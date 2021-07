Patricia Sornosa: "Los cómicos que van de progres y canallitas son los abusones de la clase"

Patricia Sornosa (Valencia, 1977) empezó en la comedia casi por casualidad. A sus 25 años formaba parte de un grupo amateur de teatro en Manises, su pueblo. Lejos de ser un hobby pasajero, encontró en este espacio un lugar donde dejarse llevar entre obras de teatro clásico y muchas horas de ensayo. En pleno esplendor del Club de la Comedia decidieron crear una noche dedicada a los monólogos, y es ahí donde Sornosa creó su propia pieza, con la que se enamoró por completo del mundo del humor. "Encontré en la comedia un modo de expresión, me satisfacía mucho", cuenta durante nuestra entrevista.

Unos años más tarde, la cómica tiene su propio show, Desaparezca Aquí, donde aborda distintos temas con perspectiva feminista. A Patricia no le da miedo hablar de los temas más escabrosos, por eso en este espectáculo, que ha presentado en el Teatro del Barrio, desarrolla los asuntos que más le irritan. No se corta, va a saco, porque a veces hace falta quitar la tirita sin pensárselo dos veces.

También puede que su cara te suene de Comedy Central o Late Motiv, donde ha podido representar sus monólogos, aunque también da guerra a través de su cuenta de Instagram. Ganó el primer premio del jurado y premio al mejor guion en el XVI Concurso Circuito Café Teatro Valencia 2017 y ahora prepara su próximo show, un proceso creativo lento en el que va a dar un paso al frente para hablar de un tema poco retratado: la espiritualidad.

¿Cómo recibe una cómica que crea contenido desde una perspectiva feminista las declaraciones de los miembros de La Chocita del Loro?

Creo que a todas las mujeres que nos dedicamos a hacer comedia nos ha tocado de lleno, sabemos que si ocupamos un papel secundario en esta industria no es por falta de talento. Nos ha costado mucho darnos cuenta, siempre hemos pensado y creído lo que nos decían: "que no éramos lo bastante graciosas", "que esos mensajes no llegaban al público"... Pero a estas altura sabemos que no es verdad. Muchísima gente lo piensa, lo que pasa es que esta mujer lo ha verbalizado, y me alegro porque si no hubiera sido así parece que estamos locas cuando lo denunciamos. Al final lo más costoso en el mundo es derrumbar una creencia profunda. Y escucharlo nos molesta, pero lo verdaderamente doloroso es que ocurra.

Es un machismo que parece empapar todo el sector...

Parece que las cómicas solo comemos en marzo, o cuando programan shows en los que nos ponen de tres en tres. ¡Tres mujeres para ocupar el puesto de un hombre! Lo cual significa que al final tenemos menos dinero porque tenemos menos oportunidades y eso limita nuestro poder.

Late Motiv, La Resistencia, El Hormiguero... todos programas de éxito presentados por hombres, ¿llegará un día en el que cambien las tornas?

Creo que eso cambiará pero es evidente que esos lugares en los que hay más dinero, más visibilidad y por lo tanto más poder siguen estando reservados para los hombres. No solo esos programas están dirigidos por hombres, sino que seguro que gran parte del equipo de guion está formado por hombres. Estos son los mismos que luego te apoyan cuando dicen que las mujeres no somos las suficientemente graciosas o talentosas. Dicen: "¡qué barbaridad!", pero ellos son los que están copando los espacios, los que se reparten el dinero y solo dejan pasar una mujer cuando es guapa y cuando su papel es reírle a ellos la gracia. Y lo peor es que dan una imagen de que son súper progres y la avanzadilla del humor equitativa y canallita y no, realmente los cómicos que van de ese palo son los abusones de la clase.

No sé si has podido ver las declaraciones de otros "grandes" de la industria del entretenimiento como Santiago Segura o Flo, ¿crees que esto pasaría con una mujer que tuviera ese poder mediático?

Creo que estos dos casos son una estrategia de marketing y yo piqué de lleno. Compartí las declaraciones de Flo y me di cuenta de que en la fotografía de esa noticia sale él señalando una camiseta en al que pone el título de su próxima película. Tenemos que estar atentas a estas trampas, hay que dejar la reacción para los reaccionarios porque al ser impulsiva nos manipulan. La gente más avispada se ha dado cuenta de que este tema llama la atención y lo usan para su propio beneficio.

No es tan importante lo que tenga esa persona entre las piernas como lo que tenga en la cabeza, cuál es su sistema de creencias. Como hemos podido ver con Laura, la programadora de la Chocita del Loro, hay mujeres que lo que tienen en la cabeza es una estructura machista, y en este caso son mujeres que ocupan puestos de poder y están perpetuando los mismos esquemas. De hecho, son a esas mujeres a las que suelen dejar acceder a puestos altos. Por supuesto creo que el feminismo sigue teniendo su labor mayoritaria en los márgenes, y en el poder no te van a dejar estar mucho porque eres su contraria.

