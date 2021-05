La pregunta sobre la Covid que decidió Miss Universo y otros temas que se han colado en el concurso

C. G.

En los concursos de belleza, como su propio nombre indica, se juzga la belleza exterior. Mujeres despampanantes que posan en traje de baño, de noche, siempre con el maquillaje y el pelo perfecto... Pero también cuentan con una parte de preguntas que muchas concursantes aprovechan para ejercer un activismo político y poner sobre la palestra los temas importantes. Así, este año el concurso de Miss Universo ha estado plagado de mensajes de empoderamiento femenino y contra la violencia de género.

“Yo soy la heroína de mi propia historia, pues superé una situación de abuso y las mujeres que sufren maltrato sepan que son poderosas y no están solas”, dijo Janick Maceta, Miss Perú y una de las finalistas de Miss Universo.

Y es que parece que han quedado atrás las respuestas genéricas de "querer la paz en el mundo" como solución a los problemas. Esas contestaciones reducidas a cliché en tantas series y películas como la icónica Miss Agente Especial, protagonizada por Sandra Bullock, han dado paso a reivindicaciones reales, muchas veces incluso relacionados con la autoaceptación y el movimiento 'body positive'.

Este año, la ganadora de Miss Universo, la mexicana Andrea Meza, ha anunciado que utilizará su reinado para concienciar sobre la violencia de género, un asunto que "incomoda" a la gente, pero del que cree necesario hablar.

"Es incómodo hablar de ese tema (violencia de género) porque lo tenemos tan arraigado a nuestra cultura, que lo vemos normal. Vemos normal acosar a la mujer en la calle, vemos normal ese tipo de situaciones que realmente están mal porque las estamos violentando y nosotros lo estamos permitiendo, así que ese es el uso que le quiero dar principalmente a esta plataforma, hablar del tema, poner incómoda a la gente y que poquito a poquito vayamos haciendo un cambio", señaló.

Ingeniera de software de 26 años, Meza respondió en la final del concurso a preguntas relativas a la gestión de la pandemia por parte del gobierno mexicano y también reivindicó la belleza alejada de los estereotipos: "Hoy en día la belleza no es solo nuestra apariencia. Irradia en nuestro espíritu, en la forma en la que nos conducimos. Nunca permitas que nadie te diga que no eres valioso".

El liderazgo femenino

En los últimos años, no solo han cambiado las respuestas de las misses. En los últimos años las preguntas que se hace a las concursantes de Miss Universo han tomado otro cariz y están más centradas en la igualdad y el papel de las mujeres en la sociedad.

Cuestiones sobre el liderazgo femenino han sobresalido en la final de la última edición del concurso. Julia Gama, Miss Brasil, fue preguntada por la creencia que aún pervive en muchos países de que las mujeres no pueden ser grandes líderes.

"Nosotras tenemos nuestro propio potencial. Que no se nos anime de la misma manera que a los hombres no significa que tengamos nuestro potencial desperdiciado. El mundo necesita la contribución de las mujeres. Invito a todos los hombres que entiendan que somos las líderes de nuestras vidas y sí podemos hacer mucho por nuestras comunidades. Por favor, usen su poder", respondió.

Miss República Dominicana, Kimberly Jiménez, tuvo que explicar cómo enseñaría a liderar a las chicas jóvenes. "Vengo de una familia completamente llena de mujeres y me he impulsado para ayudarlas hoy día, trabajando con mi Organización Sin Fines de Lucro “El Orfanato Niños de Cristo”. Creo no debo tener un título para ayudar a todas las niñas necesitadas a enseñarles cómo ser líder".