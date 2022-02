La ginecóloga Jen Gunter: "Hablar de tu menopausia en la sociedad patriarcal es un acto feminista"

La ginecóloga y columnista sobre salud y mujer de The New York Times, Jen Gunter, autora de Manifiesto por la menopausia (Libros Cúpula), explica en una entrevista con Efe que las mujeres deben hablar más en alto de esa fase de su vida y exigir información fidedigna sobre lo que está pasando a su cuerpo.

"La visión negativa de la menopausia, la concepción de la menopausia como una enfermedad, es una construcción del patriarcado que rige en las sociedades occidentales como la nuestra, en las que los hombres deciden qué encuentran o no aceptable o deseable. Ellos se hacen más exquisitos con la edad y nosotras simplemente viejas", denuncia Gunter.

La también autora de La Biblia de la vagina reivindica vivir una "menopausia feminista", que para ella pasa por "no sentirte aludida por nada que el patriarcado tenga que decir sobre ti, como que no eres tan guapa o ya no tienes valor solo porque ellos han impuesto esa métrica para la mujer".

La ginecóloga y obstetra lamenta que las mujeres estén tan poco informadas sobre lo que van a vivir en su propio cuerpo. "Merecemos datos fidedignos y menos mitos y leyendas", apunta. "Durante demasiado tiempo las mujeres han aceptado que lo que medía su valor en la sociedad era lo que pensaban los hombres, hasta el punto que muchas mujeres heterosexuales han vivido la presión social de que su vida solo tenía sentido con un hombre al lado", apunta.

Sobre el hecho de que ha habido quienes a lo largo de los años han llamado "histéricas" a las mujeres con la menopausia, Gunter opina que nadie debería soportar insultos o menosprecios porque eso es "violencia emocional".

"Nadie tiene que decidir lo que vales, solo tú", apunta Gunter, quien añade lo paradójico de que puedan surgir inseguridades por la presión social en una edad en que la mujer alcanza su plenitud de conocimientos y consigue más metas personales de toda su vida.

"Cuando la sociedad patriarcal nos cuenta la historia de la menopausia, nos narra un relato de juventud perdida, fragilidad y pérdida de relevancia. La historia que debéis recordar es la de vuestra valía, capacidad de decisión y voz propia", defiende.

Menopausia positiva

Más allá, destaca todo lo "positivo" que la menopausia trae consigo: "Para empezar no tienes que preocuparte por tener la regla, por el periodo premenstrual, por que te venga la regla en vacaciones e ir cargada de tampones, ni debes tener miedo nunca más a quedarte embarazada".

Y añade: "Además, sobre los dolores de cabeza, no es que tu cerebro se oxide por falta de estrógeno, es que se contrae porque unas partes del cerebro están creciendo. Muchas mujeres hablan sobre la claridad mental que sienten cuando culmina su proceso de menopausia. Tu cerebro mejora su funcionamiento", cuenta.

Preguntada sobre si cree que habría más investigación médica y recursos farmacéuticos si la menopausia ocurriera a los hombres, Gunter lo ve "obvio".

"Durante mucho tiempo la medicina y la investigación han sido cosa de hombres, y por eso se ha estudiado menos la afectación sobre la mujer de medicamentos y otros recursos para la salud", lamenta la ginecóloga y obstetra.

"Las mujeres quieren más información sobre la menopausia y ese conocimiento puede reducir el sufrimiento. Saber lo que sucede en tu cuerpo, así como que no eres la única en sentir lo que estás sintiendo constituye una poderosa medicina", defiende.

Y añade: "La información objetiva empodera a las mujeres para que puedan tomar decisiones de salud que les funcionen; no puedes ser una paciente informada con datos inexactos. Entender cómo funciona el propio cuerpo no debería requerir un acto de feminismo, pero así es. Y parece ser que no hay mayor acto de feminismo que hablar de un cuerpo menopáusico en la sociedad patriarcal".

