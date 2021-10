'¿Cuándo invitas a un chica a cenar, crees que te debe algo?': así lucha la policía escocesa contra el sexismo

Se han lanzado multitud de campañas en contra de la violencia machista, del acoso, centradas en la prevención o en las ayudas tras sufrir una agresión. Todas ellas tenían una cosa en común: estaban dirigidas a la mujer. Hasta ahora. Las redes sociales están revolucionadas en el mejor sentido de la palabra tras ver la campaña lanzada por la Policía de Escocia. En Don't Be That Guy (No seas ese tío) se pone el foco en las actitudes machistas realizadas por el hombre, y se les enseña qué cosas no deben hacer porque perpetúan la violencia misógina.

Las activistas feministas han aplaudido esta campaña policial que pide a los hombres que se miren primero a sí mismos cuando consideren cómo abordar la violencia contra las mujeres. Esta campaña incluye un video en el que varios hombres describen acciones que a menudo podrían ser para ellos habituales o naturales, pero que las mujeres pueden encontrar amenazantes o intimidantes. “La mayoría de los chicos no se miran al espejo y ven un problema. Pero nos está mirando a la cara. La violencia sexual comienza mucho antes de lo que piensas", dice el anuncio.

En él, los actores masculinos se dirigen al espectador directamente y explican cómo gestos, frases o actos pueden formar parte de un acoso o violencia sexista, desde cumplidos no deseados hasta llamar “muñeca” a una mujer. Este es un gran paso porque no solo se pone la mirada en el problema, sino que también se habla sin tapujos sobre aquellos actos que, aunque se realicen sin querer, son igual de dañinos que los realizados a propósito y están impregnados de una herencia patriarcal. "Una nueva campaña de la Policía de Escocia que tiene como objetivo reducir los delitos sexuales manteniendo conversaciones francas con los hombres", así las describen ellos mismos.

Most guys don’t look in the mirror & see a problem. But it’s staring us in the face. Sexual violence begins long before you think it does. #DontBeThatGuy pic.twitter.com/78B05S5lRk — Don't be That Guy (@ThatGuyScotland) October 13, 2021

Apelación directa

“¿Alguna vez le has llamado ‘muñeca’? ¿O le has silbado mientras caminaba por la calle? ¿Alguna vez te has quedado mirando a una mujer en el autobús? ¿Alguna vez le has dicho un piropo y te has preguntado por qué no te daba las gracias? ¿Alguna vez le has mandado un mensaje directo y se la has enseñado? ¿Alguna vez la has invitado a cenar y has sentido que ella te debe algo a cambio? ¿Alguna vez la has invitado a tres chupitos del tirón para ver si tú también te llevabas uno? Y luego, ¿qué? ¿Meterla en un taxi, borracha y después llevarla a tu casa?”. Estas son algunas de las preguntas que los actores lanzan a cámara en la campaña.

El objetivo es que el espectador se sienta identificado, que se vea reflejado en alguna de esas situaciones y que sea consciente de que esas actitudes que entienden como "normales", no lo son, sino que derivan en una violencia misógina.

Buena acogida

Aunque se podía esperar una respuesta negativa por parte de ciertos sectores masculinos, lo cierto es que estos anuncios están siendo muy bien recibidos. “Con demasiada frecuencia vemos la violencia contra las mujeres enmarcada como un problema que las mujeres deben resolver adaptando nuestros comportamientos para mantenernos a salvo. No solo es una tarea ineficaz, agotadora e imposible, sino que perpetúa creencias erróneas y dañinas de las que las víctimas tienen la culpa de lo que les sucede", afirmaba Andrea Simon, directora de la coalición End Violence Against Women.

“Necesitamos ver más fuerzas policiales y campañas gubernamentales que desafíen las actitudes y comportamientos de hombres y niños, para que la violencia contra las mujeres y las niñas ya no sea tolerada ni aceptada como una parte normal de nuestra vida diaria. Se trata de una cuestión de igualdad y de nuestros derechos fundamentales y, a menos que invirtamos en cambiar las actitudes y creencias profundamente arraigadas que sustentan la violencia contra las mujeres, nada cambiará", continuaba la activista de End Violence Against Women.

La campaña también ha sido respaldada por la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que calificó este anuncio de “poderoso e importante”. "Les pediría a todos los hombres que vean este vídeo, y luego animaría a sus hijos, padres, hermanos y amigos a hacer lo mismo", expresaba.

Un gran paso en la concienciación de los hombres, que deben entender que "la violencia sexual comienza mucho antes de lo que pensamos", tal y como dicen en esta espectacular y necesaria campaña.

Sigue los temas que te interesan