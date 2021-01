El gran regreso de Zahara con ‘Merichane’: contra el acoso y en defensa de ‘la puta del pueblo’

'Merichane' significa la ‘puta del pueblo’, y así es como se señalaba a muchas mujeres sólo por ser libres, por hacer lo que les daba la gana. También es el apodo que con 12 años pusieron a Zahara en su pueblo y con el que tuvo que lidiar durante su adolescencia. La cantante se abre en canal y lo confiesa en su nuevo tema, adelanto de su próximo disco, y que precisamente se llama así: Merichane.

Un tema en el que denuncia el acoso y el machismo que ha vivido ellas y miles de mujeres. Un compendio de historias que muestra que todas las mujeres son Merichanes porque el patriarcado las marca. Las hacen sentirse culpables de su sexualidad, de sus ganas y de su libertad. Lo canta reuniendo miles de anécdotas, como tener que “confesarse por haberse tocado” o el miedo que sufren las mujeres cuando vuelven a casa solas y ven un grupo de hombres. “Yo estaba ahí con las llaves, acelerando el paso y fingiendo que hablaba con mi hermano”, dice en un momento de la canción.

Un vídeo en el que ella se ve rodeada por siete hombres, en una clara alusión a la manada y al abuso sexual y al machismo. La rodean, la ahogan… una metáfora del machismo que ha sufrido… también en la industria musical, para la que también tiene un dardo dedicado a Universal. “Merichane soy yo y Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias que viví sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño. Por eso ahora, en este momento en el que me he visto con fuerza para hacerlo, he decidido compartirlas”, ha dicho de la canción la autora.

Una declaración vital sin concesiones ni censura. “Una narración desde tu lado oscuro que revela el de los hombres que te han agredido. La crónica de todas aquellas cosas que te han hecho y que nunca has dicho en voz alta, pero que te han ido formando como persona y, sobre todo, como mujer. Tú has estado ahí. Todas las veces que has aceptado situaciones, frases, opiniones; todas las veces que has actuado contra ti misma, que te has autolesionado mental y físicamente; todas las veces que has preferido no escucharte porque era más fácil que tomar el control... o simplemente porque nadie te había enseñado que había otra opción”, dicen del tema en la nota de prensa de su discográfica.

La canción está compuesta por la propia Zahara junto a Martí Perarnau IV y ha sido creada durante el confinamiento. Está producida por Martí Perarnau IV, mezclada por Santos Berrocal y masterizada por Gavin Lurssen. El espectacular vídeo, lleno de referencias visuales y críticas a la sociedad patriarcal, está dirigido por Guillermo Guerrero, que ya trabajó con la cantante en Hoy la bestia cena en casa.

“Tenía claro desde la primera escucha que el video no podía ni debía ser tan literal ni explícito como la letra. El reto era conseguir que la imagen envolviera el mensaje de la canción sin estar nunca por encima de lo que cuenta. El mero hecho de observar a Zahara rodeada en todo momento de hombres era suficiente para generar una sensación incómoda y claustrofóbica", cuenta el director del vídeo.

Y añade: "Mi momento favorito, y el que para mí es el climax de Merichane, sucede cuando el video se torna a blanco y negro y se materializa toda la tensión que los hombres han ido ejerciendo sobre Zahara en los minutos previos. La violencia por primera vez es explícita, pero era necesario dejar claro que en esta historia ella nunca gana, porque aún con lágrimas en los ojos, aquí son ellos siempre los que salen victoriosos". 2021 ha empezado a lo grande, con uno de esos temas que marcarán este año gracias a su valentía para denunciar situaciones que estaban normalizadas en la sociedad.