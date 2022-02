El 'smiley' cumple medio siglo con una exclusiva edición de coleccionista

La carita sonriente de Smiley celebra su 50 aniversario y, para celebrarlo la editorial Assouline lanza un libro 'Take the time to smile', que recoge 5 décadas de buenas noticias. Su mensaje, simple y lleno de positividad, nos habla de un arma poderosísma en términos de felicidad: la sonrisa.

El volumen invita a los lectores a viajar a través de los hitos sociales, culturales, políticos y de moda de Smiley, ymuestra cómo el ícono internacional del optimismo ha sido adoptado por artistas, movimientos sociales y diseñadores, con la esperanza de inspirar a otras personas, mientras se toman tiempo para sonreír.

Carolina Herrera para Smiley.

Cómo surgió smiley

En 1971, Franklin Loufrani, periodista de France Soir,decidió llamar la atención sobre las noticias positivas que publicaba con este grafismo. Con el tiempo, se ha convertido en todo un movimiento, que ha dado forma a la manera en que compartimos y expresamos la felicidad. De hecho, la carita sonriente ha dado forma a generaciones musicales, movimientos sociales y toda una cultura popular que se ha expresado en emoticonos, camisetas y hasta balones de baloncesto.

Happy Plugs para Smiley.

50 marcas y Colette

Para este aniversario, Smiley además, ha lanzado una exclusiva edición de coleccionista que incluye colaboraciones con más de 50 marcas internacionales de moda, diseño y belleza.

Sarah Andelman, cofundadora de la tienda parisina Colette, ha recibido el encargo de seleccionar las 50 piezas de las marcas, que formarán la edición de coleccionista, disponible durante este año.

Havaianas para Smiley.

Estas obras de arte también se exhibirán en las principales capitales de todo el mundo, como parte de un maniesto de arte callejero para difundir la positividad. Esta gama de productos de diferentes categorías incluye moda y accesorios de Raf Simons, Palm Angels, Moschino y Lee Jeans; marcas relacionadas con el deporte como Champion, Reebok, Market, Eastpak, New Era; o 212 de Carolina Herrera y Ciate en la edición de belleza.

Sandro para Smiley.

Las icónicas marcas de playa Havaianas y Vilebrequin brindan un guiño al cálido resplandor del sol de Smiley, mientras que Happy Plugs y Casetify rendirán homenaje a la herencia de Smiley en música y tecnología. Finalmente, The Skateroom, Yellowpop y Seletti garantizarán una gama de productos de diseño para el hogar.

La edición de coleccionista se exhibirá y venderá como parte de las adquisiciones de Smiley en algunas de las tiendas y cadenas más influyentes del mundo.

