzel Washington y la propia Jada Pinkett tranquilizaron a Smith.

Al rato, Will Smith subía al escenario para aceptar su Oscar y, entre lágrimas, aprovechó para pedir disculpas por su comportamiento. Sin embargo, horas más tarde reapareció en la fiesta que organiza Vanity Fair con una actitud casi triunfalista y muy diferente al arrepentimiento mostrado en la gala. Smith entró en la celebración entre aplausos y ovaciones de los asistentes, y The Wasington Post cuenta que incluso se fue donde el DJ y pinchó unos temas.

Mientras él bailaba con otras estrellas de Hollywood, la Academia debatía cómo abordar esta situación histórica y ya ha anunciado que "condena" lo ocurrido y ha "abierto una investigación formal". Por su parte, parece que Chris Rock no presentará cargos contra el actor por agresión.

Pero, lejos de acabarse ahí el asunto, la polémica sigue en pleno apogeo. ¿Se pasó Chris Rock al bromear sobre la apariencia que tiene Jada Pinkett a consecuencia de una enfermedad? ¿Está justificada esta agresión por parte de Will Smith para defender a su mujer? ¿Alguien se ha molestado en preguntar a la propia Pinkett por su opinión en todo este terremoto mediático del que ella es protagonista, pero en el que no ha participado?

¿Fue machista Will Smith?

Y por último, una de las cuestiones que más se han planteado en las redes sociales: ¿Fue machista la actitud de Will Smith?

"Lo de Will Smith no es simplemente “un momento incómodo” es violencia y machismo. No se debe banalizar. Asume que Jada Pinkett no es un sujeto con capacidad de decidir si responder (o no) y cómo a una broma sobre ella, sino una posesión suya a la que él debe “defender”", se podía leer entre los miles de comentarios de Twitter.

Antes de opinar, la psicóloga Beatriz Durán recuerda que no todo "es blanco o negro, hay cosas que pueden ser grises" y subraya que "su reacción no es justificable, porque la violencia nunca se justifica". Partiendo de esa base, Durán considera que "no toda la verbalización que ha hecho Will Smith tiene que ser ajustada a una reacción machista".

"No sabemos cómo es su funcionamiento interno. Posiblemente Will Smith sea una persona muy respetuosa en la pareja. Se ríe del chiste, pero cuando ve que a su compañera que no le hace gracia, le acompaña y hace ver que no le gusta", explica a MagasIN.

El problema para Durán, especialista en prevención de la violencia, es que su primera reacción "fue desproporcionada". "La segunda parte creo que es la que está bien. Decir: 'No, este no es un momento de mofa, no me gusta'. También tenemos que entender, aunque no lo justifico, que él se ha reído y posiblemente haya reaccionado así por un sentimiento de culpa de decir: 'A ella no le hace gracia, está pasándolo mal. ¿Qué hago?'. Y no filtró".

Fernando Pena, director del Centro de Psicología Calma al Mar, afirma que "el machismo es defender la superioridad del hombre sobre la mujer. En este caso, es una conjetura sin fundamento alguno el asumir que Will Smith piensa que Jada Pinkett es una persona inferior a él, o que no es una persona con capacidad para decidir".

"A nivel psicológico, lo único que tenemos una prueba clara es que el actor no ha sabido manejar sus emociones" Fernando Pena, psicólogo

"Tampoco tenemos información que nos haga pensar que Will Smith piensa que su mujer sea una posesión suya. Es posible que el actor llevase a cabo exactamente el mismo comportamiento si alguien ofende a un buen amigo suyo, a si se mete con sus padres, o si alguien hace una broma de mal gusto sobre alguno de sus tres hijos Jaden, Willow o Trey", declara.

Al igual que Durán, el también presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) sostiene que "ningún comportamiento que emplee la violencia física contra otra persona es justificable" y la de Will Smith "es una reacción totalmente reprochable". No obstante, añade que "a nivel psicológico, de lo único que tenemos una prueba clara es que el actor no ha sabido manejar sus emociones de una manera correcta, y esto es lo que le ha llevado a ser violento en esa situación".

