Judit Català: "Las personas con éxito tienen hábitos y habilidades que no se enseñan en el colegio"

A veces miramos con un poco, y hasta un mucho, de envidia a esas personas que triunfan en aquello que se proponen, mientras para ti se hace tan cuesta arriba. Nos preguntamos qué tiene esa gente para alcanzar el éxito que nosotros nos falta. Y luego, puede que incluso nos sintamos algo culpables por sentir esa pelusa. Judit Catalá (Barcelona, 1986), empresaria, influencer y experta en como lograr el éxito, comienza por “puntualizar que no hay nada malo en fijarse en las personas que han alcanzado aquello que deseamos”. Lo único que hay que hacer es cambiar el chip, para “verlos con admiración y no con envidia. Cuando cambiamos la mirada hacia ellos, eso nos permite ver qué acciones están haciendo que nosotros no estamos llevando a cabo y modelar nuestro camino”.

Ése sería uno de los primeros consejos para triunfar en la vida de alguien que sabe de lo que habla. No en vano, además de ser CEO de XL Yourself, un grupo empresarial donde tiene diferentes proyectos, como la Agencia XL, una empresa de marketing digital que ayuda a las marcas a posicionarse como líderes en el mercado, y los cursos de formación “para ayudar a empresarios a escalar sus negocios con éxito”, aclara.

Por sus trabajos, Catalá, que se presenta como mamá reciente de Luca y apasionada de su trabajo, se ha relacionado con gente de mucho éxito, desde CEOs de grandes empresas de Silicon Valley a destacados directivos empresariales españoles. “Me encanta hablar con personas de todo tipo para aprender de ellas”, asegura. Y puntualiza que al preguntar a esas personas triunfadoras cómo era su día a día, “me di cuenta de que hacían cosas diferentes, empecé a anotarlo todo en libretas y años más tarde creé un entrenamiento online en forma de curso”.

Conferenciante habitual en congresos de negocios y marketing en España y Latinoamérica, sin embargo, señala que “todavía me parece raro que haya empresas que me consideren una influencer y me contraten como eso”. Aunque ella se considera tan solo “una empresaria que usa las redes sociales como plataforma de marketing”, lo cierto es que Catalá tiene ya más de 400.000 seguidores en las redes sociales y cuenta con el Botón de Plata en YouTube, o sea, más de 100.000 suscriptores. En su caso, más de 200.000, y reconoce sin pudor que aunque suene “un poco pedante decirlo, sé que conseguiremos el Botón de Oro”.

Cuando la editora Alba Adell Carmona, de Penguin Random House, le propuso escribir un libro, Catalá lo tuvo claro: “Pensé que sería fantástico que todo el mundo tuviese la oportunidad de conocer estas habilidades y de ahí nació Entrena tu éxito”. El libro, que se publica el 24 de febrero, es un resumen de sus cursos por los que han pasado más de 2.500 alumnos, además de los más de 200.000 emprendedores y empresarios que han asistido a sus formaciones online gratuitas.

En su manual, Catalá, propone dedicar 20 minutos diarios durante un mes a entrenar con el objetivo de aprender 30 competencias con las que acelerar el camino hacia el éxito. Además de esas habilidades, la joven empresaria da una clave que considera imprescindible para triunfar en la vida: planificar con claridad y al detalle. Porque sin un GPS o un mapa cuesta mucho llegar dónde quieres y corres el riesgo de perderte en el camino. Hablamos con ella de cómo orientarte para enfocarte hacia el éxito.



Para abrir el melón sin dilación, ¿qué diferencia a las personas con éxito de las que no lo tienen?

Las personas de éxito se comportan de un modo diferente a lo que podríamos decir la media de la población. Tienen hábitos, y han adquirido habilidades que no se enseñan en el colegio, ni en muchas de las universidades a las que vamos. Estas habilidades que les hacen diferentes son las que trato de enseñar en el libro para que todo el mundo empiece a incorporarlas a su rutina diaria.



¿Cómo y por qué decidiste escribir Entrena tu éxito?