En tu caso no te da miedo abrir el debate en torno a temas polémicos y tienes una canción denuncia dedicada a la gestación subrogada, ¿qué te impulsó a abordar este tema desde el humor?

A mí siempre me impulsa la ira. Tengo tal mosqueo que, en vez de reaccionar como me pasó con el caso de Flo, a veces soy un poco más inteligente y transformo esta ira en creatividad. Pero la base de mi movimiento es lo mucho que me molesta algo. Estuve informándome sobre este tema en concreto, sigo a muchas compañeras en Twitter cuya labor principal es denunciar esta vulneración de los derechos humanos que supone la gestación subrogada y cada vez que las escuchaba sentía que era tan injusto que quería hacer algo al respecto. Al ser una persona que se dedica a la comedia me cuestioné cómo lo podía hacer, quería transformarlo en algo que pudiera llevarme a mi espacio.

Me sorprendió gratamente que el vídeo recibió mucho más amor de compañeras que se vieron apoyadas. Muchísima gente me escribió para darme las gracias, y el hate fue mucho menor de lo que me esperaba.

También he visto en tus redes sociales que estás en contra de la prostitución, ¿qué puedes comentarme sobre esto?

Bueno, la prostitución es una vulnerabilización de la libertad sexual de las mujeres. Una mujer que es libre sexualmente no se acuesta cuando no lo desea o solo porque le pagan. La libertad sexual significa lo mismo para los hombres que para las mujeres, o al menos debería significar lo mismo. Pero en este caso, el sexo para los hombres es acostarse con quien ellos desean y para las mujeres es dejarse penetrar por aquellos que las desean. Y de eso nada, la libertad sexual es acostarte con esa persona que te pone muy cachonda, teniendo en cuenta tu salud mental y física y sin ningún tipo de coacción, ni siquiera económica. La prostitución es esclavitud.

Hay una parte del feminismo que apoya la prostitución, ¿cómo conviven ambas ramas dentro del movimiento?

Yo no tengo ningún tipo de enfrentamiento. Sí que ha venido gente a increparme por pensar y verbalizar esto, pero yo creo que las que quieran prostituirse no les va a faltar oportunidades. Aquí lo que hay en juego es otra cosa, es cambiar la mirada: dejar de mirarlas a ellas y mirarlos a ellos. Hay que preguntarnos: ¿Por qué quieres acostarte con alguien que no te desea? ¿Pagas por violar? Ese es el problema, ahí es donde está el foco. Si solo se prostituyeran las mujeres que de verdad quieren hacerlo no habría suficientes prostitutas para tanta demanda.

Se dice que todo vale en la comedia, ¿es esto cierto? ¿Dónde está para ti el límite?

Yo no pondría límites, porque cuando se ponen alguien que tiene poder puede ponerlos donde le interesa. Yo no pondría límites en ningún sitio pero recordaría a esa persona que cada uno desde los chistes que hace es una representación de sí mismo. No metería a nadie a la cárcel por un chiste ni censuraría pero diría: el chiste es un espejo, y deberías mirarte las cosas que te hacen gracia, observar quién eres. Tu chiste es tu responsabilidad.

¿Hay algo con lo que nunca bromearías? ¿Te has autocensurado alguna vez?

Sí, son cosas muy íntimas que ahora estoy empezando a sacar. Me ha costado un montón, pero escribir sobre espiritualidad es un buen ejemplo. En los últimos cuatro años mi encuentro con lo divino ha sido lo más importante de mi vida y no he hablado de ello porque me daba vergüenza, porque creo que nadie me va a entender. Y ahora estoy empezando a escribir sobre ello. Creo que te autocensuras cuando crees que la gente no te va a comprender. A veces es más importante el punto desde el que se habla, que el tema en sí mismo. He escuchado muchos chistes sobre putas, pero nada que ver con los que hago yo.

¿Giran tus nuevos proyectos en torno a este tema?

Ahora estoy con temas que ya tengo escritos de antes, y la otra mitad sí es sobre esto. Como te comentaba, me daba vergüenza hablar del tema así que me he inventado un personaje que es una chamana, y una parte del show va sobre ello.

¿Qué es lo más complejo a la hora de crear un show?

Para mí lo más complejo es el tema de la escritura. Encontrar un tema del que yo quiero hablar pero conseguir que provoque las risas. Le dedico mucho tiempo a eso, a darle un orden y un hilo conductor.

¿Cómo imaginas el futuro del humor en España?

Me lo imagino con mucho optimismo. Las chicas jóvenes que lleguen y les guste la comedia no se van a encontrar con un panorama como el que encontré yo. Ahora tienen un montón de ejemplos, y no hay nada que te abra más la cabeza que ver las cosas ya hechas. Ahí no tienes que imaginar si lo puedes o no hacer, si ellas pueden yo puedo. Hay tantas y tan diferentes, y cada una con su propia personalidad y su tipo de comedia, que es algo que invita a querer crear el tuyo. Eso es lo que más ayuda, y son las nuevas generaciones de cómicas jóvenes las que van a cambiar las cosas en el sistema machista de la comedia en España.

