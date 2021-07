Florentino Fernández arremete contra las mujeres cómicas: dice que les falta talento

Las alarmantes declaraciones de la programadora del club de comedia La Chocita del Loro fueron la chispa que encendió la llama en el mundo del humor. Las respuestas a favor y en contra han abierto un debate sobre el machismo en el gremio, y humoristas de España han denunciado la grave situación de desigualdad que padecen.

Ahora, a esta controversia se unen las últimas declaraciones de Florentino Fernández durante la gira de promoción de la película y remake A todo tren, dirigida por su compañero Santiago Segura. "Si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos sino de talento", decía durante la entrevista concedida a El Mundo al preguntarle por la polémica de la Chocita.

Ese reloj caro te están mandando una alerta pic.twitter.com/qxqVTaW1rI — Pilar de Francisco (@pilardfrancisco) July 8, 2021

Flo, al descubierto

En la entrevista afirma que la contratación de los profesionales debe basarse en la capacidad y no en otras cuestiones, como el género. "Da igual el sexo o la raza. Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia", añadía.

"Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", continuaba.

"Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", añadió intentando justificarse.

Las cómicas hablan

Ante estas palabras las redes, y sobre todo las cómicas españolas, han alzado la voz y mostrado su total desacuerdo. La promoción de esta película está siendo bastante problemática también para su director, que está dando su opinión sobre el tema y justificando algunas escenas de la película que contienen un "posible mensaje sexista".

Muchas han compartido memes sobre sus declaraciones y han recordado otra polémica en torno al humorista durante su participación en MasterChef Celebrity, cuando fue tachado de tránsfobo.

A las cómicas nos faltan dos años para llegar al nivel de hacer chistes de mariquitas en Masterchef. https://t.co/iYg7pnvsDh — Paula Púa (@pppua) July 8, 2021

La guionista y humorista Victoria Martín también compartía una captura de pantalla de la entrevista en su cuenta de Instagram y añadía: "No puedo más. Por favor, leed la respuesta completa. En Dinamarca él dice que no hay cómicos porque está oscuro y solo hacen maquetas. Y que no hay mujeres pero tampoco comicios niños o ancianos. llorando de la risa os lo juro".

También la humorista Raquel Sastre hablaba sobre esto y nombraba a la cómica Martita de Graná como un ejemplo de la gran potencia y repercusión del humor femenino en España.

Voy a decir algo polémico sobre “los cómicos y las cómicas” que vemos en los medios. Cuando hay programas, etc, a los casting de tíos suelen ir humoristas. A los de tías, chicas espectaculares que son geniales. Y, a veces, alguna humorista si da bien en pantalla. 1/n — Raquel Sastre (@raquelsastrecom) July 8, 2021

"Al final, tenemos muchos humoristas hombres en medios y muchas chicas preciosas que son súper majas, que son simpáticas y que hacen bien su trabajo. Pero no son humoristas. Así que, siempre se expone más a los humoristas masculinos que a las humoristas femeninas. Eso conlleva a que ellos tengan más experiencia y rodaje que nosotras y les salga, a su vez, más oportunidades. Tanto en medios como en espectáculos, teatros, etc. Y, por ello, que parezca que los tíos son mejores en comedia… PERO LLEGÓ INTERNET", escribe.

"Y gracias a YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, etc., donde no hay selección previa, sino que cualquiera puede abrirse un perfil o canal y comenzar a hacer comedia, las humoristas empiezan a proliferar y a conocerse al mismo nivel, o más, que los humoristas en dichos canales", continuaba.