Me encanta hablar con personas de todo tipo para aprender de ellas, y a lo largo de los últimos trece años desde que empecé mi primer negocio he tenido la suerte de poder hablar con personas consideradas de mucho éxito. Desde CEOs de grandes empresas de Silicon Valley, mentores empresariales, etc. Al preguntarles cómo era su día a día me di cuenta de que hacían cosas diferentes, empecé a anotarlo todo en libretas y años más tarde creé un entrenamiento online en forma de curso. Cuando Alba, de Penguin Random House, me contactó para escribir el libro, pensé que sería fantástico que todo el mundo tuviese la oportunidad de conocer estas habilidades y de ahí nació Entrena tu éxito.



"Los padres quieren que sus hijos varones sean futbolistas o médicos… de las niñas no se espera demasiado"

¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos en nuestra búsqueda de éxito?

Solo querer éxito, te lleva inevitablemente a no alcanzarlo. Voy a explicarlo mejor porque si no parece un contrasentido. En el camino hacia tu éxito personal hay muchos retos que debes estar dispuesto a superar, mucha incomodidad, mucho crecimiento… Pero si solo quieres la parte bonita de la historia, vas a abandonar a la primera de cambio porque las cosas no estarán saliendo como tú imaginabas. La mejor forma de afrontar la vida es viendo los retos como regalos para nuestro crecimiento.

Todo llega por algo y, para tener éxito, debes ir pasando pantallas como en los videojuegos, cada vez se ponen más difíciles, pero también te hacen ser más hábil. Eso sí, no hay que confundir el dolor y la incomodidad con el sufrimiento. Cuando amas lo que haces, puedes sentir emociones incómodas cuando se te presentan retos, pero nunca será sufrimiento. Si hay sufrimiento, deberíamos revisar si esos objetivos que nos hemos marcado son suficientemente motivadores.



El camino hacia el éxito, ¿es diferente para las mujeres, en general, que para los hombres?

El camino hacia el éxito no es fácil para nadie, pero las mujeres tenemos varios añadidos que lo hacen todavía más retador en algunos casos. El primero es que desde que nacemos no se esperan grandes cosas de nosotras. Los padres quieren que sus hijos varones sean futbolistas, científicos, médicos… de las niñas no se espera demasiado. Puntualizo que esto está cambiando, pero hasta mi generación, los millennials, ha sido así. Por lo tanto, las mujeres de hoy hemos crecido sin demasiada ambición. Luego, en la edad adulta se espera de nosotras que tengamos hijos y nos hagamos cargo de ellos, que cuidemos de nuestros mayores, etc. Ese tiempo, que es maravilloso, si no es compartido con pareja, hermanos, etc., es tiempo de menos que tienes para avanzar hacia tu éxito, sobre todo el profesional.

Pero algo tendremos a favor…

Por supuesto, no todo es malo. Creo que el día que las mujeres creamos que podemos llegar a hacer grandes cosas, lo tendremos mucho más fácil ya que somos empáticas, resilientes y disciplinadas y esos son adjetivos que nos vienen muy bien a la hora de alcanzar el éxito.



Para triunfar, ¿es imprescindible planificar?

Antes hablábamos de lo importante que es tener un destino al que llegar, imagínate ahora la diferencia entre ir con un mapa o ir a ciegas. Ese mapa, ese GPS, es tu plan, el que acorta el tiempo que necesitas para llegar a tu destino. ¿Podrías ir sin un plano y llegar? Quizá sí, preguntando mucho por el camino, dando muchas vueltas y equivocándote. Pero lo mejor es planificar. Con cada hora que dedicas a la planificación, ganas diez.



¿Qué recomendaciones darías para planificar sin perdernos en el camino?

Hay tres habilidades básicas para planificar con éxito que enseño en el libro. Atrévete a soñar y a tener objetivos grandes. Baja a tierra esos sueños dando metas y tareas concretas que te acercan a estos. Y protege el tiempo que dedicas a la consecución de tus sueños. Es tiempo en el que no debes hacer nada más que lo que te habías propuesto y debe estar en tu agenda como cualquier otra tarea, o incluso por encima de cualquiera de ellas.



"La mejor forma de afrontar la vida es viendo los retos como regalos para nuestro crecimiento"

En tu libro, distingues las habilidades intrapersonales, de las interpersonales y de las profesionales. ¿Para qué nos sirve cada una y cuáles son las más demandadas en el mercado profesional actual?

