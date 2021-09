La lucha de Claudia por su baja por duelo gestacional: "Es injusto medir el dolor de la pérdida según el día"

Claudia ya había sido madre antes de quedarse embarazada de su hijo Martín, pero antes de él nunca había podido abrazar a sus bebés. Había sufrido dos "muertes gestacionales". Su hijo Hugo, el segundo, murió en su vientre a las 17 semanas de gestación. Después del dolor físico y psicológico por perder a Hugo, de escuchar la terrible frase de "no hay latido", que ninguna madre espera oír nunca cuando sabe que tiene una vida dentro, de haberle parido sabiendo que nacería muerto... Claudia se encontró con que no tenía derecho a ningún tipo de permiso para superar la muerte de su hijo.

Para el sistema, ella y su marido debían volver al trabajo tras salir del hospital como si nada hubiera pasado.

"No me ofrecieron ningún tipo de ayuda, me la busqué yo por mi cuenta. Ahora mismo no hay un protocolo establecido a nivel nacional para todos los hospitales, y a mí no me ofrecieron nada", explica a MagasIN.

En España, cuando un bebé muere antes de los 180 días de gestación (seis meses), los padres no tienen derecho a ningún tipo de baja. En caso de que supere esos 180 días, las madres pueden disfrutar de la baja por maternidad íntegra como si su hijo hubiera nacido vivo.

"Si tú no dices nada no hay un protocolo automático como cuando das a luz, que se pone en marcha la cadena de la baja por maternidad etcétera. En este caso tienes que ir a tu médico de cabecera y contar lo que ha pasado. Es decisión suya que quiera darte una baja por enfermedad común, como si hubieras tenido una gripe o un proceso inflamatorio", critica.

A ella le dieron una baja de una semana por enfermedad común. Después de eso, también se puede pedir una baja por depresión pero, tal y como apunta Claudia, "esto no es una depresión, es algo totalmente distinto. Es un duelo que puede derivar o no en depresión".

Petición en Change.org

Por esa razón, Claudia Gómez inició hace unos meses una petición en Change.org para que se establezca en España un permiso por duelo gestacional y tener así un tiempo para superar la pérdida. Nueva Zelanda aprobó recientemente un permiso similar, siendo un país pionero en esta materia.

Para Claudia, este permiso supondría también un reconocimiento al dolor que supone perder a un hijo, aunque éste todavía no haya nacido. "Es muy injusto medir algo tan intangible como es el dolor de perder a un bebé en el embarazo, por días. Si tu embarazo llega a los 170 días no te corresponde ningún permiso, pero si llega a los 181, sí".

Para muchos la muerte de ese bebé es simplemente un "aborto", una palabra que, tal y como cuenta Claudia, "no cubre la magnitud de la situación". "Cada uno tiene unas circunstancias. En mi caso, por ejemplo, me había costado muchísimo lograr ese embarazo. Había tenido una perdida anterior, una fecundación in vitro... Un montón de historias. Entonces te ves completamente vendida y como que eres invisible".

Inclusión de los padres

En su petición, que ya ha logrado más de 35.000 firmas, solicita también que este permiso incluya a los padres o parejas no gestantes, ya que actualmente solo tienen derecho a la baja de paternidad en caso de que el niño naciese con vida. Para Claudia es clave que cuenten también con este permiso para apoyar a la madre y, por supuesto, para que puedan vivir con más calma el duelo.

"Hoy por hoy el padre cuenta cero, a no ser que el embarazo ha llegado a término y ese niño nazca con vida. Pero es que si para nosotras hablamos de una baja por enfermedad común... Mi marido es que ni se llegó a plantear el decirle al médico de cabecera: 'Oye, nos ha pasado esto y necesito acompañar a mi mujer en estos momentos'. La "medio suerte" que tuvimos es que nos tocó en Navidad, entonces él tenía vacaciones. Pero si no, cero patatero. Igual que tienen un permiso de paternidad cuando el bebé está en casa, deberían tenerlo cuando no porque se les necesita y también ellos tienen su proceso de duelo".

La repercusión de su petición en Change.org y la necesidad cada vez mayor de que estos temas dejen de ser un tabú, han hecho que el Ministerio de Igualdad haya atendido su petición de reunirse para hablar de estos permisos. Todo ello a través del Instituto de las Mujeres, que lleva unos meses manteniendo encuentros con distintas formaciones para abordar las reformas de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo.

"Quieren incluir esta propuesta dentro de esa reforma y nosotros les hemos pedido una entrevista para hablar más en detenimiento", cuenta Claudia, que espera poder reunirse en septiembre u octubre.

Sigue los temas que te interesan