La ilustradora Pedrita Parker: "Se nos exige ser mujeres, esposas, hijas y madres perfectas"

Estefi Martínez, más conocida por su personaje Pedrita Parker, terminó creando una marca alrededor de este dibujo tan poderoso y reivindicativo. Desde Málaga, diseña cada una de sus viñetas y las plasma en millones de productos. La mayoría de los mensajes que transmite con ellas visibiliza situaciones diarias que viven todas las mujeres del planeta.

Con la ilustración que abre este artículo, Martínez cuenta que quiere demostrar "la sororidad en nuestra sociedad, que las mujeres nos apoyemos las unas en las otras para lograr nuestros objetivos". Y añade: "Creo que es importante visibilizar que, aunque somos todas distintas y nuestra situación y circunstancias puedan ser diferentes, debemos respetarnos y unir nuestras fuerzas en lugar de enfrentarnos".

¿Cómo de poderosa puede ser la ilustración en la lucha por la igualdad?

Es un medio poderoso porque es en cierto modo llamativo y se nos queda "grabado" fácilmente en el cerebro, así que con pocas palabras o incluso sin palabras, puede lanzar un mensaje muy potente que cala hondo.



Ilustración Pedrita Parker

¿Por qué eligió el camino de la ilustración?

Soy ilustradora autodidacta, pero bueno, también soy escritora, autora, empresaria... De hecho, estudié periodismo, que tiene mucho sentido. Al final la ilustración es simplemente un medio que empleo como cualquier otro para comunicar y contar historias: informar, visibilizar temáticas y abrir un debate en torno a ellas.



¿En qué está trabajando ahora?



Pues en breve inauguro mi primera exposición en solitario: una retrospectiva de toda mi carrera en Málaga el día 10 de marzo en el MVA dentro del MaF y se mantiene durante todo el Festival de Cine de Málaga. Ese mismo día lanzo mi primer podcast: Saca el talento que llevas dentro, que podrá escucharse en la plataforma Podimo.

En abril estaré dando una charla en el Guggenheim de Bilbao y ese mismo mes saldrá también mi quinto libro y mi primer libro autoeditado, que se llamará Créatelo. ¡2022 está siendo muy emocionante!



¿Se ha encontrado alguna dificultad u obstáculo a lo largo de su carrera por ser mujer?

No me he encontrado ningún obstáculo, aunque sí algunos comentarios machistas en el camino. Pero al margen de eso, he tenido las dificultades que se encuentra cualquier mujer que quiere emprender: que no es fácil, es una carrera de obstáculos donde todo son caras raras incluso por parte de otras mujeres que no entienden lo que haces o que hayas elegido otra opción diferente a la suya.

Sí que he tenido un compañero feminista que es mi socio, mi pareja y el padre de mi hijo, Me ha apoyado siempre en todas mis iniciativas y sé que hasta hubiera sido capaz de renunciar a su carrera profesional por mí y mis proyectos. Lo que me sorprende, es que precisamente el caso de mi pareja aún hoy día represente a una minoría de hombres y que hayamos normalizado que sea al revés, que seamos las mujeres las que tenemos que renunciar, las que tenemos que cuidar y las que tengamos que hacer las tareas en casa por norma general.

"Hemos normalizado que seamos las mujeres las que tenemos que renunciar, cuidar y hacer las tareas en casa"

Y, además, se nos exige a la vez ser mujeres perfectas, esposas perfectas, hijas perfectas, madres perfectas y, por supuesto, tener una carrera profesional de éxito. Todo eso intentando mantener nuestra salud mental a flote. Es duro, es muy duro. Necesitamos que esto cambie.



¿Ha sentido el techo de cristal o dificultad para conciliar vida familiar y profesional?

Al final ser autónoma tiene alguna ventaja, que la flexibilidad horaria me permite pasar más tiempo con mi hijo. Además, he tenido un compañero que entiende que somos iguales en el reparto de tareas en casa, en el trabajo y que al ser también autónomo y trabajar en la misma empresa, se nos hace más fácil el coordinar los tiempos con el peque. Pero soy consciente de que soy un caso muy aislado y he de decir que ni aún en mi caso es fácil.

En este sentido, tenemos la suerte de que, como todos los españoles, tenemos cuatro abuelos salvavidas que nos echan una mano para que podamos conciliar. Si no, esto sería imposible.

¿Estima que hemos avanzado en algo en los últimos años?

Hemos avanzado mucho, claro que sí. Pero queda muchísimo por reivindicar, como el reparto igualitario de tareas en casa, el no tener que renunciar a nuestra carrera laboral para cuidar bien, sea a nuestros hijos o a nuestros padres y, por supuesto, la igualdad salarial, por mencionar algunos temas. Por supuesto que aún queda mucho que reivindicar y muchas cosas que visibilizar.

"Confío en que estamos educando a las nuevas generaciones con una perspectiva de género"

¿Qué consejos le darías a las mujeres del futuro y a las niñas de hoy?

Creo y confío en que estamos educando a las nuevas generaciones con una perspectiva de género e igualdad, ya completamente distinta a la nuestra. Pero les diría que nunca permitan que nadie les diga que eso no lo pueden hacer o que eso no es para chicas.

Si lo quieren hacer, si les gusta, sea lo que sea, que lo hagan. Y si nadie lo ha hecho antes, que sean las primeras e inspiren a las demás. Les diría que sean valientes, que se apoyen en otras chicas y que confíen en ellas siempre.

¿Qué reivindicarás este 8 de marzo?

Este 8 de marzo concretamente no sé si podré sumarme a alguna reivindicación por calendario de trabajo, ya que esa semana estaré interviniendo en mi exposición, pero sinceramente, agradezco que se visibilice nuestro trabajo en esta época, que se nos llame y se nos convoque. Pero el 8 de marzo debe ser todos los días del año.

Por eso, siempre pienso que ojalá este sea el último año que se celebra, porque no tener que celebrarlo más significaría que ya no tenemos nada que reivindicar. Ojalá conseguir eso.