Las habilidades intrapersonales son aquellas relacionadas con la mentalidad, con nuestra capacidad de planificar, también de enfrentarnos a los retos y de establecer rutinas que nos ayudan a tener una buena actitud en el día a día. Las interpersonales son aquellas que nos ayudan a relacionarnos mejor con otras personas, ya que para llegar a cumplir nuestros objetivos no podemos hacerlo solos.

En el mercado profesional actual creo que son las más valoradas porque funcionamos en equipo y este tiene que estar bien comunicado para remar en la misma dirección. Aunque, después de trece años como empresaria, he llegado a la conclusión de que las mejores habilidades que puedes esperar de una persona para tu equipo son las intrapersonales. Por último, las habilidades profesionales y financieras nos ayudan a generar dinero, que es la herramienta para seguir escalando hacia nuestros objetivos.

En tu libro, destacas la Metodología SMART, que consiste en crear metas inteligentes y bien definidas. ¿Cómo nos ayuda eso?

Está claro que si coges un coche y quieres llegar a un destino, primero de todo debes saber cuál es ese destino, si no darás vueltas y más vueltas gastando combustible, sin llegar a ningún lugar concreto, y hasta puede que te quedes tirado por el camino.

En nuestra vida sucede igual, si no tenemos claro dónde queremos llegar, nuestra energía se irá agotando por el camino y no llegaremos a ningún sitio. Por eso, establecer metas nos permite tener claro nuestro punto en el mapa, para poder poner luego el camino. La metodología SMART es perfecta para poder definir una meta bien formulada, ya que si no está bien enunciada y es demasiado genérica, no nos va a ayudar a trazar un plan para conseguirla. Por ejemplo, hay gente que dice que quiere ‘mucho dinero’, con esa definición será difícil que puedan crear un plan ya que no se entiende exactamente lo que quieren.



¿Y el método LEADer, que aplicas en tu empresa de marketing digital Agencia XL y en tus cursos?

Como influencer, a veces me contratan para algunas acciones de otras marcas y vi que estas no llegaban a todo su potencial. Se focalizaban solo en branding, en el posicionamiento de marca y su alcance, cuando con las mismas acciones planteadas de una forma más estratégica podrían estar captando leads, contactos de potenciales clientes, para añadirlos a sus embudos de ventas. Ahí es donde decidimos centrar la agencia en el método LEADer, para ayudar a las marcas a posicionarse en el mercado, a la vez que captan potenciales clientes. Se trata de aprovechar todo el potencial de una sola acción.



"Establecer metas nos permite tener claro nuestro punto en el mapa, para poder poner luego el camino"

¿Cómo de competitiva eres, contigo misma y con los demás?

Antes era muy competitiva conmigo misma, recuerdo que cuando salía a correr cada día quería hacer los 10 kilómetros en menos tiempo, era una obsesión ser mejor cada día. Hoy me he relajado un poco, disfruto mucho de las cosas por el simple placer de hacerlas y no tanto por el resultado que voy a conseguir. Sorprendentemente, haciéndolo así y poniendo todo mi amor en todo lo que hago, los resultados vienen todavía más rápido y en mayor cantidad. Con los demás nunca he sido competitiva, de hecho, me llevo muy bien con mi competencia y quedamos mucho para comer juntos y compartir experiencias.



Tienes ya el de Plata, ¿vas a por el Botón de Oro en YouTube?

Quizá queda un poco pedante decirlo, pero sé que conseguiremos el botón de Oro. Estoy convencida de ello, es solo cuestión de tiempo y seguir dando valor en nuestro canal de YouTube y pasándonoslo bien haciéndolo.



Y, por último, si solo pudieras dar un consejo a una muy buena amiga para tener éxito, ¿cuál sería?

Resiliencia. Caer, caemos todos de vez en cuando, y los retos se presentan constantemente, pero los que llegamos a conseguir aquello que nos proponemos tenemos la capacidad de superar esos retos e incluso salir reforzados de esas situaciones. ¿Sabes cuando los niños pegan un estirón de crecimiento después de haber estado enfermos con fiebre? Pues en el camino hacia nuestro éxito es igual, a veces hay que estar algo ‘malito’ para crecer. El truco está en no abandonar, sino en ir redirigiendo tu estrategia.

Sigue los temas que te interesan