Al otro de lado de la balanza se encuentra la agente de igualdad, Emilia Escudero, que opina que esta situación "refleja muy bien una actitud de masculinidad tóxica".

Will Smith disculpándose, mientras recoge el Oscar a mejor actor. Reuters

"Es como: reacciono y mi respuesta es la violencia. Además, ni siquiera dejo que mi mujer se defienda, porque ella tiene voz e hizo su gesto. ¿No? A lo mejor a la salida podría haber hecho un comunicado o haber escrito en las redes. Pero yo creo que no era la respuesta".

Un acto por 'amor'

Más allá de la propia agresión, uno de los momentos más cuestionados fue justamente durante el discurso de Will Smith cuando, después de disculparse, dijo que "el amor te hace hacer cosas locas".

"Me recuerda mucho a otras excusas, como las que se usan en la violencia de género. Aquí que quede claro que no sugiero que él vaya a ser violento con su mujer ni nada, pero sí que me recuerda a utilizar el amor como excusa para la violencia. Entonces, ya no sé si el término es machista, pero sí que es una expresión de un género masculino mal entendido", explica Emilia Escudero.

"El amor no te hace hacer cosas peligrosas. Esa frase es lo peligroso" Beatriz Durán, psicóloga especialista en prevención de la violencia

Además, Escudero apunta que Will Smith "ni siquiera le pide perdón a la mujer". "Ojo, pide perdón a la Academia pero no a sy mujer por haberle puesto en esa situación".

Beatriz Durán añade que esa frase "es un mito del amor romántico" y "eso es lo peligroso". "El amor no te hace hacer cosas peligrosas. El amor lo que te hace es en este caso, no preguntarle a ella: Oye, ¿quieres que salga a defenderte? ¿Cómo estás? Eso es lo que te hace el amor. No te deja tomar esas decisiones porque quieres proteger a la persona, pero hacer cosas locas no, porque entonces estamos entrando en el discurso de que el amor duele, el amor es sufrir... Y eso no".

"Y yo insisto, no le justifico, pero entiendo que él estaba desbordado, se le venía mucho encima. Lo mismo luego tuvo una conversación con su mujer, no sabía cómo salir del paso y dijo eso por decir, porque es un tópico. Pero sea como sea, es un mito del amor romántico que sigue estando perpetuado en la sociedad", asevera.

Jada Pinkett y Will Smith en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala de los Oscar. Reuters

Lo mismo opina Fernando Pena, que insiste en que "los comportamientos agresivos y violentos no deben de tener ninguna justificación".

"El amor por otra persona no justifica ser violento ni agredir físicamente a otra. Llevar a cabo comportamientos violentos llegando a pegar a otro es más bien una carencia en la gestión de las propias emociones. Es un símbolo de falta de manejo emocional. Las personas que por sentirse ofendidas reaccionan con violencia física hacia otras deben hacerse conscientes de que no pueden seguir manejando la frustración de esa manera".

"No somos jueces"

Por eso, Pena resalta la importancia que tiene la gestión emocional "en todos los momentos de nuestra vida", mientras que Durán recalca que "no hay que normalizar la violencia".

Finalmente, en estos tiempos en los que se usan las redes sociales como armas arrojadizas para atacar a los protagonistas de estas polémicas y marcarles para siempre como héroes o villanos, Beatriz Durán recuerda dos cosas muy importantes: "Tenemos que entender que no todos reaccionamos igual y no debemos creer que todos somos jueces. A lo mejor no hay tanto juez en la sociedad y tenemos también que aprender un poco".

"Es decir, yo, especialista en violencia, no puedo ser un juez de esa situación porque me falta información. Entonces, es muy fácil decir algo en una red social y muy fácil ser un juez social, pero hay que saber de lo que se está hablando. No sabemos el caso, la situación. No podemos generalizar una conducta, que una persona sea de una manera, por una conducta determinada. Eso no puede ser", concluye.

