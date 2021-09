"En una mujer que triunfa hay el triple de esfuerzo": las claves del éxito en el liderazgo femenino

Noticias relacionadas Las 40 chicas de 16 años que quieren liderar España: así se preparan en una escuela de negocios

"Las mujeres han padecido más brechas porque tenemos trabajos más precarios, jornadas más reducidas... Y eso es lo que estamos llamados a reducir". Así ha comenzado Gloria Lomana la III Jornada de Mujeres y Liderazgo organizada por 50&50GL. En un evento que ha contado con la participación de más de 30 líderes empresariales, las mujeres han tomado el micrófono para "dar las claves y promover liderazgos inclusivos que incorporen al 100% del talento de la sociedad, a partir del empoderamiento femenino".

"Teníamos dos mundos separados, el de hombres y el de mujeres, y estamos trabajando para unirlos y tener un gran mundo violeta. Ojalá quepamos todos. Queremos trabajar en integrar y hacer un planeta mejor. Gracias a las mujeres por esa determinación y por seguir empoderando a las chicas imparables", ha afirmado Lomana, que se dirigía también a las Chicas Imparables, las jóvenes que forman parte del programa que busca a las mejores estudiantes para formar futuras líderes.

Personalidades como Carmen Alsina, Fátima Báñez, Belén Calcedo, Leire Pajín o Teresa Millán forman parte del Consejo Asesor de 50&50GL. Además de ellas, en esta III Jornada de Mujeres y Liderazgo también han participado: Sandra García-Sanjuán, fundadora y presidenta del grupo Starlite; Laura Ruiz de Galarreta, fundadora de WomenNow; Irene Cano, directora general de Facebook España y Portugal; o la presentadora, Ana Rosa Quintana.

Cada una ha analizado el papel de la mujer en los diferentes sectores de la sociedad y han dado sus consejos para conseguir un liderazgo femenino y de poder real.

Líderes políticas

En este sentido, la expresidenta de Ecuador, Rosalía Arteaga, ha destacado el enorme trabajo que las mujeres tienen que hacer para llegar a posiciones de liderazgo. "Detrás de una mujer que triunfa hay mucho esfuerzo, quizá el doble o el triple, porque hay más jornadas como el hecho de la maternidad".

Sin embargo, considera que no siempre hay que elegir entre la profesión y la familia, se pueden tener ambas. "Yo, por ejemplo, he tenido cuatro hijos y creo que hay que dedicar tiempo a la familia. A veces se cree que las mujeres que estamos en las instituciones la dejamos de lado, pero nada de eso. Creo que podemos tener todo, no hay que sacrificar".

La secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, ha lamentado que todavía se habla de "primeras mujeres". "Podremos hablar de igualdad cuando ya no las podamos contar. Nos falta un largo camino para poder hacerlo, pero yo estoy hoy aquí por lo que muchas mujeres lucharon antes que yo", ha asegurado.

Grynspan ha animado a las jóvenes a no dejar que "los límites que nos pone la sociedad nos definan" y ha contado que, si algo ha aprendido "es que la vida no es lineal". "Muchas veces yo he tenido que acomodarme a mi vida. Yo acepté ser viceministra de Finanzas y cuando mis hijos eran pequeños -tenía una hija de 3 años y otro recién nacido- renuncié a los dos años porque me di cuenta de que no podía llevar adelante todo, pero a lo que no renuncié fue a mis sueños", ha relatado.

"Con ese trabajo, con esa mirada enfocada también en nuestro propio proyecto de vida, llegué ser vicepresidenta. El hecho de que la vida no sea lineal no significa que tengamos que renunciar a nuestros sueños. Se requiere perseverancia, flexibilidad y siempre tener un proyecto de vida, no ser una hoja al viento en el que la vida nos pone donde quiere".

La mirada empática

Lomana ha moderado también un debate con seis "mujeres referentes generadoras de liderazgos inclusivos", que han compartido sus perspectivas sobre el liderazgo, centradas en la dirección de empresas internacionales. Las participantes han sido María Helena Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín; Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica; Patricia Cortizas, directora general de Mercadona; Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Europa; Laura Ros, directora general de Volkswagen España; y Marieta Jiménez, presidenta de Europa Merck Healthcare.

Beatriz Corredor ha roto el hielo asegurando que "nosotras tenemos empatía porque si queremos que realmente el futuro sea diferente a como es, lo tenemos que crear nosotras". La presidenta del Grupo Red Eléctrica ha destacado la necesidad de confiar en el talento femenino y, también, de adaptar la sociedad para luchar contra el cambio climático.

Pese a la situación que nos ha dejado la pandemia, Pilar López ha declarado ser optimista por la digitalización y el cambio que va a traer el futuro. "Los últimos 18 meses nos ha permitido avanzar cinco años", ha asegurado. "Es posible superar esta crisis tan tremenda que hemos pasado", ha añadido Marieta Jiménez.

En referencia a esa inevitable digitalización que ya se está produciendo, Laura Ros ha subrayado la importancia de que exista paridad en el sector, todavía con un "mayor peso masculino". "Nosotros ahora estamos contratando en ingeniería química e ingenieros de software, que es uno de los pilares de nuestra transformación. Me preocupa que en España, en química sí que hay muchas mujeres, pero en físicas e ingenierías, apenas una de cada nueve estudiantes son mujeres".

"Las empresas podemos poner todo nuestro interés en conseguir la paridad en la contratación, pero si de esas universidades no sale ese talento femenino que va a ser tan necesario, pues tenemos un cuello de botella", ha apuntado.

