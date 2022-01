Una planta en los escaparates que absorbe el CO2, la iniciativa de C&A para reducir las emisiones

De maniquí a planta. No cualquiera. Una de las que más CO2 absorbe, según la NASA. La Spathiphyllum aparece plantada en los escaparates de C&A, un gesto que nos enraíza con el planeta en el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 -que se celebra este viernes, 28 de enero-. La firma, no hace ecopostureo, detrás de estas macetas lidera la reducción de huella de carbono con el ejemplo. Sus tiendas y oficinas de España y Portugal ahora pueden presumir de ser neutras en carbono.

Las Spathiphyllums, plantas elegidas para sustituir los maniquíes son una de las que mejor purifican el aire y CO2. Un mensaje corto y directo, de que los pequeños cambios marcan la diferencia en la viciada dinámica que mueve la industria del vestir. La segunda industria más contaminante del planeta, solo por detrás de la del petróleo.

Bajo el claim “#Wearthechange”, retoñan pasos concretos de la firma para ser más sostenible: abrigos hechos con botellas de plástico reciclado, bañadores fabricados con materiales reutilizados y vaqueros hechos con tejido más sostenible que el tradicional. También compensan su huella. Recientemente y en colaboración con Life Terra han creado el Bosque C&A. Dos hectáreas que permiten la reducción de más de 250 toneladas de emisiones de CO2 en los próximos años.

Alternativas para reducir

Este Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 todos deberíamos tener en mente comprar de forma más sostenible apostando por comprar solo si realmente necesitamos, prendas de segunda mano, tejidos menos contaminantes, y ampliando la vida de lo comprado apostando por la calidad.

En Suecia ha surgido un concepto al que han llamado Köpskam, que se refiere a «la vergüenza de comprar ropa». Se trata de un movimiento que defiende y publicita la adquisición de prendas de segunda mano para intentar darles una segunda vida. Y en España aparecen nuevos modelos de negocio como Borrow, dedicados al alquiler de ropa.

Imagen de la colección vegana de H&M presentada en octubre.

Gracias al trabajo de movimientos como The Circular Project de Paloma García y la pasarela Circular Sustainable Fashion Week Madrid, hay más información sobre cómo se fabrica nuestra ropa y las repercusiones que tiene en nuestra sociedad y planeta. A diferencia de hace una década, actualmente, casi todo el mundo conoce el concepto de moda sostenible y su escalofriante huella ecológica.

Estamos en el inicio de la revolución de la moda. Nunca antes habíamos podido soñar con tener prendas hechas con flores, sudor, cactus, piña, setas, corcho, o algas.

Las marcas que crean la revolución de tejidos no son la gran masa. Por eso iniciativas como las de C&A o la reciente de H&M de lanzar una colección vegana totalmente aprobada por PETA, la organización de derechos de los animales People for Ethical Treatment of Animals son compromisos que cuentan.

